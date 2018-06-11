Возмутительной назвал ситуацию с 10-тысячным штрафом, предъявленным комитетом облкомприроды исполняющей обязанности директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольге Лемякиной, руководитель волгоградской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев. Напомним, работники этого учреждения «прославились» захоронением мешков с мусором в лесопарковой зоне и отделались, судя по всему, «легким испугом». ИА «Высота 102» сообщало об этой вопиющей ситуации в материалах

Причем жители домов № 119, 117, 115, 113 по проспекту имени Ленина, которые наблюдали эту вопиющую картину и позвонили в редакцию, заявляли, что за такое варварское отношение к природе виновные должны понести самое суровое наказание.

Тем не менее никто из чиновников в тот день не прекратил это безобразие: ведь было воскресенье. И только заместитель прокурора Краснооктябрьского района Юрий Кирьянов, руководитель общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев, представители природоохранной прокуратуры смогли остановить экологических варваров. Главе администрации Краснооктябрьского района Ивану Дронову прокуратурой района было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства и законодательства, регламентирующего размещение отходов.

По словам зампрокурора, МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» грубо нарушило требования, предъявляемые Правилами благоустройства территории городского округа к проведению земляных работ. Согласно федерального закона, установлен прямой запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых и рекреационных зон. И именно администрация района должна контролировать деятельность подведомственного ей учреждения. Впрочем, глава района отреагировал: объявил Ольге Лемякиной замечание.

Как говорит эколог Ярослав Князев, теперь, судя по всему, каждый может рыть в любой лесопарковой зоне котлованы, закапывать мусор, не обращать внимания на проходящие под землей газовые трубы, ведущие к жилым многоэтажкам. И при этом знать, что ему за это практически ничего не будет.

«Если бы такое случилось в любой западной стране, что, конечно, невозможно и во сне представить, - говорит Князев, - то виновных отштрафовали бы на десятки тысяч евро, чиновники навеки лишились бы должностей и так далее. Другое дело, что ни одному здравомыслящему человеку такое даже в голову не сможет прийти.

А у нас руководитель учреждения, которое по долгу службы, казалось бы, должно заботиться об экологии, в открытую нарушает законы и отделывается мизерными штрафами и замечаниями».