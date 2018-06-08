



Семеро игроков из основного состава “Ротора-Волгограда” перезаключили договоры с клубом. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Новые контракты подписали Александр Коротаев, Антон Пискунов, Олег Николаев, Данила Хахалев, Евгений Чабанов, Мухаммад Султонов, Алексей Друзин. О дальнейшей судьбе других игроков пока официально не сообщается.

Сейчас команда с новым главным тренером Робертом Евдокимовым отправилась на первые сборы которые проходят в Краснодарском крае в поселке Абрау-Дюрсо. Известно, что с ними поехали игроки молодежного состава - вратарь Владислав Лизенко и полузащитник Николай Кузнецов. Также на “смотрины” отбыла большая группа футболистов, ранее выступавших за другие клубы. Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что тренировочные сборы в поселке под Новороссийском на спортбазе "Футбольный мир" обойдутся клубу почти в 2 миллиона рублей.



