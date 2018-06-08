В Волгограде детскую железную дорогу обеспечили Wi-Fi





В Волгограде «МегаФон» обеспечил беспроводным интернетом Приволжскую детскую железную дорогу. Для устойчивого соединения внутри вокзала установлено 12 Wi-Fi-точек. Каждая из них поддерживает до 50 одновременных подключений со скоростью передачи данных 2 Мбит/с, сообщили ИА "Высота 102" в компании.

Детская железная дорога находится у площади Чекистов и является подразделением «взрослой» Приволжской железной дороги. Ее открытие состоялось 2 мая 1948 года с целью подготовки юных железнодорожников. Почти 40 лет дорога не функционировала. Вторую жизнь обрела в июне 2017 года, после глобальной реконструкции. На данный момент в распоряжении юных транспортников – 3 локомотива и 9 пассажирских вагонов.

«Комфортные скорости являются важными составляющими современной инфраструктуры. Теперь юные железнодорожники и их родители смогут обмениваться впечатлениями и активно пользоваться гаджетами с доступом в интернет», – комментирует директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.