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Телеком
 08.06.2018 16:00

В Волгограде детскую железную дорогу обеспечили Wi-Fi

В Волгограде «МегаФон» обеспечил беспроводным интернетом Приволжскую детскую железную дорогу. Для устойчивого соединения внутри вокзала установлено 12 Wi-Fi-точек. Каждая из них поддерживает до 50 одновременных подключений со скоростью передачи данных 2 Мбит/с, сообщили ИА "Высота 102" в компании. 
Детская железная дорога находится у площади Чекистов и является подразделением «взрослой» Приволжской железной дороги. Ее открытие состоялось 2 мая 1948 года с целью подготовки юных железнодорожников. Почти 40 лет дорога не функционировала. Вторую жизнь обрела в июне 2017 года, после глобальной реконструкции. На данный момент в распоряжении юных транспортников – 3 локомотива и 9 пассажирских вагонов.
«Комфортные скорости являются важными составляющими современной инфраструктуры. Теперь юные железнодорожники и их родители смогут обмениваться впечатлениями и активно пользоваться гаджетами с доступом в интернет», –  комментирует директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.
Фото с vk.com/priv_dzd 
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Волгоградцам пообещали, что «бешенство» АЗС не приведет к удорожанию проезда в общественном транспорте Массового и резкого повышения цен на проезд в городском транспорте в муниципалитетах Волгоградской области не произойдет.  Так считает председатель комитета Волгоградской областной думы по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству  Дмитрий Калашников, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента. Комментируя ситуацию с  повышением стоимости ГСМ, депутат отметил, что около 70% основных автобусных маршрутов, например, в Волгограде, осуществляют свою деятельность по регулируемым тарифам. «То есть у перевозчиков, в том числе у государственных и муниципальных предприятий, нет права повышать цены на проезд без согласования с властями. Да, есть компании, работающие по нерегулируемым тарифам, то есть частные транспортные...
Прочитана: 654 раз
Спорт 08.06.2018 16:16

Новый тренер “Ротора-Волгограда” оставил "четвертинку" старой команды Семеро игроков из основного состава “Ротора-Волгограда” перезаключили договоры с клубом. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе футбольного клуба.  Новые контракты подписали Александр Коротаев, Антон Пискунов, Олег Николаев, Данила Хахалев, Евгений Чабанов, Мухаммад Султонов, Алексей Друзин. О дальнейшей судьбе других игроков пока официально не сообщается. Сейчас команда с новым главным тренером Робертом Евдокимовым отправилась на первые сборы которые проходят в Краснодарском крае в поселке Абрау-Дюрсо. Известно, что с ними поехали игроки молодежного состава -  вратарь Владислав Лизенко и полузащитник Николай Кузнецов. Также на “смотрины” отбыла  большая группа футболистов, ранее выступавших за другие клубы. Ранее ИА "Высота 102" сообщало,...
Прочитана: 749 раз
Расследования 08.06.2018 15:59

В уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере вылилась история с выселением 12-летней девочки из квартиры в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  в 2001 году ее  дедушка приватизировал жилье.  Но в марте 2009 года суд признал приватизацию  недействительной потому, что в ней не участвовал сын собственника жилья. В то время он сидел в тюрьме.   После отмены приватизации жилплощадь  перешла в  муниципальную  собственность. Однако право муниципальной собственности на нее не зарегистрировали. И в 2016 году бывший хозяин квартиры продал ее. Новые собственники обратились в суд и тот принял решение о...
Прочитана: 599 раз
Общество 08.06.2018 15:50

В Волгограде на треть выполнили план по ремонту улиц За первые два месяца дорожно-строительного сезона  специализированные организации выполнили порядка 30% от запланированного на 2018 год объема работ в городе-герое. Сегодня работы ведутся одновременно на 37 объектах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. На первую улицу – имени Глазкова в Центральном районе Волгограда – дорожная техника вышла уже 4 апреля. Сегодня на данном объекте завершается финальный этап реконструкции – бригады подрядной организации укладывают последние метры верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Следом за улицей Глазкова дорожная техника вышла еще на 15 объектов во всех районах города. На большинстве из них работы также подходят к завершению. В списке автодорог,...
Прочитана: 505 раз
Общество 08.06.2018 15:14

ГК "Чистый город" в Волгограде пополняет парк коммунальной техники новыми спецмашинами Более 20 единиц новой коммунальной техники прибыли в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", спецмашины, предназначенные для уборки и перевозки отходов, пополнили автомобильный парк ГК "Чистый город". Это уже вторая партия спецмашин, а всего в Волгоград до конца месяца поступит 50 единиц новой коммунальной техники. Среди новых поступлений - компактные мусоровозы на базе Газели "Next", предназначенные для работы в городских условиях с обилием маленьких улочек, арок и узких проездов, мусоровозы с заниженной загрузкой, которые будут без проблем проезжать под линиями электропередач в сельских поселениях, где провода часто располагаются достаточно низко,...
Прочитана: 517 раз
Общество 08.06.2018 15:09

Гости ЧМ-2018 смогут увезти из Волгограда бездомных питомцев Предстоящий ЧМ по футболу может стать особенным не только для любителей футбола, но и для бездомных животных. Волгоград стал участником благотворительного проекта "Найди в России друга", который поможет питомцам обрести хозяев среди иностранных гостей чемпионата. В проекте примут участие и волгоградские волонтеры.  Анжела Макарова, директор волгоградского питомника "ДИНО" рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» о том, как будет реализовываться этот проект. «На тридцать наших питомцев уже готовы все необходимые документы, им сделаны прививки. Дело осталось за малым - прочипировать животных и найти людей, готовых их приютить. Это самое сложное для нас – донести информацию до гостей города о собаках,...
Прочитана: 2884 раз
Расследования 08.06.2018 15:03 (Обновлено: 08.06.2018 16:24)

Прокуратура добилась увольнения сотрудницы детского сада, которая имела судимость. В Камышине в "Госселекционном детском саду" 50-летняя женщина  трудилась в  должности инженера по охране труда. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в ходе проверки выяснилось, что сотрудница ранее работала в этом же детском саду заведующей, но была уволена в связи с вынесением обвинительного приговора за мошенничество с использованием своего служебного положения. Но, несмотря на уголовное прошлое, женщину вновь приняли на работу в детсад. причем на должность,  по которой у нее отсутствовало специальное образование. Камышинская городская прокуратура в связи с выявленными нарушениями внесла представление об их устранении, сотрудница была...
Прочитана: 703 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.06.2018 13:53 (Обновлено: 08.06.2018 14:13)

Погибшие под Сталинградом солдаты возвращаются на свою родину Останки еще 32 советских воинов близ поселка Кузьмичи Городищенского района Волгоградской обнаружены поисковиками  региональной  общественной организацией «Наследие» Волгоградского регионального отделения общероссийского общественного движения  по увековечению памяти погибших при защите Отечества. По данным департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации, - сообщает ИА «Высота 102», - установлены имена нескольких из них, в том числе считавшегося  без вести пропавшим уроженца Кичменгско-Городецкого района Вологодской области  Петра Васильевича Зауткина. Уже восемь лет подряд сюда, в Городищенский район, приезжают поисковики из самых дальних уголков...
Прочитана: 908 раз
Спорт 08.06.2018 13:24

Волгоград порадует футболистов и болельщиков ЧМ подарками с местным колоритом Обладателями по-особому оформленных картонных кепок с большим козырьком для защиты от яркого солнца и практичных вееров станут все болельщики на «Волгоград Арене», где 18 июня стартуют матчи группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Администрация Волгоградской области подготовила креативные сувениры и для всех членов сборных команд  стран-участниц. Футболистам среди всего прочего преподнесут кубики-трансформеры, на каждой грани которых можно увидеть фотографии с видами Волгограда и основными достопримечательностями.   На кепках и веерах также изображено все, чем город-герой гордится. Это и памятники архитектуры,...
Прочитана: 3500 раз
Спорт 08.06.2018 13:22

Новым тренером “Ротор-Волгоград-2” стал Игорь Меньщиков. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе волгоградского футбольного клуба. 48-летний специалист является воспитанником волгоградского спортинтерната. Свою футбольную карьеру он начал в "Роторе". В его составе стал серебряным призёром чемпионата России 1993 года и финалистом Кубка России 1994/95. Позже играл в липецком “Металлуре”, раменском “Сатурне”, казанском “Рубине” и ряде других клубов. Игровую карьеру завершил во владимирском “Торпедо”.  С 2008 по 2009 годы тренировал  “Ротор”. Последние пять лет Игорь Меньщиков  тренировал ижевский “Зенит”. На посту главного тренера “дубля” “Ротора-Волгограда” Игорь Меньщиков сменил Эвальда Фролова.
Прочитана: 569 раз
Экономика 08.06.2018 13:11

В Волжском полным ходом идет реконструкция и капитальный ремонт теплосетей В городе Волжский Волгоградской области полным ходом идут работы по реконструкции и капитальному ремонту тепломагистрали. На эти цели  ООО «Волжские тепловые сети»   выделило в текущем году почти 190 млн рублей. На улице Химиков реконструируют в ближайшее время более 500 метров наземной магистрали с полной заменой тепловой изоляции. Подрядной организацией уже выполнено 40% работ. Как пояснил ИА «Высота 102»   главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Геннадий Харченко, на данном объекте происходит реконструкция тепломагистрали №6, которая является «перемычкой» между Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2. Помимо замены изоляции, здесь выполняется компенсатор для нормального...
Прочитана: 1031 раз
Расследования 08.06.2018 13:01

Решением Дзержинского районного суда удовлетворен иск прокурора Волгограда о взыскании с бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Жилье-46» Дениса Матиенко ущерба, причиненного преступлениями. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры.  Как сообщалось ранее, приговором Краснооктябрьского районного суда г.Волгограда Матиенко за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и присвоение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ) был осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По его указанию управляющей организацией не в полном объеме перечислялись средства коммунальных платежей поставщику энегоресурсов – МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Общий...
Прочитана: 2269 раз
Общество 08.06.2018 12:33 (Обновлено: 08.06.2018 17:24)

В Волгоградской области двух сельских глав оштрафовали за отписки о бродячих собаках Глав Захаровского и Клетского сельских поселений оштрафовали за “отписки” на тревожные сообщения жителей о расплодившихся бездомных животных. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка, проведенная надзорным ведомством, показала,  что в поселковые администрации пришли два коллективных обращения жителей,  в которых они просили руководство заняться отловом бездомных собак. Руководители поселковых администраций, Евгений Кийков и Геннадий Дементьев  должны были перенаправить обращения в соответствующие ведомства, но вместо этого решили самостоятельно принять “меры”. Заявителям они отправили в ответ письма в которых говорилось о том, что при визуальном осмотре территорий бродячих животных не нашли.  В то же время...
Прочитана: 1333 раз
Экономика 08.06.2018 12:29

В Волгограде "успокоились" цены на бензин В Волгограде остановились цены на топливо. Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне и сегодня объехали несколько заправок и зафиксировали, что ценники на станциях  «замерли». Хотя ранее цены на бензин менялись едва ли не каждый день. Так, на заправках «Газпрома» цена на бензин марки АИ-95 остановилась на отметке  46.99 рубля  за литр, «Роснефти» - 44.70 рубля за литр, «Лукойла» - 45.95 рубля за литр. Такие же ценники были на информационном табло и накануне.  Напомним, Владимир Путин накануне на прямой линии заявил о недопустимости нынешних цен...
Прочитана: 2386 раз
Спорт 08.06.2018 12:10

ФИФА дополнительно распродаст более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 Сегодня с 23.00 по московскому времени поступят в продажу более 100 000 дополнительных билетов на ЧМ-2018, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила международная федерация футбола. Билеты будут доступны для приобретения на официальном сайте FIFA.com/bilet. Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4 категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ). FIFA также выделила определенное количество билетов для особой категории лиц (для лиц с инвалидностью и маломобильных лиц), исходя из количества мест, доступных на трибунах двенадцати стадионов. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с...
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«Скотный двор»: Селяне в Волгоградской области не хотят жить на кладбище животных
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В Волгограде ветеран военной службы попросил губернатора «дать пинка» своим подчиненнымКомментарии15
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