В уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере вылилась история с выселением 12-летней девочки из квартиры в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в 2001 году ее дедушка приватизировал жилье. Но в марте 2009 года суд признал приватизацию недействительной потому, что в ней не участвовал сын собственника жилья. В то время он сидел в тюрьме. После отмены приватизации жилплощадь перешла в муниципальную собственность. Однако право муниципальной собственности на нее не зарегистрировали. И в 2016 году бывший хозяин квартиры продал ее. Новые собственники обратились в суд и тот принял решение о выселении девочки и ее мамы. Женщина обратилась в прокуратуру. После проверки, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при отчуждении муниципального имущества, и решение суда о выселении отменили. Уголовное дело расследуют сотрудники СО №4 СУ УМВД России по Волгограду.

Районная прокуратура подала в суд иск об истребовании квадратных метров из незаконного владения. Также по требованию прокуратуры суд запретил органам Росреестра регистрировать переход прав собственности на спорную квартиру.







