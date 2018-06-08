В Волгограде на треть выполнили план по ремонту улиц





За первые два месяца дорожно-строительного сезона специализированные организации выполнили порядка 30% от запланированного на 2018 год объема работ в городе-герое. Сегодня работы ведутся одновременно на 37 объектах, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

На первую улицу – имени Глазкова в Центральном районе Волгограда – дорожная техника вышла уже 4 апреля. Сегодня на данном объекте завершается финальный этап реконструкции – бригады подрядной организации укладывают последние метры верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Следом за улицей Глазкова дорожная техника вышла еще на 15 объектов во всех районах города. На большинстве из них работы также подходят к завершению. В списке автодорог, на которых сейчас активно работает строительная техника – улицы Шкирятова, Кропоткина, Шурухина, Московская, Довженко, Богунская, Таращанцев – всего 37 объектов. Это улицы, на которых десятилетиями не осуществлялся комплексный ремонт. Всего до конца текущего года муниципалитет запланировал восстановить 56 объектов улично-дорожной сети. В летние и осенние месяцы реконструкция ожидает улицы Кабардинскую, Садовую, Революционную в Советском районе, Фадеева в Красноармейском районе, Путиловскую, Александрова, Дундича, Батова, Атласова в Тракторозаводском районе, КИМ в Ворошиловском районе. В начале осени власти приступят к формированию списка дорог, планируемых к реконструкции в 2019 году



