







Более 20 единиц новой коммунальной техники прибыли в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", спецмашины, предназначенные для уборки и перевозки отходов, пополнили автомобильный парк ГК "Чистый город". Это уже вторая партия спецмашин, а всего в Волгоград до конца месяца поступит 50 единиц новой коммунальной техники.













Среди новых поступлений - компактные мусоровозы на базе Газели "Next", предназначенные для работы в городских условиях с обилием маленьких улочек, арок и узких проездов, мусоровозы с заниженной загрузкой, которые будут без проблем проезжать под линиями электропередач в сельских поселениях, где провода часто располагаются достаточно низко, а также бункеровозы и классические мусоровозы с боковой и задней загрузкой. В числе поступившей техники также трактора, которые будут работать непосредственно на полигоне размещения и автобетоносмесители, применяемые при строительстве новых современных объектов по обработке и утилизации отходов.













По подсчетам логистов КГ "Чистый город", для обслуживания всей территории Волгоградской области в рамках новой "мусорной" реформы потребуется порядка 300 единиц коммунальной техники. К слову, половина из этого количества, принадлежащих компании, уже работает в городе-герое и районных центрах области.



