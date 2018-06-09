|Общество
|10.06.2018 10:33
Волгоградцы оценили "прямую линию" президента России
«Прозвучали ли на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным вопросы, которые больше всего вас волнуют?». Журналисты съемочной группы ИА «Высота 102» спросили об этом жителей города-героя после прошедшего 7 июня разговора главы государства с гражданами страны.
Напомним, Владимир Путин в 16-й раз пообщался с согражданами в данном формате и за 4 часа 20 минут успел ответить на 79 вопросов. Всего их поступило свыше 2,5 млн.
Глава государства заявил, что также, как и в предыдущие годы, все поступившие вопросы будут проанализированы. Он подчеркнул, что максимальный анализ будет проведен для того, чтобы понять озабоченность граждан на сегодняшний день. «Чтобы отреагировать не в индивидуальном порядке, а где-то, возможно, в индивидуальном. И обобщить это для того, чтобы внести изменения в работу правительства на ближайшие годы», — обратился Путин ко всем, кто прислал вопросы.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Разное
|10.06.2018 11:58
Футбольные мячи, российский триколор и даже логотип ЧМ-2018 - такие пожелания для дизайна ногтей стали популярны в Волгограде за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу. Как рассказали ИА «Высота 102» мастера маникюра одного из салонов города, многие девушки также просят «изобразить» флаги Англии, сборная которой 18 июня сыграет на «Волгоград Арене» с командой Туниса. Не отстают от волгоградок и жительницы других городов региона. Пользовательница сети Instagram из Камышина поделилась фотографией воплощенной идеи с «гостеприимным» маникюром. На ногтях клиентки нарисованы флаги всех восьми сборных - участниц волгоградских матчей группового этапа ЧМ. В Волгограде 18,22,25 и...
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|Происшествия
|10.06.2018 10:41
Мужчина пострадал в ДТП в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в 19:50 напротив дома № 51 по улице Героев Малой Земли мотоциклист сбил 45-летнего мужчину, переходившего дорогу. В результате аварии пешехода с травмами доставили в медучреждение. Мотоциклист с места происшествия скрылся. Отметим, что всего за субботу произошло 11 ДТП, травмы в которых получили 11 человек.
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|Происшествия
|10.06.2018 10:30
Школьник пострадал в дорожном происшествии в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в субботу около шести часов вечера у второго подъезда дома №62 по улице Карбышева. Проезжая по внутридворовой дороге, 50-летний водитель “Suzuki SX4” сбил девятилетнего мальчика. По имеющимся сведениям, тот внезапно выбежал из-за припаркованной машины. Ребенок получил травмы и попал в больницу.
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|Происшествия
|10.06.2018 09:11
В больницу №1 Волгограда из Котельниковского района доставлена 11-летняя девочка с обширной скальпированной раной головы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. На ребенка набросилась домашняя собака - ЧП случилось накануне около 20 часов в хуторе Захаров. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
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|Астрахань
|10.06.2018 08:01
После 6 лет переговоров власти Египта согласились экстрадировать Руслана Баткаева, которого разыскивали в Астрахани за крупное мошенничество. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным следствия, 18 мая 2010 года Баткаев в Астрахани купил на складе рыболовецкой артели «Лагуна» 10 тонн рыбы на общую сумму более 300 тысяч рублей. Забрав товар и пообещав заплатить, он пропал и был объявлен в розыск. В 2012 году его задержали на территории Египта, заявили ТАСС в Генпрокуратуре России. Несмотря на отсутствие договора о выдаче с данной страной, благодаря тесному взаимодействию с компетентными органами Египта, удалось добиться решения о его выдаче. На днях...
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|Общество
|10.06.2018 06:52 (Обновлено: 10.06.2018 09:47)
Кадеты казачьей школы-интерната из станицы Березовская Даниловского района получили уведомление из администрации президента РФ о том, что их видеообращения, адресованные главам России и США, получены. Как сообщил инициатор идеи -руководитель школьной изостудии Роман Илюшкин, березовцев поблагодарили за активную гражданскую позицию. Дети в видеообращении на английском языке попросили президента Трампа организовать поездку американских школьников в волгоградскую глубинку. Дети обещают показать иностранным сверстникам красоты Донского края, рассказать о традициях и обычаях в России, научить петь казачьи песни и «вместе нарисовать мечту о мире на чудесной планете». Пока взрослые не могут между собой договорится, за дело сохранения мира взялись сельские дети....
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|Происшествия
|09.06.2018 20:14 (Обновлено: 09.06.2018 20:14)
Три человека пострадали, по предварительным данным, при падении с высоты в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, это случилось сегодня около половины шестого вечера на бульваре имени 30-летия Победы на строящейся церкви. По имеющимся на данный момент сведениям, там произошел обрыв троса. В результате ЧП различные травмы получили трое мужчин 19, 27 и 36 лет. Их госпитализировали в БСМП №25. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
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|Общество
|09.06.2018 18:53
Своеобразный навигатор разместился у выхода со станции Волгоград-1 для помощи прибывающим в город-герой туристам. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сотрудники туристического информационного центра расскажут о самых интересных местах города, помогут подобрать увлекательные экскурсионные маршруты, объяснят особенности передвижения в транспорте и многое другое. Причем языковой барьер - не проблема для работников информационного пункта. По словам руководителя центра Дениса Тимакина, они смогут поговорить с зарубежными гостями как по-русски, так и по-английски: "А, если иностранец не говорит ни на том, ни на другом языках, у нас есть специальные брошюры на немецком, французском и испанском". Уже выпущено около 150 тысяч буклетов...
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|Общество
|09.06.2018 17:28
Дважды изымать заложенную иномарку пришлось приставам в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального УФССП, недавно у местного жителя за долг в 400 тысяч была изъята его “Škoda” и другое имущество. Машину передали на хранение фирме, которая дала ему деньги. Но долго у новых владельцев иномарка не задержалась. Выяснилось что сама машина была уже заложена в “Сбербанке” и приставам пришлось забирать авто у компании. Сотрудники фирмы, не горя желанием отдавать ее, не пустили пристава на территорию стоянки. Поэтому на следующий день он явился с серьезным подкреплением, транспорт был изъят и передан на ответственное хранение уже “Сбербанку”....
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|Происшествия
|09.06.2018 16:24
Долг по детским пособиям перед 320 сотрудницами фирмы “Гермес Ритейл” был погашен после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, выяснилось что с декабря прошлого по март нынешнего года работницам предприятия, находящимися в декретном отпуске, не выплачивалось пособие. Сумма долга составила около трех с половиной миллионов рублей. По итогам прокурорской проверки гендиректору фирмы было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Собранные материалы надзорной были отправлены в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области. Там будет решатся вопрос о привлечении юрлица и его руководителя к административной ответственности. Помимо этого, надзорным ведомством поданы 15 исков о...
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|Общество
|09.06.2018 16:19 (Обновлено: 09.06.2018 16:19)
Недостроенное здание в нескольких метрах от остановки Мамаев курган в Волгограде, которое, видимо, не успевают достроить к предстоящему чемпионату мира по футболу, прикрыли белой тканью. Как сообщает ИА "Высота 102", укутанный, словно в белый саван, объект вот уже несколько дней является новой "достопримечательностью" на пути к главному объекту ЧМ - стадиону "Волгоград Арена". К слову, забор, которым обнесен недострой, также "освежили". Теперь на нем размещена символика предстоящего чемпионата. Напомним, уже через неделю, 18 июня, на 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена" пройдет первый матч с участием сборных Англии и Туниса. ...
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|Общество
|09.06.2018 15:19
В преддверии Дня России лучшим кадетам Волгограда вручили паспорта в музее-заповеднике “Сталинградская битва”
Сегодня в музее-заповеднике “Сталинградская битва” прошла церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации волгоградским кадетам достигшим 14-летнего возраста. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, торжественное мероприятие состоялось в триумфальном зале. Там главный документ получили лучшие ученики специализированных полицейских и кадетских классов школ города-героя - те, кто побеждал в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Паспорта гражданина РФ им вручил начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Отметим, что в Волгограде стало традицией вручать паспорта лучшим школьникам в преддверии госпраздников. “Получение главного документа накануне важного государственного праздника значимо и показательно. Запомните этот день,...
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|Спорт
|09.06.2018 15:18
Сегодня сборная Исландии отправилась в Россию для подготовки и участия в матчах чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Полузащитник команды Арон Гуннарссон и другие исландские футболисты опубликовали в своих Instagram- аккаунтах фото «при полном параде», сделанные в аэропорту перед вылетом. Базой сборной Исландии на время ЧМ выбран поселок Кабардинка в Краснодарском крае. 22 июня на «Волгоград Арене» сборная Исландии сыграет с командой Нигерии. Противостояние этих команд на поле 45-тысячного стадиона обещает быть, как минимум, нескучным. Для исландских викингов участие в чемпионате...
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|Общество
|09.06.2018 14:37
Около двухсот детей сотрудников «КАУСТИКа» и других предприятий группы «НИКОХИМ», а также школьники из Котовского, Даниловского районов Волгоградской области отдыхают сейчас в оздоровительном центре «Рассвет». Поднятием флагов под исполнение гимнов – российского и детского центра «Рассвет» состоялось торжественное открытие июньской смены. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, по традиции команды шести отрядов показали свои презентации. «Мантры» – такая тематика выбрана педагогами-организаторами для первой профильной смены. Задумка основана на погружении учащихся посредством игровых моделей в увлекательный мир древнеславянской мифологии. ДОЦ «Рассвет» превратился в отдельную удивительную страну со своей историей, законами и традициями. Мальчишек и девчонок...
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|Происшествия
|09.06.2018 14:36
Загромождение автомобилей около пешеходного перехода на ул. Советской в Волгограде едва не стало причиной трагедии. Свидетелем этой сцены стал корреспондент ИА «Высота 102». Молодые люди из-за припаркованных автомобилей не увидели приближающийся транспорт, не ожидал их и водитель, который успел резко затормозить. В результате всем повезло - молодые люди отделались испугом, а водитель избежал наезда на пешеходов. Похоже, что парковщиков, которые в нарушении правил ПДД оставляют свои автомобили чуть ли не на переходах, не волнуют ни штрафы, ни риск, которому они подвергают пешеходов. Проблема неуважительного отношения водителей к пешим волгоградцам особенно обострилась в последнее время. У водителей свой аргумент...
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