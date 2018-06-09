Волгоградцы оценили "прямую линию" президента России

«Прозвучали ли на «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным вопросы, которые больше всего вас волнуют?». Журналисты съемочной группы ИА «Высота 102» спросили об этом жителей города-героя после прошедшего 7 июня разговора главы государства с гражданами страны.

Напомним, Владимир Путин в 16-й раз пообщался с согражданами в данном формате и за 4 часа 20 минут успел ответить на 79 вопросов. Всего их поступило свыше 2,5 млн.

Глава государства заявил, что также, как и в предыдущие годы, все поступившие вопросы будут проанализированы. Он подчеркнул, что максимальный анализ будет проведен для того, чтобы понять озабоченность граждан на сегодняшний день. «Чтобы отреагировать не в индивидуальном порядке, а где-то, возможно, в индивидуальном. И обобщить это для того, чтобы внести изменения в работу правительства на ближайшие годы», — обратился Путин ко всем, кто прислал вопросы.