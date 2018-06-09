



Кадеты казачьей школы-интерната из станицы Березовская Даниловского района получили уведомление из администрации президента РФ о том, что их видеообращения, адресованные главам России и США, получены. Как сообщил инициатор идеи -руководитель школьной изостудии Роман Илюшкин, березовцев поблагодарили за активную гражданскую позицию. Дети в видеообращении на английском языке попросили президента Трампа организовать поездку американских школьников в волгоградскую глубинку. Дети обещают показать иностранным сверстникам красоты Донского края, рассказать о традициях и обычаях в России, научить петь казачьи песни и «вместе нарисовать мечту о мире на чудесной планете». Пока взрослые не могут между собой договорится, за дело сохранения мира взялись сельские дети. Казачата записали два видеообращения на русском и английском языках, адресованные президентам России и США. Школьники предложили мистеру Трампу идею возрождения детского и молодежного движения за мир. Юные кадеты попросили президента России посодействовать в передаче их видеообращения Трампу. Инициатором этой акции выступил Виталий Илюшкин, которого в России, Сербии, Афганистане называют «детским почтальоном мира». Почти 20 лет он ездит по горячим точкам. В зонах активных боевых действий он передает детям письма поддержки сверстников и подарки. Виталий Илюшкин записал и свою часть обращения к мистеру Трампу «Я преподаватель, донской казак, иконописец. Я всей душой ненавижу войну Двадцать лет назад мне пришлось попасть под ракетно-бомбовые удары Вашего предшественника на президентском посту Билла Клинтона. Это было в Белграде, куда я приезжал для того, чтобы вывезти на реабилитационный отдых в Волгоград группу детей, переживших вооружённую агрессию США и НАТО. Я ненавижу террор, потому что боевиками ИГИЛ в Сирии был казнён мой ученик, русский паренёк из Чечни, который хотел стать художником. Поэтому более всего я хочу, чтобы не только дети России, но и дети всего мира жили в мире и безопасности без войн и насилия. А для того, чтобы дети России и США смогли лучше узнать друг друга, мы просим вас прислать к нам в гости нескольких американских школьников. Пусть уже сегодня дети из разных стран поговорят на языке дружбы и мира, чем завтра это будет происходить посредством оружия и войн», -- сказал в видеообращении Виталий Илюшкин.