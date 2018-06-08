Прокуратура добилась увольнения сотрудницы детского сада, которая имела судимость. В Камышине в "Госселекционном детском саду" 50-летняя женщина трудилась в должности инженера по охране труда. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, в ходе проверки выяснилось, что сотрудница ранее работала в этом же детском саду заведующей, но была уволена в связи с вынесением обвинительного приговора за мошенничество с использованием своего служебного положения. Но, несмотря на уголовное прошлое, женщину вновь приняли на работу в детсад. причем на должность, по которой у нее отсутствовало специальное образование. Камышинская городская прокуратуры в связи с выявленными нарушениями внесла представление об их устранении, сотрудница была...

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