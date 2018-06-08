В Волгограде осужденный бывший директор УК вернет в бюджет Волгограда 23 миллиона рублей

Решением Дзержинского районного суда удовлетворен иск прокурора Волгограда о взыскании с бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Жилье-46» Дениса Матиенко ущерба, причиненного преступлениями. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры. Как сообщалось ранее, приговором Краснооктябрьского районного суда г.Волгограда Матиенко за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и присвоение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ) был осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По его указанию управляющей организацией не в полном объеме перечислялись средства коммунальных платежей поставщику энегоресурсов – МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Общий ущерб, причиненный злоупотреблением полномочиями и присвоением денег, превысил 23 млн.рублей. В этой связи прокурор Волгограда обратился в суд в интересах муниципального образования городского округа – город-герой Волгоград, как учредителя МУП «ВКХ», с иском о взыскании с Матиенко причиненного ущерба. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке. Напомним, в адрес этой УК поступало немало претензий со стороны волгоградцев, которые даже называли ее "Жулье-46". Уголовное дело в отношении руководства компании было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда.



