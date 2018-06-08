



Глав Захаровского и Клетского сельских поселений оштрафовали за “отписки” на тревожные сообщения жителей о расплодившихся бездомных животных. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка, проведенная надзорным ведомством, показала, что в поселковые администрации пришли два коллективных обращения жителей, в которых они просили руководство заняться отловом бездомных собак. Руководители поселковых администраций, Евгений Кийков и Геннадий Дементьев должны были перенаправить обращения в соответствующие ведомства, но вместо этого решили самостоятельно принять “меры”. Заявителям они отправили в ответ письма в которых говорилось о том, что при визуальном осмотре территорий бродячих животных не нашли.

В то же время только за этот год от укусов бродячих собак на территории поселений пострадали десять человек, половина из них - дети. За формальный подход к сигналам граждан сельским главам придется заплатить по пять тысяч рублей штрафа.



