В Волжском полным ходом идет реконструкция и капитальный ремонт теплосетей









В городе Волжский Волгоградской области полным ходом идут работы по реконструкции и капитальному ремонту тепломагистрали. На эти цели ООО «Волжские тепловые сети» выделило в текущем году почти 190 млн рублей.

На улице Химиков реконструируют в ближайшее время более 500 метров наземной магистрали с полной заменой тепловой изоляции. Подрядной организацией уже выполнено 40% работ.













Как пояснил ИА «Высота 102» главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Геннадий Харченко, на данном объекте происходит реконструкция тепломагистрали №6, которая является «перемычкой» между Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2. Помимо замены изоляции, здесь выполняется компенсатор для нормального преодоления переходов пожилыми людьми, детьми и инвалидами. Работы подрядчик планирует завершить уже в конце июля.

Кипит работа и на участке вблизи 11 микрорайона. Появившиеся здесь котлованы свидетельствуют о том, что 616 метров трубопровода уйдет под землю, а территория над ним будет благоустроена.

«Здесь мы меняем трубы на новые с высокой заводской готовностью предизоляции, но только в полиэтиленовой оболочке, потому что это – подземная магистраль. Раньше она шла над землей, что портило облик города. После выполнения всех работ будет сделано благоустройство, вместо старого асфальтового покрытия появится тротуарная плитка», — пояснил Геннадий Харченко.













Инвестиционной программой ООО «Волжские теплосети» предусмотрено в нынешнем году в рамках капитального ремонта переложить более 1700 метров трубопровода с заменой теплоизоляции. Все работы организация намерена завершить в срок, до начала отопительного сезона.

«В планах администрации Волжского — проведение корректировки проекта тепломагистрали №25 в новой части города. В случае завершения строительства её строительства мы сможем перераспределить мощности от Волжской ТЭЦ на ВТЭЦ-2, что обеспечит возможность формирования новых площадок для перспективного развития города», — поделились планами на будущий год руководители ресурсоснабжающей организации.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».