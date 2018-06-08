|Экономика
|08.06.2018 13:11
В Волжском полным ходом идет реконструкция и капитальный ремонт теплосетей
В городе Волжский Волгоградской области полным ходом идут работы по реконструкции и капитальному ремонту тепломагистрали. На эти цели ООО «Волжские тепловые сети» выделило в текущем году почти 190 млн рублей.
На улице Химиков реконструируют в ближайшее время более 500 метров наземной магистрали с полной заменой тепловой изоляции. Подрядной организацией уже выполнено 40% работ.
Как пояснил ИА «Высота 102» главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Геннадий Харченко, на данном объекте происходит реконструкция тепломагистрали №6, которая является «перемычкой» между Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2. Помимо замены изоляции, здесь выполняется компенсатор для нормального преодоления переходов пожилыми людьми, детьми и инвалидами. Работы подрядчик планирует завершить уже в конце июля.
Кипит работа и на участке вблизи 11 микрорайона. Появившиеся здесь котлованы свидетельствуют о том, что 616 метров трубопровода уйдет под землю, а территория над ним будет благоустроена.
«Здесь мы меняем трубы на новые с высокой заводской готовностью предизоляции, но только в полиэтиленовой оболочке, потому что это – подземная магистраль. Раньше она шла над землей, что портило облик города. После выполнения всех работ будет сделано благоустройство, вместо старого асфальтового покрытия появится тротуарная плитка», — пояснил Геннадий Харченко.
Инвестиционной программой ООО «Волжские теплосети» предусмотрено в нынешнем году в рамках капитального ремонта переложить более 1700 метров трубопровода с заменой теплоизоляции. Все работы организация намерена завершить в срок, до начала отопительного сезона.
«В планах администрации Волжского — проведение корректировки проекта тепломагистрали №25 в новой части города. В случае завершения строительства её строительства мы сможем перераспределить мощности от Волжской ТЭЦ на ВТЭЦ-2, что обеспечит возможность формирования новых площадок для перспективного развития города», — поделились планами на будущий год руководители ресурсоснабжающей организации.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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Глав Захаровского и Клетского сельских поселений оштрафовали за “отписки” на тревожные сообщения жителей о расплодившихся бездомных животных. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка, проведенная надзорным ведомством, показала, что в поселковые администрации пришли два коллективных обращения жителей, в которых они просили руководство заняться отловом бездомных собак. Руководители поселковых администраций, Евгений Кийков и Геннадий Дементьев должны были перенаправить обращения в соответствующие ведомства, но вместо этого решили самостоятельно принять “меры”. Заявителям они отправили в ответ письма в которых говорилось о том, что при визуальном осмотре территорий бродячих животных не нашли. В то же время только за...
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Сегодня с 23.00 по московскому времени поступят в продажу более 100 000 дополнительных билетов на ЧМ-2018, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила международная федерация футбола. Билеты будут доступны для приобретения на официальном сайте FIFA.com/bilet. Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4 категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ). FIFA также выделила определенное количество билетов для особой категории лиц (для лиц с инвалидностью и маломобильных лиц), исходя из количества мест, доступных на трибунах двенадцати стадионов. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с...
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|08.06.2018 11:03
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