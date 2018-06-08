Компания «Сады Придонья» выводит на рынок новую линейку премиум соков





Марка соков «Сады Придонья» пополнилась новой линейкой из восьми премиальных соков и нектаров в упаковке 1,0 литр Тетра Джемина. Саббренд марки и разработку нового дизайна выполнило известное брендинговое агентство – партнер компании по многим последним проектам, команда агентства DDVB под руководством креативного директора Леонида Фейгина, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«Линейка получила название Сады Придонья Exclusive и в полной мере отражает идеологию бренда: Сады Придонья, настоящий фруктовый эксперт, не только «сами выращивают соки», но и ответственно отбирают самое лучшее, эксклюзивное сырьё из экзотических фруктов, произрастающих в разных концах нашей планеты. Именно знания, опыт, экспертиза в оценке качества и происхождения сырья, позволяют компании производить соки с уникальным вкусов, которые вошли в ассортимент линейки Exclusive, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — Это такие востребованные вкусы, как апельсин, грейпфрут, ананас, персик, вишня, а также достаточно редко встречающиеся на полке манго, красный итальянский виноград и 100% гранат».

Компания также приняла решение о прекращении выпуска линейки премиальных соков выпускаемых под торговой маркой «Золотая Русь» (в упаковке Tetra Pak 1,0 литр), многие из которых являются победителями программы «Контрольная закупка» на Первом канале.

В компании отмечают, что все рецептуры премиальных соков и нектаров линейки остались неизменными, и будут дальше выпускаться под маркой «Сады Придонья Exclusive».



