ФИФА дополнительно распродаст более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018





Сегодня с 23.00 по московскому времени поступят в продажу более 100 000 дополнительных билетов на ЧМ-2018, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила международная федерация футбола. Билеты будут доступны для приобретения на официальном сайте FIFA.com/bilet. Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4 категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ). FIFA также выделила определенное количество билетов для особой категории лиц (для лиц с инвалидностью и маломобильных лиц), исходя из количества мест, доступных на трибунах двенадцати стадионов.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. В Волгограде 18,22,25 и 28 июня состоятся четыре матча группового этапа с участием сборных Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.



