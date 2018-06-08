ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает о повышении тарифов с 1 июля





ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает потребителям, что в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 декабря 2017 г. с 1 июля 2018 года изменяются тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Оплата по новым тарифам за июль будет рассчитана в платежных документах, которые будут доставлены в августе 2018 года.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для сельского населения и городского населения, проживающего в домах с электроплитами

• одноставочный тариф составит 2,92 руб./кВт*ч;

• тариф, дифференцированный по двум зонам суток :

— 3,17 руб./кВт*ч в дневной (пиковой и полупиковой);

— 2,33 руб./кВт*ч в ночной;

• одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суто к:

— 3,79 руб./кВт*ч в пиковой;

— 2,92 руб./кВт*ч в полупиковой;

— 2,33 руб./кВт*ч в ночной.

Для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами

• одноставочный тариф теперь 4,17 руб./кВт*ч;

• тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

— 4,79 руб./кВт*ч в дневной (пиковой и полупиковой);

— 3,33 руб./кВт*ч в ночной;

• дифференцированный по трем зонам суток:

— 5,42 руб./кВт*ч в пиковой;

— 4,17 руб./кВт*ч в полупиковой;

— 3,33 руб./кВт*ч в ночной.

С полным текстом Приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области можно ознакомиться на сайте http://urt.volganet.ru /. Полное тарифное меню выложено на сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» www.energosale34.ru в разделе «Физические лица/Тарифы».



