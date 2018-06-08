В Волгоградской области под видом «домика в деревне» открыли производственный цех







Пилят, режут, стругают с утра и до позднего вечера - жители поселка Маслово Среднеахтубинского района с опаской смотрят на подозрительный объект за высоким забором. Как сообщили ИА «Высота 102» местные обитатели, они озабочены тем, что по-соседству с жилыми домами неожиданно построили столярный цех, внутри периметра которого оказался наружный уличный газопровод. Насколько законно и безопасно столь близкое соседство производственной площадки с газовыми сетями, частными домами и есть ли вообще у собственников участка разрешительные документы на возведение такого объекта в границах природного парка "Волго-Ахтубинская пойма?... В том, что это именно столярка – сомневаться не приходится, поскольку на заборе весит огромный баннер. Надпись на нем гласит: «Изделия из дерева любой сложности». Корреспондент «Высоты 102» позвонил по указанному на рекламной растяжке телефону под видом покупателя и убедился в том, что контора готова выполнить любой каприз за наши деньги и даже предоставить квитанции об оплате от некоего ООО.





Подозрения жителей Маслово насчет прозрачности деятельности коммерсантов оказались небеспочвенными. Первый заместитель главы администрации Среднеахтубинского района Анатолий Кузьмин пояснил информагентству, что данный участок относится к землям ИЖС (индивидуальной жилой застройки). Однако предпринять хоть какие-то меры, по словам чиновника, орган местного самоуправления якобы не в силах. «Нужна контрольная закупка, которую могут провести только правоохранительные органы», - развел руками муниципальный служащий. Также он добавил, что чиновники администрации наведывались к владельцу участка, который пояснил, что столярным делом занимается как хобби. В силовые структуры власти почему-то обратиться не догадались. Отметим, что не заметить данный объект сложно – он находится в 100 метрах от трассы «Краснослободск – Волжский» и великолепно проглядывается с дороги. Замглавы администрации района попросил у журналиста тайм-аут для уточнения информации. Спустя несколько дней в телефонной беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» в голосе чиновника появились нотки демонстративной бодрости. «После вашего звонка мы обратились в районный отдел полиции с просьбой провести проверку по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности», - отрапортовал собеседник. Удивительно, но столярная мастерская в Маслово счастливо существует уже как минимум год. Почему ранее местные власти закрывали на нее глаза – остается непонятным.





Забавно, но нет претензий к собственникам участка и у газовой службы. Между тем, уличный газопровод буквально примыкает к строениям столярной мастерской. Согласно постановлению правительства РФ, охранные зоны для наружных газопроводов составляют два метра с каждой стороны трубы. В этом периметре строительство жилья, производственных объектов запрещено. ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в ООО «Газпром газораспределение Волгоград» с просьбой пояснить, установлены ли для данного участка охранные зоны. Содержательным полученный ответ назвать сложно, скорее туманным и витиеватым. В пресс-службе дочки «Газпрома» заявили, что газовые сети находятся в госсобственности, поэтому вопрос оформления охранных зон находится в компетенции владельца. «Строения, расположенные на участке, не мешают осуществлять регламентные технические работы. Собственник участка не препятствует доступу к газопроводу для проведения работ по обслуживанию и ремонту газовых сетей», - указано в ответе на запрос «Высоты 102». В итоге вопрос законности примыкания зданий столярной мастерской к газовым сетям так и остался без ответа.





Похоже, Среднеахтубинский район по какой-то причине становится магнитом для коммерсантов, которые не прочь сэкономить на налогах. Напомним, совсем недавно жители поселка Рыбачий и «Высота 102» помогли властям района обратить свой взор на еще одно странное сооружение , возводимое по-соседству с жилыми домами (на фото). По слухам, на этом месте мог появиться цех для хранения замороженных продуктов или даже производства мороженого. Только после того, как селяне забросали органы власти обращениями с призывом разобраться в ситуации, а «Высота 102» озвучила эту проблему, администрация района оперативно признала объект самостроем и обратилась в суд с иском о сносе самовольного строения.

Помимо вопросов землепользования, безопасности, экологии таких «серых» производств важной является и тема наполнения местных бюджетов. На уровне руководства Волгоградской области, регпарламента в последнее время все чаще призывают органы местного самоуправления «проснуться» и активнее выявлять нелегальные коммерческие объекты, выводить их в правовое поле и тем самым повышать доходную часть своих бюджетов. Но кое-где власти по-прежнему не видят или не хотят видеть того, что происходит у них под носом. Как это было, например, несколько лет назад, когда в Волгограде на землях, предназначенных для ИЖС, предприимчивые дельцы понастроили многоквартирные дома. Когда районные власти вдруг "прозрели", последовали многочисленные иски в суды о сносе домов, где люди уже купили квартиры. Некоторые дома уже снесены, некоторым счастливцам после титанических усилий удалось сохранить свое жилье, но история для многих до сих пор не закончилась. Разрушенные надежды, поломанные судьбы остались за скобками.



