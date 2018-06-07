



Мотоциклист получил травмы в аварии с двумя легковыми авто в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по имеющимся данным, в четверг около семи часов вечера 32-летняя женщина остановила свой легковой “BMW” напротив дома № 1 по улице Рокоссовского, а в это время пассажир иномарки открыл правую переднюю дверь. В это время в в том же направлении на мотоцикле “BMW” ехал 29-летний мужчина. Мотоциклист врезался в остановившуюся машину. От удара его отбросило на припаркованный рядом “ВАЗ-2114”. С места аварии байкера увезли в больницу.



