В Волгоградской области в озере утонула женщина в автомобиле

ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает потребителям, что в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 декабря 2017 г. с 1 июля 2018 года изменяются тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Оплата по новым тарифам за июль будет рассчитана в платежных документах, которые будут доставлены в августе 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для сельского населения и городского населения, проживающего в домах с электроплитами • одноставочный тариф составит 2,92 руб./кВт*ч; • тариф, дифференцированный по двум зонам суток: — 3,17 руб./кВт*ч в дневной (пиковой и полупиковой); —...