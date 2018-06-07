В Волжском осудили мужчину за поджог своей матери

Ранее судимый житель Волжского приговорен к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении за поджог своей матери. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, летом прошлого года после конфликта с родным человеком он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и чиркнул зажигалкой. Одежда на матери загорелась, в результате она получила термический ожог площадью 5% поверхности тела, которые суд квалифицировал как причинение вреда здоровью средней тяжести. Подсудимый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Он был осужден по п. «г» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст.111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



