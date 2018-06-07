|Экология
|08.06.2018 10:00
В Волгоградской области со дна реки поднимают полузатопленный плавкран
В Волжском начались работы по подъему со дна Волги полузатопленного несамоходного плавкрана. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, указанный объект был обнаружен в нижнем бьефе Волжской ГЭС в реке Волга в ходе проверки водного законодательства с участием сотрудников прокуратуры, органов Росприроднадзора и местного самоуправления. "Нахождение данных судов в Волге, рыбохозяйственном водоеме высшей категории, недопустимо, поскольку оказывает крайне негативное воздействие как на водные биоресурсы, так и на окружающую природную среду в целом", - пояснила Чайковская.
В суд был подан иск о понуждении администрации Волжского убрать полузатопленный объект из реки. Решение вступило в силу. В настоящее время к подъему плавкрана привлечена специализированная организация, с которой городской администрацией заключено соглашение на выполнение необходимого перечня работ.
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Экономика
|08.06.2018 11:24
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает потребителям, что в соответствии с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26 декабря 2017 г. с 1 июля 2018 года изменяются тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Оплата по новым тарифам за июль будет рассчитана в платежных документах, которые будут доставлены в августе 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для сельского населения и городского населения, проживающего в домах с электроплитами • одноставочный тариф составит 2,92 руб./кВт*ч; • тариф, дифференцированный по двум зонам суток: — 3,17 руб./кВт*ч в дневной (пиковой и полупиковой); —...
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|Расследования
|08.06.2018 11:03
Волгоградский областной суд оставил в силе решение об аресте главного врача “Волгоградского областного патологоанатомического бюро” Вадима Колченко. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Напомним, по подозрению в получении крупной взятки его задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду вместе с коллегами из регионального УФСБ. Это произошло 14 мая. Через два дня Центральный районный суд арестовал главного патологоанатома региона на два месяца. По данным следствия, в учреждении брали деньги с родственников усопших за переодевание и косметологические процедуры. Деньги брал подчинённый Вадима Колченко, который отдавал отдавал своему руководителю 30% от собранного. ...
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|Происшествия
|08.06.2018 10:40
Мотоциклист получил травмы в аварии с двумя легковыми авто в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по имеющимся данным, в четверг около семи часов вечера 32-летняя женщина остановила свой легковой “BMW” напротив дома № 1 по улице Рокоссовского, а в это время пассажир иномарки открыл правую переднюю дверь. В это время в в том же направлении на мотоцикле “BMW” ехал 29-летний мужчина. Мотоциклист врезался в остановившуюся машину. От удара его отбросило на припаркованный рядом “ВАЗ-2114”. С места аварии байкера увезли в больницу.
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|Происшествия
|08.06.2018 10:21
Женщина погибла в результате ДТП в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожное происшествие случилось в четверг в поселке Карповка напротив дома №21 по улице Мира. 48-летняя женщина ехала по дамбе на своем “ВАЗе” шестой модели. В какой-то момент она не справилась с управлением и машина опрокинулась в озеро. Женщина погибла.
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|Общество
|08.06.2018 10:17
Ранее судимый житель Волжского приговорен к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении за поджог своей матери. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, летом прошлого года после конфликта с родным человеком он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и чиркнул зажигалкой. Одежда на матери загорелась, в результате она получила термический ожог площадью 5% поверхности тела, которые суд квалифицировал как причинение вреда здоровью средней тяжести. Подсудимый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Он был осужден по п. «г» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для...
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|Происшествия
|08.06.2018 07:45
Двое детей получили травмы при падении с высоты в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, в четверг около шести часов вечера со второго этажа дома №4 по улице Очаковской упал четырехлетний мальчик. С сотрясением мозга и ушибами его доставили в БСМП №7. А около девяти вечера двухлетний ребенок, играя на детской площадке, упал с высоты полутора метров. Случилось это во дворе дома №7 по улице Штеменко. Малыш с сотрясением головного мозга госпитализирован в ту же больницу. Причины и обстоятельства происшествий уточняются.
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|Общество
|08.06.2018 06:23
Директор МБУ "Благоустройство" г. Камышина Александр Бауер оштрафован за небезопасные улицы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, руководителя муниципального учреждения признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог (ст.12.34 КоАП РФ). Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. В материалах дела фигурировали три улицы г. Камышина - Калинина, Мира и Октябрьская, на дорожном покрытии которых выявлены ямы и выбоины, превышающие допустимые требования. Бауер вину признал в полном объеме, просил суд рассмотреть административное дело в его отсутствие. Постановление суда в законную силу не вступило и...
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|Телеком
|08.06.2018 04:38
По условиям акции «Плати только за смартфон» покупатели смартфона LG V30+ получат LED-телевизор с диагональю 32 дюйма от LG и выгодные условия на приобретение ТВ-приставки «Интерактивное ТВ 2.0» от компании «Ростелеком». Акция продлится по 31 июля 2018 года только в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора. Участники акции получат тройную выгоду: продвинутый смартфон для себя, а также отличный телевизор и ТВ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0» для семьи. Каждому покупателю выдается промо-код на...
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|Борьба с коррупцией
|08.06.2018 04:37
Сайт Волгоградской гордумы по-прежнему вводит в заблуждение избирателей Волгограда, интересующихся сведениями о доходах «слуг народа». Как сообщает ИА «Высота 102», «описка» в декларации депутата от партии «Единая Россия» Александра Егунова за 2016 год на сумму 100 млн рублей так и не исправлена. Напомним, скандальная ситуация с подачей недостоверных сведений о доходах господина Егунова стала достоянием общественности в феврале текущего года. Прокуратура Волгограда провела проверку достоверности опубликованных на сайте гордумы сведений о доходах нардепов и вскрыла вопиющий факт – заработок депутата Егунова оказался занижен почти на 100 млн рублей. Вместо 110 млн в декларации фигурировали скромные 11 млн. Сам...
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|Аналитика
|07.06.2018 19:05
Смотрите сегодня в программе: во время многочасовой «прямой линии» с президентом ни одного наболевшего вопроса от жителей Волгоградской области не прозвучало. Олег Савченко на высоте!: флаг Волгоградской области усилиями отважного промышленника-патриота водружен на семи высочайших вершинах мира. По морям, по волнам: в Волгоград разными путями начали прибывать первые иностранные болельщики с билетами на матчи чемпионата мира по футболу. Век рисунка с «балетными» футболистами был недолог: творческие студенты явили горожанам конечный вариант футбольного оформления бетонного забора в центре Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Политика
|07.06.2018 17:54
Первую тройку кандидатов в Волжскую городскую думу возглавил глава городского округа Игорь Воронин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение было озвучено единороссами на встрече губернатора с участниками праймериз, регионального политсовета «ЕР, которая в эти минуты проходит в актовом зале ВАГС. В тройку также вошли Сергей Бологов - директор филиала ПАО «РусГидро- Волжская ГЭС» и Вера Лазарева, председатель городской общественной организации «Школа социальной активности». Андрей Бочаров отметил, что в первые тройки в Волгограде и в Волжском по итогам праймериз вошли «заслуженные и понятные Волгоградской области люди». Напомним, в качестве «паровозов» предвыборного списка в Волгограде назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев,...
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|Экономика
|07.06.2018 17:24
Свои предложения в связи с резким повышением цен на топливо главы крестьянско-фермерских хозяйств Иловлинского района озвучили на встрече с депутатом облдумы. Как сообщили в пресс-службе регпарламента, свою обеспокоенность они адресовали председателю комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимиру Ефимову. Дальнейшее повышение цен на горюче-смазочные материалы серьёзно осложнит работу крестьян и, в конечном итоге, отразится на розничной стоимости продуктов питания, заявили фермеры. Для скорейшего разрешения возникшей проблемы руководители хозяйств рассчитывают на помощь государства и органов местного самоуправления. В частности, фермеры предложили рассмотреть вопрос о повышении погектарной поддержки аграриев, которая оказывается из федерального бюджета, а...
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|Общество
|07.06.2018 17:17
Арбитражный суд Волгоградской области признал недействительным договор о наделении статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, который заключили администрация одного из поселений Старополтавского района и ООО “Калина”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, соглашение между организацией и администрацией Валуевского сельского поселения было подписано в июне прошлого года. По договору исполнитель получал все полномочия специализированной службы. Но прокуратура сочла, что договор нарушает законодательство. Так, по закону, погребением должны заниматься специализированные службы, создание которых находится в введении органов местного самоуправления. В этом случае вместо создания такой службы ее функции, передали частной фирме. Решение о признании договора недействительным вступило в...
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|Общество
|07.06.2018 17:06
Английский яхтсмен назвал Волгоград "городом с немного депрессивной экономикой, но с позитивными людьми”
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, волгоградцы остаются приветливыми и позитивными, считает прибывший в город британский меценат, продюсер и путешественник Грэм Кентслей. Своими впечатлениями он поделился с журналистами ИА “Высота 102”. Напомним, англичанин с командой вышел в поход “От Дуная до Волги”. В Волгоград яхта “Sharlin” пришла в начале недели - через 36 дней после отплытия из болгарского Созополя. За это время плавательное судно стало первой британской яхтой, пересекшей российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, которое прошло под Крымским мостом. В Волгограде путешественники сделали остановку на период ЧМ-2018. Грэм Кентслей собирается посетить все матчи, которые пройдут на...
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|Общество
|07.06.2018 16:55
На территории Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде 7 июня завершили монтаж 9-метрового экрана. Он является частью масштабного сценического комплекса, высота которого составляет 27 метров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-служба администрации Волгоградской области. Ранее для его строительства на территорию Фестиваля было завезено более 70 тонн металлоконструкций. Огромный экран размером 15 на 9 метров будет транслировать практически все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в формате FullHD. Увидеть футбольные баталии в высочайшем качестве смогут все гости Фестиваля болельщиков с 14 июня по 15 июля. Благодаря особым техническим параметрам экрана — угол его обзора составляет 140 градусов...
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8 июня 10:17
8 июня 10:00
В Волгоградской области со дна реки поднимают полузатопленный плавкран 1
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