







В Волжском начались работы по подъему со дна Волги полузатопленного несамоходного плавкрана. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, указанный объект был обнаружен в нижнем бьефе Волжской ГЭС в реке Волга в ходе проверки водного законодательства с участием сотрудников прокуратуры, органов Росприроднадзора и местного самоуправления. "Нахождение данных судов в Волге, рыбохозяйственном водоеме высшей категории, недопустимо, поскольку оказывает крайне негативное воздействие как на водные биоресурсы, так и на окружающую природную среду в целом", - пояснила Чайковская.

В суд был подан иск о понуждении администрации Волжского убрать полузатопленный объект из реки. Решение вступило в силу. В настоящее время к подъему плавкрана привлечена специализированная организация, с которой городской администрацией заключено соглашение на выполнение необходимого перечня работ.



