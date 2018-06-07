|Телеком
|08.06.2018 04:38 Реклама
«Ростелеком» подарит телевизор при покупке смартфона
По условиям акции «Плати только за смартфон» покупатели смартфона LG V30+ получат LED-телевизор с диагональю 32 дюйма от LG и выгодные условия на приобретение ТВ-приставки «Интерактивное ТВ 2.0» от компании «Ростелеком». Акция продлится по 31 июля 2018 года только в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
Участники акции получат тройную выгоду: продвинутый смартфон для себя, а также отличный телевизор и ТВ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0» для семьи. Каждому покупателю выдается промо-код на 3 месяца бесплатного просмотра более 100 эфирных и тематических телеканалов пакета «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ 2.0». ТВ-приставка работает с интернетом любого провайдера, поддерживает подключение по Wi-Fi, она оснащена USB-разъемом для использования медианосителей, также в комплекте универсальный пульт управления, подходящий к любому телевизору.
Дополнительную информацию об акции «Плати только за смартфон» можно получить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также на сайте.
Напомним, «Интерактивное ТВ» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 230 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, более 17 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат», а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Караоке» и др.).
С бесплатным сервисом «Мультискрин» телевизионный и видеоконтент «Интерактивного ТВ» доступен на любом экране. Всего сервис поддерживает подключение до пяти экранов – телевизоры с помощью стандартной ТВ-приставки, OTT-приставки или с помощью приложения в Smart TV, смартфоны и планшеты с помощью мобильного приложения, компьютеры и ноутбуки с помощью видеопортала itv.rt.ru.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|08.06.2018 06:23
Директор МБУ "Благоустройство" г. Камышина Александр Бауер оштрафован за небезопасные улицы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, руководителя муниципального учреждения признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог (ст.12.34 КоАП РФ). Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. В материалах дела фигурировали три улицы г. Камышина - Калинина, Мира и Октябрьская, на дорожном покрытии которых выявлены ямы и выбоины, превышающие допустимые требования. Бауер вину признал в полном объеме, просил суд рассмотреть административное дело в его отсутствие. Постановление суда в законную силу не вступило и...
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|Расследования
|08.06.2018 04:37
Сайт Волгоградской гордумы по-прежнему вводит в заблуждение избирателей Волгограда, интересующихся сведениями о доходах «слуг народа». Как сообщает ИА «Высота 102», «описка» в декларации депутата от партии «Единая Россия» Александра Егунова за 2016 год на сумму 100 млн рублей так и не исправлена. Напомним, скандальная ситуация с подачей недостоверных сведений о доходах господина Егунова стала достоянием общественности в феврале текущего года. Прокуратура Волгоградской области провела проверку достоверности опубликованных на сайте гордумы сведений о доходах нардепов и вскрыла вопиющий факт – заработок депутата Егунова оказался занижен почти на 100 млн рублей. Вместо 110 млн в декларации фигурировали скромные 11 млн....
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|Аналитика
|07.06.2018 19:05
Смотрите сегодня в программе: во время многочасовой «прямой линии» с президентом ни одного наболевшего вопроса от жителей Волгоградской области не прозвучало. Олег Савченко на высоте!: флаг Волгоградской области усилиями отважного промышленника-патриота водружен на семи высочайших вершинах мира. По морям, по волнам: в Волгоград разными путями начали прибывать первые иностранные болельщики с билетами на матчи чемпионата мира по футболу. Век рисунка с «балетными» футболистами был недолог: творческие студенты явили горожанам конечный вариант футбольного оформления бетонного забора в центре Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Политика
|07.06.2018 17:54
Первую тройку кандидатов в Волжскую городскую думу возглавил глава городского округа Игорь Воронин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение было озвучено единороссами на встрече губернатора с участниками праймериз, регионального политсовета «ЕР, которая в эти минуты проходит в актовом зале ВАГС. В тройку также вошли Сергей Бологов - директор филиала ПАО «РусГидро- Волжская ГЭС» и Вера Лазарева, председатель городской общественной организации «Школа социальной активности». Андрей Бочаров отметил, что в первые тройки в Волгограде и в Волжском по итогам праймериз вошли «заслуженные и понятные Волгоградской области люди». Напомним, в качестве «паровозов» предвыборного списка в Волгограде назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев,...
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|Экономика
|07.06.2018 17:24
Свои предложения в связи с резким повышением цен на топливо главы крестьянско-фермерских хозяйств Иловлинского района озвучили на встрече с депутатом облдумы. Как сообщили в пресс-службе регпарламента, свою обеспокоенность они адресовали председателю комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимиру Ефимову. Дальнейшее повышение цен на горюче-смазочные материалы серьёзно осложнит работу крестьян и, в конечном итоге, отразится на розничной стоимости продуктов питания, заявили фермеры. Для скорейшего разрешения возникшей проблемы руководители хозяйств рассчитывают на помощь государства и органов местного самоуправления. В частности, фермеры предложили рассмотреть вопрос о повышении погектарной поддержки аграриев, которая оказывается из федерального бюджета, а...
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|Общество
|07.06.2018 17:17
Арбитражный суд Волгоградской области признал недействительным договор о наделении статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, который заключили администрация одного из поселений Старополтавского района и ООО “Калина”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, соглашение между организацией и администрацией Валуевского сельского поселения было подписано в июне прошлого года. По договору исполнитель получал все полномочия специализированной службы. Но прокуратура сочла, что договор нарушает законодательство. Так, по закону, погребением должны заниматься специализированные службы, создание которых находится в введении органов местного самоуправления. В этом случае вместо создания такой службы ее функции, передали частной фирме. Решение о признании договора недействительным вступило в...
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|Общество
|07.06.2018 17:06
Английский яхтсмен назвал Волгоград "городом с немного депрессивной экономикой, но с позитивными людьми”
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, волгоградцы остаются приветливыми и позитивными, считает прибывший в город британский меценат, продюсер и путешественник Грэм Кентслей. Своими впечатлениями он поделился с журналистами ИА “Высота 102”. Напомним, англичанин с командой вышел в поход “От Дуная до Волги”. В Волгоград яхта “Sharlin” пришла в начале недели - через 36 дней после отплытия из болгарского Созополя. За это время плавательное судно стало первой британской яхтой, пересекшей российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, которое прошло под Крымским мостом. В Волгограде путешественники сделали остановку на период ЧМ-2018. Грэм Кентслей собирается посетить все матчи, которые пройдут на...
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|Общество
|07.06.2018 16:55
На территории Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде 7 июня завершили монтаж 9-метрового экрана. Он является частью масштабного сценического комплекса, высота которого составляет 27 метров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-служба администрации Волгоградской области. Ранее для его строительства на территорию Фестиваля было завезено более 70 тонн металлоконструкций. Огромный экран размером 15 на 9 метров будет транслировать практически все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в формате FullHD. Увидеть футбольные баталии в высочайшем качестве смогут все гости Фестиваля болельщиков с 14 июня по 15 июля. Благодаря особым техническим параметрам экрана — угол его обзора составляет 140 градусов...
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|Борьба с коррупцией
|07.06.2018 16:45
Передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении полицейского оперативника и замначальника оперативно-розыскной части СИЗО №1. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, оперуполномоченный отдела № 8 УЭБ и ПК ГУ обвиняется в получении взятки, совершенном с вымогательством в крупном размере, а сотрудник ФСИН - в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, 8 февраля оперативник при посредничестве сотрудника СИЗО №1 получил от одного из находящихся там подозреваемых 150 тыс.рублей. Деньги должны были стать половиной взятки за сокрытие оперативником сведений о причастности подозреваемого к поджогу машины, а также нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования. Обвиняемых задержали...
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|Происшествия
|07.06.2018 16:20
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение 14 населенных пунктов Волгоградской области, которое было нарушено сегодня в результате повреждения ЛЭП легкомоторным самолетом. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском филиале МРСК Юга (входит в группу компаний "Россети"), во время полета на небольшой высоте самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, зацепил винтом провода, вследствие чего произошел обрыв воздушной линии 110 кВ. К счастью, обошлось без жертв. Однако в результате аварии нарушилось электроснабжение 14 населенных пунктов в Городищенском и Иловлинском районах. Энергетики оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и в максимально короткий срок вернули свет в дома селян. По факту происшествия проводится расследование.
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|Общество
|07.06.2018 15:45
К административной ответственности в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей привлечено ООО "Концессии водоснабжения" за отказ в выдаче технический условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации, сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС. С жалобой в антимонопольное ведомство на действия концессионеров обратились представители КПК "Пенсионная сберкасса". Выяснилось, что "Концессии водоснабжения" отказали кредитному потребительскому кооперативу в выдаче техусловий, объяснив это тем, что согласно документам на земельном участке заявителя может размещаться нежилое строение (пункт приема стеклопосуды), в то время как на земельном участке заявителя было обнаружено нежилое строение - административное здание. В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении представители ООО "Концессии...
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|Общество
|07.06.2018 15:20
Яркий пример бесхозяйственности вот уже третью неделю наблюдают жители домов по улице маршала Василевского в Советском районе - бьющую из водопровода струю воды. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, после неоднократных обращений в компанию «Концессии водоснабжения» проблема до сих пор не решена. Две недели назад, - рассказывают горожане - приехали представители компании, проштробили щебень, на том и остановились. На звонки жителей отвечают одно и то же: «Ваша заявка открыта, будем решать». ...
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|Политика
|07.06.2018 14:54
Сегодня региональный политсовет «Единой России» готовится утвердить первую тройку кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы. Как стало известно ИА «Высота 102», в качестве «паровозов» предвыборного списка будут назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев, директор МОУ ГДЮЦ Татьяна Минина и начальник МУ "Служба спасения Волгограда" Виктор Колесников. На заседании политсовета партийцы также утвердят итоги состоявшегося предварительного голосования кандидатов и назначат дату конференции реготделения «Единой России». Напомним, по итогам праймериз из 36 победителей голосования 20 – действующие депутаты. В числе новичков – директора школ, нефтяник, руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний, бизнесмены. Ряд действующих народных избранников оказались в хвосте рейтингового голосования, а...
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|Общество
|07.06.2018 14:05
Изображения, напоминающие игроков российской сборной по футболу, исчезли со стены в центре Волгограда, которую разрисовали художники-волонтеры. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на месте, где еще недавно красовались несколько нелепые фигуры, теперь изображена городская панорама. Сегодня художники-волонтеры проекта «Рисуем город вместе!» отчитались о завершении работы над портретами мировых звезд футбола, которую они начали три дня назад. Еще недавно унылый бетонный забор в центре города на пересечении ул. Советской и Комсомольской теперь представляет собой галерею образов спортивных знаменитостей. София Тимофеева, идейный вдохновитель проекта, результатом осталась довольна: "Стена поднимает настроение, мы использовали самые яркие цвета, которые видны даже из общественного...
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|Экономика
|07.06.2018 13:29
Металлургов электросталеплавильного цеха №2 завода «Красный Октябрь» в Волгограде оставляют без работы из-за начавшихся работ по установке сухой газовой очистки. Как рассказали ИА «Высота 102» рабочие, никто не знает, примут ли их обратно. В социальных сетях сейчас распространяется видео, где рабочие сообщают, что в знак протеста против решения руководства предприятия они устраивают «итальянскую забастовку» - то есть ходят на работу, но не работают. Также в соцсетях публикуются видеоролики, где рабочие возмущаются по поводу невыплаты им зарплаты. Между тем, получить комментарий у руководства предприятия и пресс-службы не удалось из-за невозможности дозвониться по указанным телефонам, а также из-за отсутствия контактных...
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