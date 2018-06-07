Волгоградские фермеры хотят вернуть фиксированные цены на ГСМ





Свои предложения в связи с резким повышением цен на топливо главы крестьянско-фермерских хозяйств Иловлинского района озвучили на встрече с депутатом облдумы. Как сообщили в пресс-службе регпарламента, свою обеспокоенность они адресовали председателю комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимиру Ефимову.

Дальнейшее повышение цен на горюче-смазочные материалы серьёзно осложнит работу крестьян и, в конечном итоге, отразится на розничной стоимости продуктов питания, заявили фермеры. Для скорейшего разрешения возникшей проблемы руководители хозяйств рассчитывают на помощь государства и органов местного самоуправления. В частности, фермеры предложили рассмотреть вопрос о повышении погектарной поддержки аграриев, которая оказывается из федерального бюджета, а также вернуться к практике фиксированных цен на ГСМ для сельхозпроизводителей в течение одного сезона.

Сегодня президент Владимир Путин на прямой линии также высказался о повышении цен на бензин. Он назвал этот процесс недопустимым. «Это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики», - заявил глава государства. Власти уже приняли решение отказаться от запланированного повышения цен на акциз. Взамен нефтяные компании обязались поставлять на внутренний рынок необходимый объем топлива и не превышать существующий уровень цен. Между тем, по данным Волгоградстата, за май цены на топливо в Волгоградской области выросли почти на 10%.



