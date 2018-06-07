



На территории Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде 7 июня завершили монтаж 9-метрового экрана. Он является частью масштабного сценического комплекса, высота которого составляет 27 метров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-служба администрации Волгоградской области. Ранее для его строительства на территорию Фестиваля было завезено более 70 тонн металлоконструкций.

Огромный экран размером 15 на 9 метров будет транслировать практически все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в формате FullHD. Увидеть футбольные баталии в высочайшем качестве смогут все гости Фестиваля болельщиков с 14 июня по 15 июля.

Благодаря особым техническим параметрам экрана — угол его обзора составляет 140 градусов по вертикали и 120 градусов по горизонтали — следить за играми любимых команд не помешает даже яркое волгоградское солнце. Картинка останется максимально четкой и яркой. Незабываемые футбольные поединки, красочные проморолики, уникальный контент артистов, выступающих на сцене – все это своими глазами увидят гости региона и горожане уже на торжественном открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде.

11 июня состоится первый тестовый пуск экрана, вещание будет осуществляться с помощью спутникового сигнала.

Также на территории Фестиваля завершается монтаж сцены, на ней единовременно сможет поместиться целый симфонический оркестр – порядка 100 человек. Во время проведения Фестиваля на ней выступят более 35 творческих коллективов. Команды профессиональных артистов, детские и молодежные коллективы, хип-хоп исполнители и фольклорные коллективы будут поочередно сменять друг друга, чтобы зрители смогли в полной мере увидеть все многообразие культурной жизни региона и приобщиться к всемирному футбольному празднику.

Организаторы мероприятия позаботились и о безопасности конструкции. Экран и сцена установлены таким образом, что способны выдержать ветровую нагрузку в 117 км в час.

Единовременно площадка сможет принять 15 000 болельщиков. Площадка Фестиваля будет начинать свою работу за два часа до первого матча (в дни открытия/закрытия площадки, а также в дни проведения матчей в городе — за три часа) и закрываться через час после последней трансляции.



