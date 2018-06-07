|Общество
|07.06.2018 16:55(Обновлено: 07.06.2018 17:06)
Девять на пятнадцать: В Волгограде установили экран на территории фестиваля болельщиков
На территории Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде 7 июня завершили монтаж 9-метрового экрана. Он является частью масштабного сценического комплекса, высота которого составляет 27 метров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-служба администрации Волгоградской области. Ранее для его строительства на территорию Фестиваля было завезено более 70 тонн металлоконструкций.
Огромный экран размером 15 на 9 метров будет транслировать практически все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в формате FullHD. Увидеть футбольные баталии в высочайшем качестве смогут все гости Фестиваля болельщиков с 14 июня по 15 июля.
Благодаря особым техническим параметрам экрана — угол его обзора составляет 140 градусов по вертикали и 120 градусов по горизонтали — следить за играми любимых команд не помешает даже яркое волгоградское солнце. Картинка останется максимально четкой и яркой. Незабываемые футбольные поединки, красочные проморолики, уникальный контент артистов, выступающих на сцене – все это своими глазами увидят гости региона и горожане уже на торжественном открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде.
11 июня состоится первый тестовый пуск экрана, вещание будет осуществляться с помощью спутникового сигнала.
Также на территории Фестиваля завершается монтаж сцены, на ней единовременно сможет поместиться целый симфонический оркестр – порядка 100 человек. Во время проведения Фестиваля на ней выступят более 35 творческих коллективов. Команды профессиональных артистов, детские и молодежные коллективы, хип-хоп исполнители и фольклорные коллективы будут поочередно сменять друг друга, чтобы зрители смогли в полной мере увидеть все многообразие культурной жизни региона и приобщиться к всемирному футбольному празднику.
Организаторы мероприятия позаботились и о безопасности конструкции. Экран и сцена установлены таким образом, что способны выдержать ветровую нагрузку в 117 км в час.
Единовременно площадка сможет принять 15 000 болельщиков. Площадка Фестиваля будет начинать свою работу за два часа до первого матча (в дни открытия/закрытия площадки, а также в дни проведения матчей в городе — за три часа) и закрываться через час после последней трансляции.
В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов
Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе
Глава МВД России проинспектировал Волгоград
Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...
Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Аналитика
|07.06.2018 19:05
Смотрите сегодня в программе: во время многочасовой «прямой линии» с президентом ни одного наболевшего вопроса от жителей Волгоградской области не прозвучало. Олег Савченко на высоте!: флаг Волгоградской области усилиями отважного промышленника-патриота водружен на семи высочайших вершинах мира. По морям, по волнам: в Волгоград разными путями начали прибывать первые иностранные болельщики с билетами на матчи чемпионата мира по футболу. Век рисунка с «балетными» футболистами был недолог: творческие студенты явили горожанам конечный вариант футбольного оформления бетонного забора в центре Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 125 раз
|Политика
|07.06.2018 17:54
Первую тройку кандидатов в Волжскую городскую думу возглавил глава городского округа Игорь Воронин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение было озвучено единороссами на встрече губернатора с участниками праймериз, регионального политсовета «ЕР, которая в эти минуты проходит в актовом зале ВАГС. В тройку также вошли Сергей Бологов - директор филиала ПАО «РусГидро- Волжская ГЭС» и Вера Лазарева, председатель городской общественной организации «Школа социальной активности». Андрей Бочаров отметил, что в первые тройки в Волгограде и в Волжском по итогам праймериз вошли «заслуженные и понятные Волгоградской области люди». Напомним, в качестве «паровозов» предвыборного списка в Волгограде назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев,...
Прочитана: 604 раз
|Экономика
|07.06.2018 17:24 (Обновлено: 07.06.2018 18:03)
Свои предложения в связи с резким повышением цен на топливо главы крестьянско-фермерских хозяйств Иловлинского района озвучили на встрече с депутатом облдумы. Как сообщили в пресс-службе регпарламента, свою обеспокоенность они адресовали председателю комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимиру Ефимову. Дальнейшее повышение цен на горюче-смазочные материалы серьёзно осложнит работу крестьян и, в конечном итоге, отразится на розничной стоимости продуктов питания, заявили фермеры. Для скорейшего разрешения возникшей проблемы руководители хозяйств рассчитывают на помощь государства и органов местного самоуправления. В частности, фермеры предложили рассмотреть вопрос о повышении погектарной поддержки аграриев, которая оказывается из федерального бюджета, а...
Прочитана: 1746 раз
|Общество
|07.06.2018 17:17
Арбитражный суд Волгоградской области признал недействительным договор о наделении статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, который заключили администрация одного из поселений Старополтавского района и ООО “Калина”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, соглашение между организацией и администрацией Валуевского сельского поселения было подписано в июне прошлого года. По договору исполнитель получал все полномочия специализированной службы. Но прокуратура сочла, что договор нарушает законодательство. Так, по закону, погребением должны заниматься специализированные службы, создание которых находится в введении органов местного самоуправления. В этом случае вместо создания такой службыее функции передали частной фирме. Решение о признании договора недействительным вступило в законную...
Прочитана: 527 раз
|Общество
|07.06.2018 17:06
Английский яхтсмен назвал Волгоград "городом с немного депрессивной экономикой, но с позитивными людьми”
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, волгоградцы остаются приветливыми и позитивными, считает прибывший в город британский меценат, продюсер и путешественник Грэм Кентслей. Своими впечатлениями он поделился с журналистами ИА “Высота 102”. Напомним, англичанин с командой вышел в поход “От Дуная до Волги”. В Волгоград яхта “Sharlin” пришла в начале недели - через 36 дней после отплытия из болгарского Созополя. За это время плавательное судно стало первой британской яхтой, пересекшей российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, которое прошло под Крымским мостом. В Волгограде путешественники сделали остановку на период ЧМ-2018. Грэм Кентслей собирается посетить все матчи, которые пройдут на...
Прочитана: 2039 раз
|Борьба с коррупцией
|07.06.2018 16:45
Передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении полицейского оперативника и замначальника оперативно-розыскной части СИЗО №1. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, оперуполномоченный отдела № 8 УЭБ и ПК ГУ обвиняется в получении взятки, совершенном с вымогательством в крупном размере, а сотрудник ФСИН - в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, 8 февраля оперативник при посредничестве сотрудника СИЗО №1 получил от одного из находящихся там подозреваемых 150 тыс.рублей. Деньги должны были стать половиной взятки за сокрытие оперативником сведений о причастности подозреваемого к поджогу машины, а также нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования. Обвиняемых задержали...
Прочитана: 705 раз
|Происшествия
|07.06.2018 16:20
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение 14 населенных пунктов Волгоградской области, которое было нарушено сегодня в результате повреждения ЛЭП легкомоторным самолетом. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском филиале МРСК Юга (входит в группу компаний "Россети"), во время полета на небольшой высоте самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, зацепил винтом провода, вследствие чего произошел обрыв воздушной линии 110 кВ. К счастью, обошлось без жертв. Однако в результате аварии нарушилось электроснабжение 14 населенных пунктов в Городищенском и Иловлинском районах. Энергетики оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и в максимально короткий срок вернули свет в дома селян. По факту происшествия проводится расследование.
Прочитана: 1169 раз
|Общество
|07.06.2018 15:45
К административной ответственности в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей привлечено ООО "Концессии водоснабжения" за отказ в выдаче технический условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации, сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС. С жалобой в антимонопольное ведомство на действия концессионеров обратились представители КПК "Пенсионная сберкасса". Выяснилось, что "Концессии водоснабжения" отказали кредитному потребительскому кооперативу в выдаче техусловий, объяснив это тем, что согласно документам на земельном участке заявителя может размещаться нежилое строение (пункт приема стеклопосуды), в то время как на земельном участке заявителя было обнаружено нежилое строение - административное здание. В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении представители ООО "Концессии...
Прочитана: 1607 раз
|Общество
|07.06.2018 15:20
Яркий пример бесхозяйственности вот уже третью неделю наблюдают жители домов по улице маршала Василевского в Советском районе - бьющую из водопровода струю воды. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, после неоднократных обращений в компанию «Концессии водоснабжения» проблема до сих пор не решена. Две недели назад, - рассказывают горожане - приехали представители компании, проштробили щебень, на том и остановились. На звонки жителей отвечают одно и то же: «Ваша заявка открыта, будем решать». Но когда...
Прочитана: 1565 раз
|Астрахань
|07.06.2018 15:19
В Черноярском районе Астраханской области на площади 400 га засеян хлопчатник для нужд Камышинского текстильного комбината в Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Компания зарегистрировала дочернее предприятие в Астраханской области и зарезервировала 5 тыс. га земли», – сообщил региональный министр сельского хозяйства региона Алексей Галкин «Интерфакс-Юг». ООО «Камышинский текстиль» специализируется на производстве суровых хлопчатобумажных тканей, товарной пряжи.
Прочитана: 361 раз
|Политика
|07.06.2018 14:54
Сегодня региональный политсовет «Единой России» готовится утвердить первую тройку кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы. Как стало известно ИА «Высота 102», в качестве «паровозов» предвыборного списка будут назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев, директор МОУ ГДЮЦ Татьяна Минина и начальник МУ "Служба спасения Волгограда" Виктор Колесников. На заседании политсовета партийцы также утвердят итоги состоявшегося предварительного голосования кандидатов и назначат дату конференции реготделения «Единой России». Напомним, по итогам праймериз из 36 победителей голосования 20 – действующие депутаты. В числе новичков – директора школ, нефтяник, руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний, бизнесмены. Ряд действующих народных избранников оказались в хвосте рейтингового голосования, а...
Прочитана: 4359 раз
|Общество
|07.06.2018 14:05
Изображения, напоминающие игроков российской сборной по футболу, исчезли со стены в центре Волгограда, которую разрисовали художники-волонтеры. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на месте, где еще недавно красовались несколько нелепые фигуры, теперь изображена городская панорама. Сегодня художники-волонтеры проекта «Рисуем город вместе!» отчитались о завершении работы над портретами мировых звезд футбола, которую они начали три дня назад. Еще недавно унылый бетонный забор в центре города на пересечении ул. Советской и Комсомольской теперь представляет собой галерею образов спортивных знаменитостей. София Тимофеева, идейный вдохновитель проекта, результатом осталась довольна: "Стена поднимает настроение, мы использовали самые яркие цвета, которые видны даже из общественного...
Прочитана: 2048 раз
|Экономика
|07.06.2018 13:29
Металлургов электросталеплавильного цеха №2 завода «Красный Октябрь» в Волгограде оставляют без работы из-за начавшихся работ по установке сухой газовой очистки. Как рассказали ИА «Высота 102» рабочие, никто не знает, примут ли их обратно. В социальных сетях сейчас распространяется видео, где рабочие сообщают, что в знак протеста против решения руководства предприятия они устраивают «итальянскую забастовку» - то есть ходят на работу, но не работают. Также в соцсетях публикуются видеоролики, где рабочие возмущаются по поводу невыплаты им зарплаты. Между тем, получить комментарий у руководства предприятия и пресс-службы не удалось из-за невозможности дозвониться по указанным телефонам, а также из-за отсутствия контактных...
Прочитана: 3513 раз
|Борьба с коррупцией
|07.06.2018 13:23
Директор ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя» Альберт Авходеев уточнил сведения о ежегодном доходе, которые были опубликованы в рамках декларационной кампании за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» ссылаясь на данные, размещенные на сайте комитета культуры Волгоградской области, так, согласно первоначальной декларации, доход за 2017 год руководителя театра составил 1553891,09 рублей. Согласно уточненным данным, доход Альберта Авходеева оказался больше на 6 рублей 18 копеек. Такую бы щепетильность да некоторым депутатам и чиновникам. Например, депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов занизил доход за 2016 год аж на 100 миллионов рублей. Также не были обнародованы сведения о части имущества его супруги....
Прочитана: 1180 раз
|Спорт
|07.06.2018 12:48
Из Волгограда - с подарком. Сайт FIFA 2018 разместил перечень подарков и сувениров, которые бы напоминали гостям и болельщикам не только о ярких футбольных впечатлениях, но и о путешествии, сообщает ИА «Высота 102». «Прекрасным подарком будут товары, сделанные из характерных для региона на Волге продуктов, - говорится в материале welcome2018.com. - Это арбузный мед или нардек, степной чай из трав и пряники «Сарепта» с тем же нардеком. Сарептский пряник знаменит тем, что подолгу не черствеет из-за особой рецептуры приготовления теста. Традицию создали немецкие колонисты, переехавшие на...
Прочитана: 1026 раз
7 июня 17:06
7 июня 16:55
Девять на пятнадцать: В Волгограде установили экран на территории фестиваля болельщиков 4
7 июня 11:30
7 июня 10:08
7 июня 08:53
7 июня 04:52
Общество
7 июня 17:06
7 июня 16:55
Девять на пятнадцать: В Волгограде установили экран на территории фестиваля болельщиков 4
7 июня 11:30
6 июня 17:49
6 июня 15:25
6 июня 14:04
6 июня 12:47
6 июня 11:00
6 июня 10:58
5 июня 18:07
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 7 Июня, Чт
Волгоград
температура 20..22 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
7 Июня, Чт
|$
|0.0000 руб.
|€
|0.0000 руб.
|GBP
|0.0000 руб.
|CHF
|0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 14434
Просмотров: 9670
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймериз35
Просмотров: 6689
Просмотров: 5992
После налета Росгвардии обитатели тепличных трущоб в Волгоградской области не успели уйти под землю14
Просмотров: 4865
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +331 / 5-
Рекомендации: +58 / 9-
Рекомендации: +54 / 15-
Рекомендации: +52 / 8-
Рекомендации: +28 / 5-
Рекомендации: +28 / 3-
Рекомендации: +27 / 8-
Рекомендации: +27 / 15-