Передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении полицейского оперативника и замначальника оперативно-розыскной части СИЗО №1. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, оперуполномоченный отдела № 8 УЭБ и ПК ГУ обвиняется в получении взятки, совершенном с вымогательством в крупном размере, а сотрудник ФСИН - в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, 8 февраля оперативник при посредничестве сотрудника СИЗО №1 получил от одного из находящихся там подозреваемых 150 тыс.рублей. Деньги должны были стать половиной взятки за сокрытие оперативником сведений о причастности подозреваемого к поджогу машины, а также нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования. Обвиняемых задержали после получения денег. Свою вину они не признают. По их версии, деньги переданы в счет возмещения ущерба за поджог автомобиля.