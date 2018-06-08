В Волгограде "успокоились" цены на бензин

В Волгограде остановились цены на топливо. Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне и сегодня объехали несколько заправок и зафиксировали, что ценники на станциях «замерли». Хотя ранее цены на бензин менялись едва ли не каждый день. Так, на заправках «Газпрома» цена на бензин марки АИ-95 остановилась на отметке 46.99 рубля за литр, «Роснефти» - 44.70 рубля за литр, «Лукойла» - 45.95 рубля за литр. Такие же ценники были на информационном табло и накануне.

Напомним, Владимир Путин накануне на прямой линии заявил о недопустимости нынешних цен на топливо. «Это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики», - сказал он. По словам Путина, в последнее время были приняты решения, которые в итоге привели к тому, что нефтяникам стало выгоднее вывозить сырую нефть и нефтепродукты на экспорт за границу, чем реализовывать топливо на внутреннем рынке. Власти уже приняли решение отказаться от запланированного повышения цен на акциз. Взамен нефтяные компании обязались поставлять на внутренний рынок необходимый объем топлива и не превышать существующий уровень цен. На всякий случай компаниям пригрозили ростом экспортных пошлин.

Между тем, все неприятное уже произошло. По данным Росстата, в мае цены на бензин в России выросли на 5,6%, с начала года - на 7,2%, а, если сравнивать нынешние показатели с прошлогодними данными, то рост составил более 11%.



