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Общество
 07.06.2018 17:06

Английский яхтсмен назвал Волгоград "городом с немного депрессивной экономикой, но с позитивными людьми”


Несмотря на непростую экономическую ситуацию,  волгоградцы остаются приветливыми и позитивными, считает прибывший в город британский  меценат, продюсер и путешественник Грэм Кентслей. Своими впечатлениями он поделился с журналистами ИА “Высота 102”.  
Напомним, англичанин  с командой вышел в поход “От Дуная до Волги”. В Волгоград  яхта “Sharlin” пришла в начале недели - через 36 дней после отплытия из  болгарского Созополя.  За это время плавательное судно  стало первой британской яхтой,  пересекшей российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, которое прошло под Крымским мостом. В Волгограде путешественники сделали остановку на период ЧМ-2018. Грэм Кентслей собирается посетить все матчи, которые пройдут на “Волгоград-Арене”.
Кроме того, Грэм Кентслей поделился планами по созданию  электронного  гида по Волгограду. Он предназначен, в первую очередь, для его соотечественников - туристов. В этом, как  считает путешественник, ему поможет хорошее знание города. Ведь впервые англичанин  приехал  в Волгоград почти 30 лет назад и с тех пор неоднократно сюда возвращался  К тому же его многое связывает с городом на Волге. Так, он входит в попечительский совет фонда “Царицынская муза”,  ежегодно вручает премию “Graham Kentsley “Volgograd in the World” Award” деятелям культуры Волгограда. В 1995 году  Грэм Кентслей организовал  первые чартерные рейсы в Волгоград из Англии. Пассажирами рейсов  стали болельщики  кубка УЕФА, которые приезжали  на игру между волгоградским “Ротором” и “Манчестер Юнайтед”.
По  мнению Грэма, Волгоград постепенно улучшается, становится удобнее для жизни. Сравнивая сегодняшний Волгоград с тем, каким он увидел его впервые, Грэм Кентслей отмечает: "Это просто разные миры". “Тогда в городе был только один компьютер, два банкомата, иностранные туристы могли останавливаться только в одной гостинице. А сейчас есть новый мост, новая набережная, новый стадион и новые улицы”, - отмечает путешественник. По его мнению,  экономические проблемы и закрытие заводов - это не навсегда.  “Волгоградцы должны гордиться своим городом, несмотря на трудности. Он растет, развивается, будут со временем и рабочие места. Я надеюсь, что экономика города тоже поднимется”, - считает Грэм Кентслей.

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