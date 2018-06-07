



Несмотря на непростую экономическую ситуацию, волгоградцы остаются приветливыми и позитивными, считает прибывший в город британский меценат, продюсер и путешественник Грэм Кентслей. Своими впечатлениями он поделился с журналистами ИА “Высота 102”.

Напомним, англичанин с командой вышел в поход “От Дуная до Волги”. В Волгоград яхта “Sharlin” пришла в начале недели - через 36 дней после отплытия из болгарского Созополя. За это время плавательное судно стало первой британской яхтой, пересекшей российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, которое прошло под Крымским мостом. В Волгограде путешественники сделали остановку на период ЧМ-2018. Грэм Кентслей собирается посетить все матчи, которые пройдут на “Волгоград-Арене”.

Кроме того, Грэм Кентслей поделился планами по созданию электронного гида по Волгограду. Он предназначен, в первую очередь, для его соотечественников - туристов. В этом, как считает путешественник, ему поможет хорошее знание города. Ведь впервые англичанин приехал в Волгоград почти 30 лет назад и с тех пор неоднократно сюда возвращался К тому же его многое связывает с городом на Волге. Так, он входит в попечительский совет фонда “Царицынская муза”, ежегодно вручает премию “Graham Kentsley “Volgograd in the World” Award” деятелям культуры Волгограда. В 1995 году Грэм Кентслей организовал первые чартерные рейсы в Волгоград из Англии. Пассажирами рейсов стали болельщики кубка УЕФА, которые приезжали на игру между волгоградским “Ротором” и “Манчестер Юнайтед”.

По мнению Грэма, Волгоград постепенно улучшается, становится удобнее для жизни. Сравнивая сегодняшний Волгоград с тем, каким он увидел его впервые, Грэм Кентслей отмечает: "Это просто разные миры". “Тогда в городе был только один компьютер, два банкомата, иностранные туристы могли останавливаться только в одной гостинице. А сейчас есть новый мост, новая набережная, новый стадион и новые улицы”, - отмечает путешественник. По его мнению, экономические проблемы и закрытие заводов - это не навсегда. “Волгоградцы должны гордиться своим городом, несмотря на трудности. Он растет, развивается, будут со временем и рабочие места. Я надеюсь, что экономика города тоже поднимется”, - считает Грэм Кентслей.



