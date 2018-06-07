Волгоградское УФАС оштрафовало концессионеров за отказ проводить воду и канализацию

К административной ответственности в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей привлечено ООО "Концессии водоснабжения" за отказ в выдаче технический условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации, сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС. С жалобой в антимонопольное ведомство на действия концессионеров обратились представители КПК "Пенсионная сберкасса". Выяснилось, что "Концессии водоснабжения" отказали кредитному потребительскому кооперативу в выдаче техусловий, объяснив это тем, что согласно документам на земельном участке заявителя может размещаться нежилое строение (пункт приема стеклопосуды), в то время как на земельном участке заявителя было обнаружено нежилое строение - административное здание. В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении представители ООО "Концессии водоснабжения" так и не смогли пояснить, чем с точки зрения закона отличаются нежилые строения: административное здание и пункт приема стеклопосуды. Причина отказа, установили в УФАС, нарушает действующее законодательство. "Недопустимо затягивать сроки выдачи технических условий по надуманным основаниям, не основанным на действующем законодательстве, в соответствии с которым для целей выдачи технических условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации помещения делятся только на жилые и нежилые", - прокомментировала решение заместитель руководителя Волгоградского УФАС Анна Гаджиева.



