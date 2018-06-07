В Волгограде партия власти «запрягла» первую тройку кандидатов в гордуму

Металлургов электросталеплавильного цеха №2 завода «Красный Октябрь» в Волгограде оставляют без работы из-за начавшихся работ по установке сухой газовой очистки. Как рассказали ИА «Высота 102» рабочие, никто не знает, примут ли их обратно. В социальных сетях сейчас распространяется видео, где рабочие сообщают, что в знак протеста против решения руководства предприятия они устраивают «итальянскую забастовку» - то есть ходят на работу, но не работают. Также в соцсетях публикуются видеоролики, где рабочие возмущаются по поводу невыплаты им зарплаты. Между тем, получить комментарий у руководства предприятия и пресс-службы не удалось из-за невозможности дозвониться по указанным телефонам, а также из-за отсутствия контактных...