



Сайт Волгоградской гордумы по-прежнему вводит в заблуждение избирателей Волгограда, интересующихся сведениями о доходах «слуг народа». Как сообщает ИА «Высота 102», «описка» в декларации депутата от партии «Единая Россия» Александра Егунова за 2016 год на сумму 100 млн рублей так и не исправлена. Напомним, скандальная ситуация с подачей недостоверных сведений о доходах господина Егунова стала достоянием общественности в феврале текущего года. Прокуратура Волгоградской области провела проверку достоверности опубликованных на сайте гордумы сведений о доходах нардепов и вскрыла вопиющий факт – заработок депутата Егунова оказался занижен почти на 100 млн рублей. Вместо 110 млн в декларации фигурировали скромные 11 млн. Сам депутат в своих объяснениях сослался на невнимательность. Надзорный орган внес в адрес главы Волгограда Андрея Косолапова представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства – то есть исправления «досадной» ошибки. Однако в гордуме, сославшись на отсутствие такой процедуры в нормативных актах, корректировку не внесли. Надзорный орган обратился в Центральный районный суд с иском о возложении на гордуму обязанности опубликовать достоверные сведения о доходах депутата Егунова, с тем чтобы реализовать права граждан на получение информации о реальном финансовом состоянии депутата».





Судья Галина Рудых, всесторонне рассмотрев дело, пришла к выводу, что правовые основания для удовлетворения требований прокуратуры отсутствуют. Суд согласился с думой в том, что ни в федеральном законе №273 о противодействии коррупции, ни в профильных Указах Президента РФ, ни в постановлениях губернатора не содержатся нормы, обязывающие гордуму исправлять подобную ошибку. В решении суда говорится, что уточненные сведения появляются на официальном думском портале, только, если сам народный избранник в течение месяца после завершения декларационной кампании сообщает в думу о допущенных ошибках. Однако депутат Егунов, как отмечено в судебном акте, никаких действий так и не предпринял.

Также в решении суда отмечено, что 12 октября 2017 года комиссия по противодействию комиссии Волгоградской гордумы рассмотрела данный инцидент, а принятое ей решение опубликовано на сайте думы. Корреспондент информагентства ознакомился с этим документом, который можно считать образцом зашифрованной записки спецагента. Во-первых, фамилия «виновника торжества», а также других нарушителей в решении не разглашается, как и сумма истинных доходов. Комиссия не увидела ничего криминального в произошедшем и вошла в положение народных избранников (видимо, их было несколько), отметив, что произошла «техническая ошибка», а неуказанные доходы являются «незначительными». Возникает вопрос, кто эти члены комиссии по противодействию коррупции, если для них 100 млн рублей являются статистической погрешностью? Отвечаем – это 11 депутатов Волгоградской гордумы. Коллеге по цеху Егунову члены комиссии (Владлен Колесников, Алексей Волоцков, Ирина Карева, Валерий Могильный, Дмитрий Крылов и др.) указали «на недопустимость в дальнейшем подобных расхождений при заполнении справок» и рекомендовали «вести учет доходов в течение отчетного периода». Такое «суровое» наказание назначили своему собрату думские борцы с коррупцией. Члены комиссии, видимо, как никто понимают, как сложно уследить за своими финансовыми потоками.

Таким образом, городская дума и суд, солидарный с ним, считают невозможным донести до населения Волгограда правдивые сведения о доходах депутата Александра Егунова. К слову, этот единоросс, похоже, от депутатской службы устал – намерения баллотироваться на новый срок, по крайней мере, от партии власти он не выразил. Выборы нового созыва городского собрания нардепов состоятся 9 сентября.

Справка. Александр Егунов впервые был избран в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года от партии «Единая Россия». Как указано на сайте гордумы, с 2009 года он трудится главным инженером в ООО «Специальные сварные металлоконструкции». Однако в открытых источниках содержатся данные о том, что депутат выступает учредителем и руководителем как минимум трех коммерческих структур с созвучными названиями: ООО «Сварка специальных металлоконструкций», ООО «Сварка металлоконструкций» и ООО «Транспортник» (соучредитель).



