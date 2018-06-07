Реклама на сайте | Мобильная версия
Расследования
 08.06.2018 04:37

Волгоградская гордума не исправит «фатальную» ошибку в декларации богатого депутата


Сайт Волгоградской гордумы по-прежнему вводит в заблуждение избирателей Волгограда, интересующихся сведениями о доходах «слуг народа». Как сообщает ИА «Высота 102», «описка» в декларации депутата от партии «Единая Россия» Александра Егунова за 2016 год на сумму 100 млн рублей так и не исправлена. Напомним, скандальная ситуация с подачей недостоверных сведений о доходах господина Егунова стала достоянием общественности в феврале текущего года. Прокуратура Волгоградской области провела проверку достоверности опубликованных на сайте гордумы сведений о доходах нардепов и вскрыла вопиющий факт – заработок депутата Егунова оказался занижен почти на 100 млн рублей. Вместо 110 млн в декларации фигурировали скромные 11 млн. Сам депутат в своих объяснениях  сослался на невнимательность. Надзорный орган внес в адрес главы Волгограда Андрея Косолапова представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства – то есть исправления «досадной» ошибки. Однако в гордуме, сославшись на отсутствие такой процедуры в нормативных актах, корректировку не внесли. Надзорный орган обратился в Центральный районный суд с иском о возложении на гордуму обязанности опубликовать достоверные сведения о доходах депутата Егунова, с тем чтобы реализовать права граждан на получение информации о реальном финансовом состоянии депутата». 

Судья Галина Рудых, всесторонне рассмотрев дело, пришла к выводу, что правовые основания для удовлетворения требований прокуратуры отсутствуют. Суд согласился с думой в том, что ни в федеральном законе №273 о противодействии коррупции, ни в профильных Указах  Президента РФ, ни в постановлениях губернатора не содержатся нормы, обязывающие гордуму исправлять подобную ошибку.  В решении суда говорится, что уточненные сведения появляются на официальном думском портале, только,  если сам народный избранник в течение месяца после завершения декларационной кампании сообщает в думу о допущенных ошибках. Однако депутат Егунов, как отмечено в судебном акте, никаких действий так и не предпринял. 
Также в решении суда отмечено, что 12 октября 2017 года комиссия по противодействию комиссии Волгоградской гордумы рассмотрела данный инцидент, а принятое ей решение опубликовано на сайте думы. Корреспондент информагентства ознакомился с этим документом, который можно считать образцом зашифрованной записки спецагента. Во-первых, фамилия «виновника торжества», а также других нарушителей  в решении не разглашается, как и сумма истинных доходов.  Комиссия не увидела ничего криминального в произошедшем и вошла в положение народных избранников (видимо, их было несколько), отметив, что произошла «техническая ошибка», а неуказанные доходы являются «незначительными». Возникает вопрос, кто эти члены комиссии по противодействию коррупции, если для них 100 млн рублей являются статистической погрешностью? Отвечаем – это 11 депутатов Волгоградской гордумы. Коллеге по цеху Егунову члены комиссии (Владлен Колесников, Алексей Волоцков, Ирина Карева, Валерий Могильный, Дмитрий Крылов и др.) указали «на недопустимость в дальнейшем подобных расхождений при заполнении справок» и рекомендовали «вести учет доходов в течение отчетного периода». Такое «суровое» наказание назначили своему собрату думские борцы с коррупцией. Члены комиссии, видимо, как никто понимают, как сложно уследить за своими финансовыми потоками.
Таким образом,  городская дума  и суд, солидарный с ним, считают невозможным донести до населения Волгограда правдивые сведения о доходах депутата Александра Егунова. К слову, этот единоросс, похоже,  от депутатской службы устал – намерения баллотироваться на новый срок, по крайней мере, от партии власти он не выразил. Выборы нового созыва городского собрания нардепов состоятся 9 сентября.
Справка. Александр Егунов впервые был избран в Волгоградскую городскую думу в сентябре 2013 года от партии «Единая Россия». Как указано на сайте гордумы, с 2009 года он трудится главным инженером в ООО «Специальные сварные металлоконструкции». Однако в открытых источниках содержатся данные о том, что  депутат выступает учредителем и руководителем как минимум трех коммерческих структур с созвучными названиями: ООО «Сварка специальных металлоконструкций», ООО «Сварка металлоконструкций» и ООО «Транспортник» (соучредитель).

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградской области зажигают новые звездыВ Волгограде «любимый» застройщик обладминистрации просит добавки«Доска позора»: В Волгограде груда стройматериалов грозит спикировать с крыши на головы прохожихВ Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домовВодителей двух фур оштрафовали за нарушение запрета движения по дорогам Волгоградской области
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов

Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе

Глава МВД России проинспектировал Волгоград

Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...

Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...

Общество 08.06.2018 06:23

В Камышине Волгоградской области нашли виновного в плохом состоянии городских дорог Директор МБУ "Благоустройство" г. Камышина Александр Бауер оштрафован за небезопасные улицы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, руководителя муниципального учреждения признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог (ст.12.34 КоАП РФ). Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. В материалах дела фигурировали три улицы г. Камышина - Калинина, Мира и Октябрьская, на дорожном покрытии которых выявлены ямы и выбоины, превышающие допустимые требования. Бауер вину признал в полном объеме, просил суд рассмотреть административное дело в его отсутствие. Постановление суда в законную силу не вступило и...
Прочитана: 591 раз
Телеком 08.06.2018 04:38

«Ростелеком» подарит телевизор при покупке смартфона По условиям акции «Плати только за смартфон» покупатели смартфона LG V30+ получат LED-телевизор с диагональю 32 дюйма от LG и выгодные условия на приобретение ТВ-приставки «Интерактивное ТВ 2.0» от компании «Ростелеком». Акция продлится по 31 июля 2018 года только в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора. Участники акции получат тройную выгоду: продвинутый смартфон для себя, а также отличный телевизор и ТВ-приставку «Интерактивное ТВ 2.0» для семьи. Каждому покупателю выдается промо-код на...
Прочитана: 807 раз
Аналитика 07.06.2018 19:05

Смотрите сегодня в программе: во время многочасовой «прямой линии» с президентом ни одного наболевшего вопроса от жителей Волгоградской области не прозвучало. Олег Савченко на высоте!: флаг Волгоградской области усилиями отважного промышленника-патриота водружен на семи высочайших вершинах мира. По морям, по волнам: в Волгоград разными путями начали прибывать первые иностранные болельщики с билетами на матчи чемпионата мира по футболу. Век рисунка с «балетными» футболистами был недолог: творческие студенты явили горожанам конечный вариант футбольного оформления бетонного забора в центре Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 13912 раз
Политика 07.06.2018 17:54

Первую тройку кандидатов в Волжскую городскую думу возглавил  глава городского округа Игорь Воронин. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», такое решение было озвучено единороссами на встрече губернатора с участниками праймериз, регионального политсовета «ЕР, которая в эти минуты проходит в актовом зале ВАГС. В тройку также вошли Сергей Бологов - директор филиала ПАО «РусГидро- Волжская ГЭС» и Вера Лазарева, председатель городской общественной организации «Школа социальной активности». Андрей Бочаров отметил, что в первые тройки в Волгограде и в Волжском по итогам праймериз вошли «заслуженные и понятные Волгоградской области люди». Напомним, в  качестве «паровозов»  предвыборного списка в Волгограде  назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев,...
Прочитана: 2336 раз
Экономика 07.06.2018 17:24

Волгоградские фермеры хотят вернуть фиксированные цены на ГСМ Свои предложения в связи с резким повышением цен на топливо главы крестьянско-фермерских хозяйств Иловлинского района озвучили на встрече с депутатом облдумы. Как сообщили в пресс-службе регпарламента, свою обеспокоенность они адресовали председателю комитета Волгоградской областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимиру Ефимову.   Дальнейшее повышение цен на горюче-смазочные материалы серьёзно осложнит работу крестьян и, в конечном итоге, отразится на розничной стоимости продуктов питания, заявили фермеры. Для скорейшего разрешения возникшей проблемы руководители хозяйств рассчитывают на помощь государства и органов местного самоуправления. В частности, фермеры предложили  рассмотреть вопрос о повышении погектарной поддержки аграриев, которая оказывается из федерального бюджета, а...
Прочитана: 2805 раз
Общество 07.06.2018 17:17

Арбитражный суд Волгоградской области  признал недействительным  договор о наделении статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела,  который заключили администрация одного из поселений Старополтавского района и ООО “Калина”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, соглашение между организацией и администрацией Валуевского сельского поселения было подписано в июне прошлого года. По договору исполнитель получал  все полномочия специализированной службы. Но прокуратура  сочла, что договор нарушает законодательство. Так, по закону, погребением должны заниматься специализированные службы, создание которых находится в введении органов местного самоуправления. В этом случае  вместо создания такой службы ее функции, передали частной фирме.  Решение о признании договора недействительным вступило в...
Прочитана: 2355 раз
Общество 07.06.2018 17:06

Английский яхтсмен назвал Волгоград "городом с немного депрессивной экономикой, но с позитивными людьми” Несмотря на непростую экономическую ситуацию,  волгоградцы остаются приветливыми и позитивными, считает прибывший в город британский  меценат, продюсер и путешественник Грэм Кентслей. Своими впечатлениями он поделился с журналистами ИА “Высота 102”.   Напомним, англичанин  с командой вышел в поход “От Дуная до Волги”. В Волгоград  яхта “Sharlin” пришла в начале недели - через 36 дней после отплытия из  болгарского Созополя.  За это время плавательное судно  стало первой британской яхтой,  пересекшей российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, которое прошло под Крымским мостом. В Волгограде путешественники сделали остановку на период ЧМ-2018. Грэм Кентслей собирается посетить все матчи, которые пройдут на...
Прочитана: 2851 раз
Общество 07.06.2018 16:55

Девять на пятнадцать: В Волгограде установили экран на территории фестиваля болельщиков На территории Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде 7 июня завершили монтаж 9-метрового экрана. Он является частью масштабного сценического комплекса, высота которого составляет 27 метров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-служба администрации Волгоградской области. Ранее для его строительства на территорию Фестиваля было завезено более 70 тонн металлоконструкций. Огромный экран размером 15 на 9 метров будет транслировать практически все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в формате FullHD. Увидеть футбольные баталии в высочайшем качестве смогут все гости Фестиваля болельщиков с 14 июня по 15 июля. Благодаря особым техническим параметрам экрана — угол его обзора составляет 140 градусов...
Прочитана: 911 раз
Борьба с коррупцией 07.06.2018 16:45

Передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении  полицейского оперативника и замначальника оперативно-розыскной части СИЗО №1. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, оперуполномоченный отдела № 8 УЭБ и ПК ГУ обвиняется в получении взятки, совершенном с вымогательством в крупном размере, а сотрудник ФСИН - в посредничестве во взяточничестве.  По данным следствия, 8 февраля оперативник  при посредничестве сотрудника СИЗО №1 получил от одного из находящихся там подозреваемых 150 тыс.рублей. Деньги должны были стать половиной взятки за сокрытие оперативником сведений о причастности подозреваемого к поджогу машины, а также нескольких эпизодах мошенничества в сфере автострахования. Обвиняемых  задержали...
Прочитана: 2289 раз
Происшествия 07.06.2018 16:20

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение 14 населенных пунктов Волгоградской области, которое было нарушено сегодня в результате повреждения ЛЭП легкомоторным самолетом. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском филиале МРСК Юга (входит в группу компаний "Россети"), во время полета на небольшой высоте самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, зацепил винтом провода, вследствие чего произошел обрыв воздушной линии 110 кВ. К счастью, обошлось без жертв. Однако в результате аварии нарушилось электроснабжение 14 населенных пунктов в Городищенском и Иловлинском районах. Энергетики оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам и в максимально короткий срок вернули свет в дома селян. По факту происшествия проводится расследование.
Прочитана: 2391 раз
Общество 07.06.2018 15:45

К административной ответственности в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей привлечено ООО "Концессии водоснабжения" за отказ в выдаче технический условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации, сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС. С жалобой в антимонопольное ведомство на действия концессионеров обратились представители КПК "Пенсионная сберкасса". Выяснилось, что "Концессии водоснабжения" отказали кредитному потребительскому кооперативу в выдаче техусловий, объяснив это тем, что согласно документам на земельном участке заявителя может размещаться нежилое строение (пункт приема стеклопосуды), в то время как на земельном участке заявителя было обнаружено нежилое строение - административное здание. В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении представители ООО "Концессии...
Прочитана: 2038 раз
Общество 07.06.2018 15:20

"Доска позора": В Волгограде улицу топит питьевая вода Яркий пример бесхозяйственности вот уже третью неделю наблюдают жители  домов по улице маршала Василевского в Советском районе - бьющую из водопровода струю воды. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, после неоднократных обращений в компанию «Концессии водоснабжения»  проблема до сих пор не решена.  Две недели назад, - рассказывают горожане -  приехали представители компании, проштробили щебень, на том и остановились. На звонки жителей отвечают одно и то же: «Ваша заявка открыта, будем решать». ...
Прочитана: 2175 раз
Политика 07.06.2018 14:54

В Волгограде партия власти «запрягла» первую тройку кандидатов в гордуму Сегодня региональный политсовет «Единой России» готовится утвердить первую тройку кандидатов в депутаты Волгоградской гордумы. Как стало известно ИА «Высота 102», в качестве «паровозов»  предвыборного списка будут назначены гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев, директор МОУ ГДЮЦ Татьяна Минина и начальник МУ "Служба спасения Волгограда" Виктор Колесников. На заседании политсовета партийцы также утвердят итоги состоявшегося предварительного голосования кандидатов и назначат дату конференции реготделения «Единой России». Напомним, по итогам праймериз из 36 победителей голосования  20 – действующие депутаты. В числе новичков – директора школ, нефтяник, руководители муниципальных учреждений, управляющих компаний, бизнесмены. Ряд действующих народных избранников оказались в хвосте рейтингового голосования, а...
Прочитана: 4769 раз
Общество 07.06.2018 14:05

Художники-волонтеры стерли образы российских футболистов со стены в центре Волгограда Изображения, напоминающие игроков российской сборной по футболу, исчезли со стены в центре Волгограда, которую разрисовали художники-волонтеры. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на месте, где еще недавно красовались несколько нелепые фигуры, теперь изображена городская панорама. Сегодня художники-волонтеры проекта «Рисуем город вместе!» отчитались о завершении работы над портретами мировых звезд футбола, которую они начали три дня назад. Еще недавно унылый бетонный забор в центре города на пересечении ул. Советской и Комсомольской теперь представляет собой галерею образов спортивных знаменитостей.  София Тимофеева, идейный вдохновитель проекта, результатом осталась довольна: "Стена поднимает настроение, мы использовали самые яркие цвета, которые видны даже из общественного...
Прочитана: 2459 раз
Экономика 07.06.2018 13:29

Болельщики матчей ЧМ-2018 в Волгограде не увидят оранжевый дым от «Красного Октября» Металлургов  электросталеплавильного цеха №2 завода «Красный Октябрь» в Волгограде оставляют  без работы из-за начавшихся работ по установке сухой газовой очистки. Как рассказали ИА «Высота 102» рабочие, никто не знает, примут ли их обратно. В социальных сетях сейчас распространяется видео, где рабочие сообщают, что в знак протеста против решения руководства предприятия они устраивают «итальянскую забастовку» - то есть ходят на работу, но не работают. Также в соцсетях публикуются видеоролики, где рабочие возмущаются по поводу невыплаты им зарплаты.  Между тем, получить комментарий у руководства предприятия и пресс-службы не удалось из-за невозможности дозвониться по указанным телефонам, а также из-за отсутствия контактных...
Прочитана: 3976 раз


8 июня 06:23
В Камышине Волгоградской области нашли виновного в плохом состоянии городских дорог Комментарии4Смотреть фотографии
8 июня 04:38
«Ростелеком» подарит телевизор при покупке смартфонаСмотреть фотографии
8 июня 04:37
Волгоградская гордума не исправит «фатальную» ошибку в декларации богатого депутата Комментарии3Смотреть фотографии
7 июня 19:05
«Высота 102 ТВ»: «Прямая линия» с Путиным обошлась без упоминаний Волгоградской области Комментарии17Cмотреть видео
7 июня 17:54
Кандидатов в депутаты гордум Волгограда и Волжского поведут "понятные" люди Комментарии9
7 июня 17:24
Волгоградские фермеры хотят вернуть фиксированные цены на ГСМ Комментарии8Смотреть фотографии
7 июня 17:17
В Волгоградской области суд лишил частную фирму особого статуса в похоронном деле Комментарии4
7 июня 17:06
Английский яхтсмен назвал Волгоград "городом с немного депрессивной экономикой, но с позитивными людьми” Комментарии16Смотреть фотографии
7 июня 16:55
Девять на пятнадцать: В Волгограде установили экран на территории фестиваля болельщиков Комментарии4Смотреть фотографии
7 июня 16:45
В Волгоградской области за коррупцию пойдут под суд полицейский и сотрудник СИЗО Комментарии6
7 июня 16:20
Легкомоторный самолет оставил без света 14 поселков в Волгоградской области Комментарии8
7 июня 15:45
Волгоградское УФАС оштрафовало концессионеров за отказ проводить воду и канализацию Комментарии4
7 июня 15:20
"Доска позора": В Волгограде улицу топит питьевая вода Комментарии10Смотреть фотографии
7 июня 14:54
В Волгограде партия власти «запрягла» первую тройку кандидатов в гордуму Комментарии6Смотреть фотографии
7 июня 14:05
Художники-волонтеры стерли образы российских футболистов со стены в центре Волгограда Комментарии8Смотреть фотографии
7 июня 13:29
Болельщики матчей ЧМ-2018 в Волгограде не увидят оранжевый дым от «Красного Октября» Комментарии13Смотреть фотографии
7 июня 13:23
Директор Волгоградского ТЮЗа занизил доход на 6 рублей Комментарии8Смотреть фотографии
7 июня 12:48
Волгоград приготовил гостям ЧМ-2018 арбузный мед и масло из горчицы Комментарии8Смотреть фотографии
7 июня 11:55
В Волгограде оставили под стражей подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака Комментарии2
7 июня 11:30
Строительство рокадной дороги в Волгограде аукнулось подрядчику миллионными взысканиями Комментарии16Смотреть фотографии
7 июня 11:13
Волгоградец Олег Савченко в канун Дня России приблизил Аляску к Родине Комментарии33Смотреть фотографииCмотреть видео
7 июня 10:47
Тракториста раздавило кабиной в Волгоградской области Комментарии2Смотреть фотографии
7 июня 10:34
В Волгоградской области в ДТП с молоковозом погиб человек Комментарии3Смотреть фотографии
7 июня 10:27
Жителя Волгограда осудят за убийство 15-летней давности Комментарии4
7 июня 10:08
Автобус сбил пенсионерку в центре Волгограда Комментарии15Смотреть фотографии
7 июня 09:52
«МегаФон» показал лучшие интернет-скорости на ключевых объектах ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
7 июня 09:39
Органам власти Волгоградской области рекомендовали избавиться от кумовства и кланов Комментарии66Смотреть фотографии
7 июня 09:24
Получить на поддержку бизнес-проекта в Волгоградской области от 2 млн руб. — реальноСмотреть фотографии
7 июня 08:53
На трассе “Волгоград-Сызрань” столкнулись две фуры и бензовоз, пострадали два человека Комментарии6
7 июня 07:41
Осторожно, мошенники!: в Волгоградской области активизировались лженалоговики Комментарии12
Расследования
8 июня 04:37
Волгоградская гордума не исправит «фатальную» ошибку в декларации богатого депутата Комментарии3Смотреть фотографии
7 июня 11:55
В Волгограде оставили под стражей подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака Комментарии2
7 июня 10:27
Жителя Волгограда осудят за убийство 15-летней давности Комментарии4
6 июня 14:27
Отец-истязатель из Волгограда отправится в колонию Комментарии3
6 июня 12:17
В Волгоградской области директору фирмы грозит срок за “липовый” ремонт нового мусоровоза Комментарии1
5 июня 16:26
Председатель думы Краснослободска Волгоградской области стал подсудимым Комментарии10
5 июня 15:52
Волгоградский облсуд продлил срок заключения черному риэлтору
5 июня 15:29
В Волгоградской области полицейские потеряли изъятое у жителя ружье Комментарии8
5 июня 11:52
В Центральном районе Волгограда нашли тело одного из утонувших друзей Комментарии1
4 июня 15:44
В Волгограде убийца пятилетней Сони Четвертновой просит отменить приговор Комментарии15Смотреть фотографии
4 июня 13:51
В Волгограде будут судить координатора наркосиндиката из Таиланда
4 июня 12:47
В суде Волгограда сельхозпредприниматель ответит за уход от 20-миллионого налога Комментарии4
4 июня 11:31
В Волгограде водитель автобуса сбывал наркотики на остановках Комментарии5
4 июня 11:19
Погибшему в крушении летательного аппарата в Волгоградской области было 75 лет Комментарии10Смотреть фотографии
4 июня 09:12
Волгоградская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения дельталета Комментарии19
2 июня 10:38
Стали известны обстоятельства тройного ДТП под ВолгоградомCмотреть видео
1 июня 13:52
Бизнесмен из Волгограда получил срок за неуплату 47 млн рублей налогов Комментарии14
1 июня 13:13
В Волжском медэксперта отправили в колонию за фальшивые справки об инвалидности Комментарии3
1 июня 09:23
Браконьер из Волгограда заплатил больше 100 тысяч рублей за незаконную охоту Комментарии5
1 июня 04:56
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018 Комментарии38Смотреть фотографии
31 мая 15:35
Завершено расследование дела о перестрелке на юге Волгограда Комментарии6
31 мая 15:07
Житель Волгограда получил судимость после "прогулки"по городу с оружием Победы Комментарии7
31 мая 12:18
Бизнесмен из Москвы обманом выманил из казны Волгоградской области десятки миллионов рублей Комментарии13
31 мая 11:46
В Волгограде пошла под суд международная наркогруппировка Комментарии2
31 мая 10:40
В Волгоградской области следователи проверят органы опеки в связи с гибелью трехлетнего ребенка Комментарии5Смотреть фотографии
30 мая 16:49
В Волгограде руководителя двух УК отправили в СИЗО Комментарии16Смотреть фотографииCмотреть видео
30 мая 14:19
Соседи погибшего в Волгоградской области малыша поделились жуткими подробностями его жизни с родной мамой Комментарии8
30 мая 12:59
В Волгоградской области водителя-обманщика приговорили к 400 часам обязательных работ
30 мая 11:53
В Волгограде совратителя родных сестер приговорили к 8 годам колонии Комментарии9
30 мая 09:46
В Волгограде на организатора и персонал подпольного казино завели уголовное дело Комментарии10Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 7 Июня, Чт
Волгоград
температура 20..22 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
7 Июня, Чт
$ 0.0000 руб.
0.0000 руб.
GBP 0.0000 руб.
CHF 0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Органам власти Волгоградской области рекомендовали избавиться от кумовства и клановКомментарии66
В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату ВолоцковуКомментарии66
В Волгограде «взбесились» цены на бензинКомментарии51
В Волгограде на пьедестал победителей праймериз «ЕР» взошли действующие депутатыКомментарии44
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018Комментарии38
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймеризКомментарии35
Волгоградец Олег Савченко в канун Дня России приблизил Аляску к РодинеКомментарии33
Прокуратура проверит обоснованность повышения цен на бензин в Волгоградской областиКомментарии28
Представитель FIFA назвал стадион "Волгоград Арена" фантастическимКомментарии28
Жители Волгоградской области готовят вопросы для «прямой линии» с ПутинымКомментарии28
В Волгограде изучат финансовую отчетность фонда капремонтаКомментарии27
В Волгограде предпринимателя оштрафовали за заказную маршрутку на 150 тысяч рублейКомментарии27
Для жителей миллионного Волгограда откроют всего пять пляжейКомментарии25
Глава Волгограда Андрей Косолапов оказался аутсайдером праймериз «ЕР»Комментарии25
В Волгограде ждут бывшего зампредседателя правительства РФКомментарии24

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Шок от цен на бензин дошел до власти Волгоградской областиКомментарии7
Просмотров: 14437
«Высота 102 ТВ»: На «Волгоград Арене» в ожидании матча ЧМ-2018 уже вывесили флаги Англии и ТунисаКомментарии5
Просмотров: 14434
«Высота 102 ТВ»: «Прямая линия» с Путиным обошлась без упоминаний Волгоградской областиКомментарии17
Просмотров: 12892
В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату ВолоцковуКомментарии66
Просмотров: 9670
На севере Волгограда восьмилетний школьник попал под машину
Просмотров: 5992
В Волгограде "бросил якорь" первый известный болельщик из АнглииКомментарии17
Просмотров: 5890
Волгоградцы хотят спросить президента России о медицине, зарплате и бензинеКомментарии2
Просмотров: 4394
Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают "покойники" – высохшие ели и березыКомментарии20
Просмотров: 4377
В Волгограде замруководителя аппарата детского омбудсмена выступил против мультяшных фекалийКомментарии18
Просмотров: 3860
Рабочие со стадиона "Волгоград Арена" пошли за зарплатой в судКомментарии19
Просмотров: 3686

Рекомендуемые к прочтению новости

Получить на поддержку бизнес-проекта в Волгоградской области от 2 млн руб. — реально
Рекомендации: +337 / 6-
В Волгограде «взбесились» цены на бензинКомментарии51
Рекомендации: +55 / 15-
Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краны
Рекомендации: +53 / 8-
В Волгограде на взятке поймали ведущего специалиста РоспотребнадзораКомментарии19
Рекомендации: +33 / 8-
Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области попросили Путина избавить их от свалки химотходовКомментарии13
Рекомендации: +30 / 12-
Волгоградские дольщики хотят передать Владимиру Путину красную папкуКомментарии17
Рекомендации: +30 / 6-
В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили»Комментарии12
Рекомендации: +29 / 3-
«Скотный двор»: Селяне в Волгоградской области не хотят жить на кладбище животных
Рекомендации: +28 / 15-
В Волгограде ветеран военной службы попросил губернатора «дать пинка» своим подчиненнымКомментарии15
Рекомендации: +27 / 10-