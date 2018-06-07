Художники-волонтеры стерли образы российских футболистов со стены в центре Волгограда





Изображения, напоминающие игроков российской сборной по футболу, исчезли со стены в центре Волгограда, которую разрисовали художники-волонтеры. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на месте, где еще недавно красовались несколько нелепые фигуры, теперь изображена городская панорама. Сегодня художники-волонтеры проекта «Рисуем город вместе!» отчитались о завершении работы над портретами мировых звезд футбола, которую они начали три дня назад. Еще недавно унылый бетонный забор в центре города на пересечении ул. Советской и Комсомольской теперь представляет собой галерею образов спортивных знаменитостей.

София Тимофеева, идейный вдохновитель проекта, результатом осталась довольна: "Стена поднимает настроение, мы использовали самые яркие цвета, которые видны даже из общественного транспорта с улицы Комсомольской. Проделанную работу мы оцениваем положительно: как видите, вчера был дождь, а вся краска осталась на месте". Волонтеры признались, что при создании арт-объекта возникли небольшие трудности, связанные с рельефом стены: с определенных ракурсов она может искажать портретные особенности футболистов.

По словам, организаторов, проект несет в себе просветительский аспект: "Те команды, которые приезжают в наш город, известны узкому кругу лиц, только истинным фанатам футбола. Обычные горожане не знают, кто это. Проходя мимо стены, люди будут интересоваться, кто изображен, сколько у него на счету побед, как он играет. Таким образом, даже у далеких от спорта волгоградцев будет возникать интерес к футболу".



