Подозреваемый в совершении смертельного ДТП студент из Ирака Ал-Машхадини Хумам на время следствия останется под стражей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня такое решение приняла областная судебная инстанция.

Напомним, ночью 18 мая на Набережной имени 62-ой Армии в районе моста через Волгу столкнулись автомобиль “Chevrolet” и мотоцикл. В аварии погибли 34-летний мотоциклист и его 26-летняя пассажирка. Травмы получили 24-летний водитель иномарки и 17-летний пассажир - студенты из Ирака, обучающиеся в Волгоградском техническом университете.

Водителя авто задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Ранее Центральный районный суд принял решение о его аресте до 19 июля, апелляционная инстанция сократила срок содержания под стражей на один день.







