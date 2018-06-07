"Доска позора": В Волгограде улицу топит питьевая вода

Яркий пример бесхозяйственности вот уже третью неделю наблюдают жители домов по улице маршала Василевского в Советском районе - бьющую из водопровода струю воды. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, после неоднократных обращений в компанию «Концессии водоснабжения» проблема до сих пор не решена.

Две недели назад, - рассказывают горожане - приехали представители компании, проштробили щебень, на том и остановились. На звонки жителей отвечают одно и то же: «Ваша заявка открыта, будем решать». Но когда именно – не отвечают. А тем временем вода уже течет через дворы по проезжей части улицы. «Люди готовят сапоги и галоши, потому что не знаем, к кому еще можно обратиться, чтобы чистая водопроводная вода, которой мы все пользуемся и за которую платим немалые деньги, не утекала в никуда».

В пресс-службе «Концессий водоснабжения» ИА «Высота 102» сообщили, что на участке по данному адресу, действительно, произошел сильный порыв водопроводной трубы, которую починить нельзя, она требует только замены. В настоящее время труб такого диаметра на складе нет, но уже сделана заявка поставщикам, которые доставят ее уже в самое ближайшее время. «Перекрыть кран полностью мы не можем, потому что люди вообще тогда останутся без воды. Придется еще немного потерпеть», - заверили в компании, но точных сроков устранения течи не назвали.





Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.



