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Происшествия
 07.06.2018 10:34

В Волгоградской области в ДТП с молоковозом погиб человек


Один человек погиб и трое пострадали в аварии в Кумылженском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожное происшествие случилось в среду вечером на 4 километре дороги “Хутор Краснянский - станица Глазуновская”. По имеющимся на данный момент сведениям, 37-летний водитель “ВАЗа” четвертой модели выехал на встречную полосу и врезался в молоковоз “ГАЗ”. В результате столкновения 52-летний пассажир легковушки умер на месте, водитель “четверки” и два его пассажира госпитализированы.

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Борьба с коррупцией 07.06.2018 13:23

Директор Волгоградского ТЮЗа занизил доход на 6 рублей Директор ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя» Альберт Авходеев уточнил сведения о ежегодном доходе, которые были опубликованы в рамках декларационной кампании за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» ссылаясь на данные, размещенные на сайте  комитета культуры Волгоградской области, так, согласно первоначальной декларации, доход за 2017 год руководителя театра составил 1553891,09 рублей. Согласно уточненным данным, доход Альберта Авходеева оказался больше на 6 рублей 18 копеек. Такую бы щепетильность да некоторым депутатам и чиновникам. Например, депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов занизил доход за 2016 год аж на 100 миллионов рублей. Также не были обнародованы сведения о части имущества его супруги....
Прочитана: 46 раз
Спорт 07.06.2018 12:48

Волгоград приготовил гостям ЧМ-2018 арбузный мед и масло из горчицы Из Волгограда - с подарком. Сайт FIFA 2018 разместил перечень подарков и сувениров, которые бы напоминали гостям и болельщикам не только о ярких футбольных впечатлениях, но и о путешествии, сообщает ИА «Высота 102».  «Прекрасным подарком  будут товары, сделанные из характерных для региона на Волге продуктов, - говорится в материале welcome2018.com. - Это арбузный мед или нардек, степной чай из трав и пряники «Сарепта» с тем же нардеком. Сарептский пряник знаменит тем, что подолгу не черствеет из-за особой рецептуры приготовления теста. Традицию создали немецкие колонисты, переехавшие на...
Прочитана: 327 раз
Расследования 07.06.2018 11:55

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП студент из Ирака Ал-Машхадини Хумам на время следствия останется под стражей. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня такое решение приняла областная судебная инстанция.  Напомним, ночью 18 мая на Набережной имени 62-ой Армии в районе моста через Волгу столкнулись автомобиль “Chevrolet” и мотоцикл. В аварии погибли 34-летний мотоциклист и его 26-летняя пассажирка.  Травмы получили 24-летний водитель иномарки и 17-летний пассажир - студенты из Ирака, обучающиеся в Волгоградском техническом университете.  Водителя авто  задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Ранее Центральный районный суд...
Прочитана: 804 раз
Общество 07.06.2018 11:30

Строительство рокадной дороги в Волгограде аукнулось подрядчику миллионными взысканиями Неустойку в размере 10,5 миллиона рублей должен выплатить за нарушение сроков строительства в Волгограде Нулевой продольной (рокадной дороги) подрядчик ООО "ТрансСервис". Такое решение, как передает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по иску комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области. Первоначально ведомство, возглавляемое Анатолием Васильевым, требовало с подрядчика более 27 миллионов рублей за сдачу объекта не 01.12.2017 года, а на 25 дней позже. Доводы представителя компании "ТрансСервис" о том, что просрочка исполнения обязательств по контракту произошла по вине заказчика, который несвоевременно передал строительную площадку, и систематически затягивал сроки решения производственных вопросов, суд не...
Прочитана: 2131 раз
Общество 07.06.2018 11:13

Волгоградец Олег Савченко в канун Дня России приблизил Аляску к Родине В преддверии Дня России волгоградский промышленник и экстремал Олег Савченко  водрузил флаг Волгоградской области на последней из семи покоренных им  самых высоких  вершин мира. Как сообщает ИА «Высота 102»,  бизнесмен покорил вершину Денали (Мак-Кинли), расположенную на Аляске. «Уважаемые волгоградцы, это последняя вершина с флагом Волгоградской области. Пускай весь мир знает славную историю Сталинграда-Волгограда, какие прекрасные люди  здесь  живут и какой прекрасный у нас город. Я сделал все, что мог – установил флаги на всех высочайших вершинах мира», - такое видеопослание  землякам записал Олег Савченко, стоя на пике горы с официальным символом Волгоградской области в руках. Среди...
Прочитана: 2226 раз
Происшествия 07.06.2018 10:47

Тракториста раздавило кабиной в Волгоградской области Неизвестного мужчину насмерть раздавило трактором в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  в среду на проселке между хутором Голубинский-2 и станицей Клетской опрокинулся трактор Т-25. По предварительным данным, тракторист не справился с управлением и выпал из кабины,  когда техника заваливалась на бок. Затем его придавил опрокинувшийся трактор. Он умер от  травм на месте аварии. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства случившегося.
Прочитана: 1157 раз
Расследования 07.06.2018 10:27

Передано в суд уголовное дело волгоградца, подозреваемого в совершенном 15 лет назад убийстве бездомного. Как сообщила ИА  “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в августе 2003 в больницу от железнодорожной станции Волгоград-1 привезли пострадавшего 39-летнего мужчину, в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота и разрыв селезенки. Вскоре пациент умер. По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть  потерпевшего". Найти виновного долго не получалось. Но спустя почти 15 лет, в апреле этого года,  следователи СУ СКР и оперативники МВД вышли на...
Прочитана: 924 раз
Происшествия 07.06.2018 10:08

Автобус сбил пенсионерку в центре Волгограда Пожилая женщина пострадала в ДТП в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, по предварительным данным, накануне  около восьми вечера  55-летний водитель автобуса “ПАЗ”  при повороте с проспекта имени Ленина на улицу Порт-Саида  сбил 66-летнюю женщину.  Пенсионерка переходила дорогу на зеленый свет. Женщина с травмами госпитализирована в БСМП №25.
Прочитана: 959 раз
Телеком 07.06.2018 09:52

«МегаФон» показал лучшие интернет-скорости на ключевых объектах ЧМ-2018 в Волгограде Замеры скоростей мобильного интернета в сетях «большой четверки» проводились специалистами федерального агентства TelecomDaily в Волгограде 9 мая 2018 года, во время Финала Кубка России по футболу. Это позволило получить результаты в ситуации, максимально приближенной к матчам ЧМ-2018.  Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, на стадионе «Волгоград Арена» средняя скорость скачивания контента на «МегаФоне» превысила 24 Мбит/c, средняя скорость выгрузки составила примерно 20 Мбит/с. Самый лучший результат оператор продемонстрировал в аэропорту: 48,5 Мбит/с при скачивании и около 24 Мбит/c при выгрузке, что в несколько раз выше данных по остальным участникам исследования. Итоги замеров в одном из аккредитованных...
Прочитана: 468 раз
Борьба с коррупцией 07.06.2018 09:39

Органам власти Волгоградской области рекомендовали избавиться от кумовства и кланов По итогам заседания совета по вопросам местного самоуправления при полномочном представителе президента РФ в ЮФО высшим должностным лицам субъектов округа даны рекомендации по вопросу формирования кадрового состава органов местного самоуправления. Как стало известно ИА «Высота 102», соответствующий документ поступил в органы власти Волгограда и области. В протоколе заседания, среди прочих содержится рекомендация «принять меры по устранению условий и предпосылок, способствующих формированию кадрового состава органов местного самоуправления на основе кланово-корпоративных связей и/или отношений родства и свойства». С этой целью высшим  должностным лицам дан совет - поручить проанализировать деятельность органов местного самоуправления в целях выявления фактов одновременного пребывания...
Прочитана: 2320 раз
Экономика 07.06.2018 09:24

Получить на поддержку бизнес-проекта в Волгоградской области от 2 млн руб. — реально Вопросы финансирования бизнес-проектов обсуждались на семинаре:  «Финансирование и акселерация стартапов», который прошел  для предприятий и авторов проектов в Центре управления проектами и ВолгГТУ.  Как сообщает ИА «Высота 102», основными спикерами мероприятия стали как раз те, кто принимает решения по выделению средств на реализацию наиболее перспективных идей. Руководитель регионального «Центра управления проектами» (ЦУП), организатора семинара, Яков Мельников считает, что получить деньги на осуществление бизнес-проекта в Волгоградской области реально, и ЦУП готов оказать бизнесу помощь.  «Мы создаем на базе «Центра управления проектами» инновационную экосистему Волгоградской области. Это целое бизнес-сообщество, которое помогает реализации региональных инвестиционных стартапов. Авторы бизнес-проектов...
Прочитана: 7570 раз
Газетный киоск 07.06.2018 09:12

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в прямом эфире ответит на вопросы россиян. Для Путина это будет первая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на главном государственном посту и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра. Дозвониться до президента Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, передача начнется 7 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Задать вопрос можно, позвонив по...
Прочитана: 1881 раз
Происшествия 07.06.2018 08:53

Два человека пострадали в аварии на трассе “Сызрань-Саратов-Волгоград”. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось сегодня ночью на 543 километре федеральной трассы. По имеющимся сведениям, 40-летний водитель грузовика “MAN” из Чечни не выдержал безопасную дистанцию и по касательной столкнулся с ехавшим навстречу бензовозом “Mercedes”. На встречке грузовик  врезался в большегруз "Volvo", следовавший из Дагестана. В результате столкновения с травмами в больницу попали водители “MAN” и “Volvo”.
Прочитана: 697 раз
Общество 07.06.2018 07:41

В Волгоградской области участились случаи мошеннических действий, которые совершаются от имени сотрудников налоговых органов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, аферисты звонят в основном руководителям коммерческих организаций. Представляясь руководителями инспекций они просят оказать содействие в бронировании мест для отдыха, организации банкетов, либо предоставлении иных материальных благ. В случае отказа угрожают провести внеплановую налоговую проверку в отношении данной организации. В УФНС заявляют, что налоговые органы Волгоградской области не имеют никакого отношения к указанным действиям. В данном случае налицо все признаки мошеннических действий с использованием персональных данных должностных лиц налоговых органов. В связи с этим налоговые органы просят о...
Прочитана: 2087 раз
Экология 07.06.2018 04:52

В Волгограде школьники обнаружили мертвую воду В региональной общественной организации «Центр экологического контроля» (ЦЭК) подвели итоги конкурса исследовательских работ школьников  «В гармонии с природой». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы ЦЭК, более 60 учащихся из общеобразовательных школ региона прияли участие в экологическом состязании. На суд жюри были представлены видеоролики, репортажи о загрязнении атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий, сжиганием мусора, выхлопными газами автотранспорта. Особое внимание подростки уделили проблемам загрязнения Волго-Донского канала. Как рассказала ИА «Высота 102» член жюри конкурса -- директор регионального информационного центра «Волгоград-Экопресс»  Елена Васильева,  школьники подошли к исследованиям основательно. Один из школьников делал заборы воды из водоемов и луж рядом с предприятиями,...
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