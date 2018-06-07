Жителя Волгограда осудят за убийство 15-летней давности

Передано в суд уголовное дело волгоградца, подозреваемого в совершенном 15 лет назад убийстве бездомного. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в августе 2003 в больницу от железнодорожной станции Волгоград-1 привезли пострадавшего 39-летнего мужчину, в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота и разрыв селезенки. Вскоре пациент умер. По этому факту возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Найти виновного долго не получалось. Но спустя почти 15 лет, в апреле этого года, следователи СУ СКР и оперативники МВД вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный житель в Центрального района. По данным следствия, в тот день мужчина со своим знакомым выпивали в беседке, находящейся во дворе одного из домов по улице Новороссийской. Мимо них прошел бездомный, к которому у подозреваемого была сильная неприязнь. Тогда мужчина решил избить бомжа и несколько раз ударил его ногами. Как ранее сообщало информагентство, на стадии следствия, волгоградец лишь частично признавал свою вину. Так, он утверждал, что нанес потерпевшему только один удар который, по его мнению, не мог быть смертельным.



