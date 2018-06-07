





В преддверии Дня России волгоградский промышленник и экстремал Олег Савченко водрузил флаг Волгоградской области на последней из семи покоренных им самых высоких вершин мира. Как сообщает ИА «Высота 102», бизнесмен покорил вершину Денали (Мак-Кинли), расположенную на Аляске. «Уважаемые волгоградцы, это последняя вершина с флагом Волгоградской области. Пускай весь мир знает славную историю Сталинграда-Волгограда, какие прекрасные люди здесь живут и какой прекрасный у нас город. Я сделал все, что мог – установил флаги на всех высочайших вершинах мира», - такое видеопослание землякам записал Олег Савченко, стоя на пике горы с официальным символом Волгоградской области в руках.





Среди покорившихся Олегу Савченко главных вершин мира – Эльбрус, Килиманджаро в Африке, пик Винсон в Антарктиде, Аконкагуа и Уайна Патоси в Южной Америке, Пунчак Джая в Австралии и самая неприступная – Эверест.