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 07.06.2018 09:52 Реклама

«МегаФон» показал лучшие интернет-скорости на ключевых объектах ЧМ-2018 в Волгограде


Замеры скоростей мобильного интернета в сетях «большой четверки» проводились специалистами федерального агентства TelecomDaily в Волгограде 9 мая 2018 года, во время Финала Кубка России по футболу. Это позволило получить результаты в ситуации, максимально приближенной к матчам ЧМ-2018. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, на стадионе «Волгоград Арена» средняя скорость скачивания контента на «МегаФоне» превысила 24 Мбит/c, средняя скорость выгрузки составила примерно 20 Мбит/с. Самый лучший результат оператор продемонстрировал в аэропорту: 48,5 Мбит/с при скачивании и около 24 Мбит/c при выгрузке, что в несколько раз выше данных по остальным участникам исследования. Итоги замеров в одном из аккредитованных отелей – соответственно, 37 и 17 Мбит/с. 
«Готовясь к главному спортивному событию года, мы установили и модернизировали десятки базовых станций и проложили километры оптоволоконных линий, чтобы на всех объектах ЧМ, в том числе на только что построенных, обеспечить болельщикам достойное качество услуг связи. Независимое исследование TelecomDaily подтвердило, что даже в ситуации повышенной загрузки сети наши скорости интернета остаются вполне комфортными для каждого пользователя. Лидерство на «Волгоград Арене» приятно вдвойне – официально за инфраструктуру мобильной связи на стадионе отвечает другой оператор», – комментирует директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов. 
«Операторы провели колоссальную работу по созданию indoor-покрытия на стадионах и обеспечили качественные технические характеристики на других инфраструктурных объектах. Учитывая, что тестирование проводилось в период проведения официальных матчей, можно смело утверждать, что операторы справятся с наплывом болельщиков в городах, где будут проходить игры ЧМ-2018 по футболу», – говорит генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков. 
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В Волгограде за бортом «Единой России» оказались активист-перевертыш, депутат-банкрот и родственник чиновника Проигравшие праймериз «Единой России» волгоградские политики и общественники ищут комфортные берега, к которым можно прибиться  в преддверии единого дня голосования. Как стало известно ИА «Высота 102», некоторые аутсайдеры находятся в активном поиске партии,  на корабле которой (на худой конец, ржавой лодке) можно отправиться в предвыборный круиз.  Так, «речной трамвайчик» депутата гордумы Сергея Пискарева едва доплыл до буйков, тогда как его конкуренты благополучно скрылись за манящим горизонтом. Однако, не исключено, что он по-прежнему надеется ухватить билет  на белый теплоход  и разместиться в каюте первого класса. Мечтать, как говорится, не вредно. На праймериз же результат действующего нардепа выглядит довольно мрачно...
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Общество 06.06.2018 20:06

Платить пожилому отцу алименты обязал его сына и дочь суд Алексеевского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 70-летнему мужчина оказался  в тяжелом финансовом положении, а его взрослые дети не заботились о нем. К тому же пенсионера подвело здоровье - ему понадобились уход и лекарства. После проверки районный прокурор подал иск в суд. Когда решение мирового судьи вступит в силу, контролировать его исполнение будут представители надзорного ведомства. 
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Аналитика 06.06.2018 20:00

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Экология 06.06.2018 16:48

Коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину записали жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", люди просят главу государства вмешаться в ситуацию и помочь им избавиться от свалки химических отходов, которую перевозят из Кировского района Волгограда. "Мы живем на Волге, в красивом крае. Столкнулись с тем, что нашу природу убивают, к нам перевозят свалку химотходов из Кировского района Волгограда против воли жителей. Ситуация экологическая дошла до такой стадии, что невозможно дышать", - поделились своей проблемой светлоярцы. Инициативная группа жителей поселка записала и второе обращение, адресованное всем жителям поселка Светлый Яр. Их...
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гордума может стать «закрытым клубом»Комментарии10
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