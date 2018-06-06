



Замеры скоростей мобильного интернета в сетях «большой четверки» проводились специалистами федерального агентства TelecomDaily в Волгограде 9 мая 2018 года, во время Финала Кубка России по футболу. Это позволило получить результаты в ситуации, максимально приближенной к матчам ЧМ-2018.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, на стадионе «Волгоград Арена» средняя скорость скачивания контента на «МегаФоне» превысила 24 Мбит/c, средняя скорость выгрузки составила примерно 20 Мбит/с. Самый лучший результат оператор продемонстрировал в аэропорту: 48,5 Мбит/с при скачивании и около 24 Мбит/c при выгрузке, что в несколько раз выше данных по остальным участникам исследования. Итоги замеров в одном из аккредитованных отелей – соответственно, 37 и 17 Мбит/с.

«Готовясь к главному спортивному событию года, мы установили и модернизировали десятки базовых станций и проложили километры оптоволоконных линий, чтобы на всех объектах ЧМ, в том числе на только что построенных, обеспечить болельщикам достойное качество услуг связи. Независимое исследование TelecomDaily подтвердило, что даже в ситуации повышенной загрузки сети наши скорости интернета остаются вполне комфортными для каждого пользователя. Лидерство на «Волгоград Арене» приятно вдвойне – официально за инфраструктуру мобильной связи на стадионе отвечает другой оператор», – комментирует директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.

«Операторы провели колоссальную работу по созданию indoor-покрытия на стадионах и обеспечили качественные технические характеристики на других инфраструктурных объектах. Учитывая, что тестирование проводилось в период проведения официальных матчей, можно смело утверждать, что операторы справятся с наплывом болельщиков в городах, где будут проходить игры ЧМ-2018 по футболу», – говорит генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.