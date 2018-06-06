На трассе “Волгоград-Сызрань” столкнулись две фуры и бензовоз, пострадали два человека

Один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей – в такую сумму обойдется тренировочный сбор футбольного клуба «Ротор-Волгоград» в поселке Абрау-Дюрсо Новороссийска Краснодарского края. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, команда проведет на берегу моря десять дней – с 7 по 17 июня. Футболистам будет предоставлена возможность тренироваться, пользоваться сауной и бассейном, тренажерами на спортивной базе ООО «Футбольный мир». Между тем, в документах закупки не указано, сколько человек отправится на тренировочный сбор в Краснодарском крае. По данным информагентства, вероятно, туда поедут не только действующие игроки, но и возможные претенденты на место в клубе. Напомним, накануне пришло...