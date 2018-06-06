|Экономика
|07.06.2018 09:24 Реклама
Получить на поддержку бизнес-проекта в Волгоградской области от 2 млн руб. — реально
Вопросы финансирования бизнес-проектов обсуждались на семинаре: «Финансирование и акселерация стартапов», который прошел для предприятий и авторов проектов в Центре управления проектами и ВолгГТУ.
Как сообщает ИА «Высота 102», основными спикерами мероприятия стали как раз те, кто принимает решения по выделению средств на реализацию наиболее перспективных идей.
Руководитель регионального «Центра управления проектами» (ЦУП), организатора семинара, Яков Мельников считает, что получить деньги на осуществление бизнес-проекта в Волгоградской области реально, и ЦУП готов оказать бизнесу помощь.
«Мы создаем на базе «Центра управления проектами» инновационную экосистему Волгоградской области. Это целое бизнес-сообщество, которое помогает реализации региональных инвестиционных стартапов. Авторы бизнес-проектов прошли бесплатное обучение и получили эффективную акселерацию для своего стартапа и попытали удачу в конкурсе на привлечение инвестиций в свой бизнес от 2 млн. рублей и более от «YellowRockets» — инвестиционного фонда из Самары», — рассказал Яков Мельников. Каждый автор может направить в ЦУП (цуп34.рф) презентацию своего инновационного проекта.
Как пояснил основатель и руководитель YellowRockets (Венчурный фонд и компания, развивающая глобальное стартап-сообщество) Сергей Богданов, цель сегодняшних практических занятий — помочь избежать типичных ошибок на стадии запуска проекта, подсказать где и как привлечь финансирование, как создать команду для его реализации, осветить подходы к успешной реализации бизнеса.
«Зачастую начинающие бизнес реализуют свои идеи, а затем пытаются это продать. Делать надо все наоборот: сначала выяснить, что востребовано, а затем производить именно это», — считает Сергей Богданов.
Его компания готова вкладывать в интересные бизнес-идеи от 2 млн рублей на ранней стадии проекта и до 20 млн на следующей – когда продукт уже реален. Всего было заслушано за 2 дня более 20-ти проектов.
Кстати, победителем конкурса и претендентом на получение средств стал волгоградец Николай Львов, который нашел свой метод по разведению и выращиванию в России редких пресноводных гигантских креветок.
«Мы планируем выращивать до 250 тысяч креветок с объемом до 200 тонн в год. Уже вложили собственные средства при поддержке сторонних организаций. Для разведения необходимо 2 млн рублей, а для выращивания в будущем надо привлечь 61 млн рублей инвестиций. Мы можем стать первыми в России по разведению подобных креветок», — рассказал Николай Львов.
По мнению Сергея Богданова, у данного проекта есть будущее и возможность выхода на рынок. Его венчурная компания уже приступила к подготовке подачи проекта на инвестиционный комитет.
Не менее интересная задумка у Александра Лемасова, который стремится реализовать проект «Арбуз как сырье для производства полезных для здоровья напитков и продуктов питания».
То, что подобные мероприятия проходят так же на базе опорного вуза — ВолгГТУ, неслучайно.
«Если мы хотим в будущем получить поддержку своих проектов — должны делать это грамотно и «обкатывать» этот материал с экспертами. Это процесс, который должен заполнить разрыв коммуникаций между ученым и бизнесом. И университет — важное место в этой цепочке», — отметил первый проректор ВолгГТУ Александр Навроцкий.
Справка.
Организаторами мероприятий являются: ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», «Волгоградский государственный технический университет» и региональный «Центр управления проектами» (сайт: www.цуп34.рф).
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