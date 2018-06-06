Депутаты запускают конкурс по отбору кандидатов на пост главы Волгограда





На ближайшем заседании Волгоградской гордумы, 13 июня, объявят конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, сегодня комитет по местному самоуправлению одобрил данный проект, а также список членов конкурсной комиссии. После утверждения депутатами этого документа процедура по отбору претендентов на должность градоначальника будет запущена. Нового главу Волгограда из двух финалистов конкурса утвердит уже новый созыв городской думы.

В конкурсную комиссию от депутатского корпуса предложено включить Почетного гражданина Волгограда Бориса Усика, члена общественной палаты Волгограда, директора МОУ «Лицей №5» Ларису Тропкину, председателя КСП города Александра Мордвинцева, главу Волгограда Андрея Косолапова, сотрудника правового отдела гордумы Оксану Попову. Еще пять членов комиссии назначит губернатор Волгоградской области.

Депутаты профильного комитета также высказались за назначение на 9 сентября выборов в гордуму VI созыва.

Напомним, в прошлом году Волгоградская были внесены поправки в Устав Волгограда, согласно которым глава муниципального образования будет являться высшим должностным лицом городского округа и возглавлять администрацию Волгограда.



