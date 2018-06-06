Волжскому подарили светодиодный футбольный мяч





На разделительной полосе напротив площади Ленина в городе Волжский Волгоградской области появился светодиодный арт-объект в форме футбольного мяча. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, мяч стал частью полноценного светового проекта. Теперь разделительная полоса буквально утопает в красках и свете: ели подсвечивают современные разноцветные фонари. Эта красота – подарок волжских предпринимателей и просто неравнодушных граждан городу.









Помощь в монтаже объектов оказали сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» и муниципального казённого предприятия «Волжские межрайонные электросети». Власти города просят горожан бережно относиться к новому арт-объекту.



