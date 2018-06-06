В Волгограде школьники обнаружили мертвую воду





В региональной общественной организации «Центр экологического контроля» (ЦЭК) подвели итоги конкурса исследовательских работ школьников «В гармонии с природой». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы ЦЭК, более 60 учащихся из общеобразовательных школ региона прияли участие в экологическом состязании. На суд жюри были представлены видеоролики, репортажи о загрязнении атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий, сжиганием мусора, выхлопными газами автотранспорта. Особое внимание подростки уделили проблемам загрязнения Волго-Донского канала. Как рассказала ИА «Высота 102» член жюри конкурса -- директор регионального информационного центра «Волгоград-Экопресс» Елена Васильева, школьники подошли к исследованиям основательно. Один из школьников делал заборы воды из водоемов и луж рядом с предприятиями, из крана с водой в квартире и реки Волги, а затем «заселял» опытные образцы инфузорией туфелькой. В пробах взятых рядом с промышленными предприятиями не выжил никто из простейших микроорганизмов. Другой школьник провел тесты на «живую» и «мертвую» землю. Он сажал в почву, собранную в разных местах, семена редиса и наблюдал за появлениями всходов. Земля, набранная неподалеку от промзон предприятий, автотрасс не дала всходов. Больше всего работ на конкурс представили учащиеся общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда. На заседании круглого стола экологи обсудили выводы детских исследований, данные общественного мониторинга ЦЭК и приняли решение направить результаты взрослых и юных защитников природы руководителям промышленных предприятий. С 2010 года в Красноармейском районе работает пост общественного экологического контроля, где проводится мониторинг состояния окружающей среды в жилом секторе. Наблюдения за 7 лет показывают, что ситуация к лучшему не меняется. По результатам 7 летнего мониторинга установлено увеличение в несколько раз среднегодовых концентраций специфических загрязнителей характерных для промышленности южного района Волгограда. В 2017 году в атмосферном воздухе жилой зоны Красноармейского района были зафиксированы превышения максимально разовых ПДК по диоксиду азота, пыли, сероводороду, диоксиду серы, фенолу и хлороводороду. Ухудшение качества атмосферного воздуха в жилом массиве, удаленном от промышленных предприятий более, чем на 2 км, свидетельствует о ежегодном увеличении выбросов загрязняющих веществ или о неэффективных природоохранных мероприятий.







