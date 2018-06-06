|Экология
|07.06.2018 04:52
В Волгограде школьники обнаружили мертвую воду
В региональной общественной организации «Центр экологического контроля» (ЦЭК) подвели итоги конкурса исследовательских работ школьников «В гармонии с природой». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы ЦЭК, более 60 учащихся из общеобразовательных школ региона прияли участие в экологическом состязании. На суд жюри были представлены видеоролики, репортажи о загрязнении атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий, сжиганием мусора, выхлопными газами автотранспорта. Особое внимание подростки уделили проблемам загрязнения Волго-Донского канала. Как рассказала ИА «Высота 102» член жюри конкурса -- директор регионального информационного центра «Волгоград-Экопресс» Елена Васильева, школьники подошли к исследованиям основательно. Один из школьников делал заборы воды из водоемов и луж рядом с предприятиями, из крана с водой в квартире и реки Волги, а затем «заселял» опытные образцы инфузорией туфелькой. В пробах взятых рядом с промышленными предприятиями не выжил никто из простейших микроорганизмов. Другой школьник провел тесты на «живую» и «мертвую» землю. Он сажал в почву, собранную в разных местах, семена редиса и наблюдал за появлениями всходов. Земля, набранная неподалеку от промзон предприятий, автотрасс не дала всходов. Больше всего работ на конкурс представили учащиеся общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда. На заседании круглого стола экологи обсудили выводы детских исследований, данные общественного мониторинга ЦЭК и приняли решение направить результаты взрослых и юных защитников природы руководителям промышленных предприятий. С 2010 года в Красноармейском районе работает пост общественного экологического контроля, где проводится мониторинг состояния окружающей среды в жилом секторе. Наблюдения за 7 лет показывают, что ситуация к лучшему не меняется. По результатам 7 летнего мониторинга установлено увеличение в несколько раз среднегодовых концентраций специфических загрязнителей характерных для промышленности южного района Волгограда. В 2017 году в атмосферном воздухе жилой зоны Красноармейского района были зафиксированы превышения максимально разовых ПДК по диоксиду азота, пыли, сероводороду, диоксиду серы, фенолу и хлороводороду. Ухудшение качества атмосферного воздуха в жилом массиве, удаленном от промышленных предприятий более, чем на 2 км, свидетельствует о ежегодном увеличении выбросов загрязняющих веществ или о неэффективных природоохранных мероприятий.
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Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|07.06.2018 03:38
Родители одаренных детей, обучающихся в волгоградском лицее-интернате «Лидер», которому грозит закрытие, обратились за помощью к депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. По их словам, как заявили они ИА «Высота 102», это для них – последняя надежда на спасение этого уникального общеобразовательного учреждения. Напомним, областной комитет образования и науки принял решение в 2018-2019 учебном году набирать учеников в лицей только дополнительно в 11-е классы. По словам родителей, учащимся 10-х классов предложена маловразумительная и нелепая форма дистанционного обучения по профильным и углубленным дисциплинам, к тому же платная. О принятом решении областной комитет образования и науки сообщил только в начале...
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|Политика
|06.06.2018 20:42
В Волгограде за бортом «Единой России» оказались активист-перевертыш, депутат-банкрот и родственник чиновника
Проигравшие праймериз «Единой России» волгоградские политики и общественники ищут комфортные берега, к которым можно прибиться в преддверии единого дня голосования. Как стало известно ИА «Высота 102», некоторые аутсайдеры находятся в активном поиске партии, на корабле которой (на худой конец, ржавой лодке) можно отправиться в предвыборный круиз. Так, «речной трамвайчик» депутата гордумы Сергея Пискарева едва доплыл до буйков, тогда как его конкуренты благополучно скрылись за манящим горизонтом. Однако, не исключено, что он по-прежнему надеется ухватить билет на белый теплоход и разместиться в каюте первого класса. Мечтать, как говорится, не вредно. На праймериз же результат действующего нардепа выглядит довольно мрачно...
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|Общество
|06.06.2018 20:06
Платить пожилому отцу алименты обязал его сына и дочь суд Алексеевского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 70-летнему мужчина оказался в тяжелом финансовом положении, а его взрослые дети не заботились о нем. К тому же пенсионера подвело здоровье - ему понадобились уход и лекарства. После проверки районный прокурор подал иск в суд. Когда решение мирового судьи вступит в силу, контролировать его исполнение будут представители надзорного ведомства.
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|Аналитика
|06.06.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: «Волгоград Арена» ждет большой футбол -за 12 дней до матча группового этапа ЧМ -2018 на стадионе повесили флаги Англии и Туниса. Против химической свалки и плохой экологии: жители поселка Светлый Яр Волгоградской области записали видеообращение для «прямой линии» с президентом. «Ротор Волгоград» запрыгнул в уходящий поезд ФНЛ: команду-аутсайдера официально пустили в национальную лигу на новый сезон. Подрядчик закапывает миллионы в землю?: эффектного и стремительного озеленения волгоградского Шоссе Авиаторов к чемпионату мира не получилось. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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|Спорт
|06.06.2018 18:43
Один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей – в такую сумму обойдется тренировочный сбор футбольного клуба «Ротор-Волгоград» в поселке Абрау-Дюрсо Новороссийска Краснодарского края. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, команда проведет на берегу моря десять дней – с 7 по 17 июня. Футболистам будет предоставлена возможность тренироваться, пользоваться сауной и бассейном, тренажерами на спортивной базе ООО «Футбольный мир». Между тем, в документах закупки не указано, сколько человек отправится на тренировочный сбор в Краснодарском крае. По данным информагентства, вероятно, туда поедут не только действующие игроки, но и возможные претенденты на место в клубе. Напомним, накануне пришло...
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|Политика
|06.06.2018 18:26
На ближайшем заседании Волгоградской гордумы, 13 июня, объявят конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, сегодня комитет по местному самоуправлению одобрил данный проект, а также список членов конкурсной комиссии. После утверждения депутатами этого документа процедура по отбору претендентов на должность градоначальника будет запущена. Нового главу Волгограда из двух финалистов конкурса утвердит уже новый созыв городской думы. В конкурсную комиссию от депутатского корпуса предложено включить Почетного гражданина Волгограда Бориса Усика, члена общественной палаты Волгограда, директора МОУ «Лицей №5» Ларису Тропкину, председателя КСП города Александра Мордвинцева, главу Волгограда Андрея Косолапова,...
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|Экология
|06.06.2018 16:48
Коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину записали жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", люди просят главу государства вмешаться в ситуацию и помочь им избавиться от свалки химических отходов, которую перевозят из Кировского района Волгограда. "Мы живем на Волге, в красивом крае. Столкнулись с тем, что нашу природу убивают, к нам перевозят свалку химотходов из Кировского района Волгограда против воли жителей. Ситуация экологическая дошла до такой стадии, что невозможно дышать", - поделились своей проблемой светлоярцы. Инициативная группа жителей поселка записала и второе обращение, адресованное всем жителям поселка Светлый Яр. Их...
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|Экология
|06.06.2018 16:10
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, 219-й день рождения которого отмечается сегодня в России, наверняка удивился бы, увидев, в каком соседстве пребывает его бюст, установленный в сквере на улице Краснознаменской в центре Волгограда. А почитатели его творчества, которые пришли сегодня возложить цветы к подножию памятника, вообще назвали эту территорию ужасающей, о чем они и заявили ИА Высота 102». «Посмотрите, после того, как убрали забор, которым была огорожена строящаяся рядом с памятником гостиница, ни одной живой ели, ни одной живой березки не осталось. Стоят как покойники, только вот несколько тополей чудом уцелели, - сетует житель Волгограда Иван...
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|Общество
|06.06.2018 15:45
Жители Ерзовки бьют тревогу: автомобильная дорога по улице Промышленная, которая является единственной транспортной артерией между областным центром и частью поселка Ерзовка и по которой ежедневно проходят многотонные фуры, автомобили, общественный транспорт – под угрозой обрушения. Как заявили ИА «Высота 102» в ОНФ, представители которого выезжали на место, размытие дороги началось еще в прошлом году, а нынешней весной после таяния обильных снегов оно привело к частичному обрушению дамбы. По словам главы Ерзовского городского поселения Сергея Зубанкова, дорога находится на балансе поселения, поэтому и бремя по ее ремонту и сооружению новой сливной системы лежит на местных властях. Более того, уже...
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|Общество
|06.06.2018 15:25
Житель Волгограда, 75-летний ветеран военной службы Виктор Иванович Белоусов сообщил редакции ИА «Высота 102» о поразительной реакции чиновников на его жалобу. 1 июня он посетовал губернатору Волгоградской области на состояние улицы Невской. «Ремонтные работы, которые начались здесь осенью 2017 года, рядом с пересечением улицы Новороссийской, так и остались незаконченными. Брошен свернутый электрокабель для подводки электричества, который обозначен двумя автомобильными покрышками, соединенных скотчем. Это для того, чтобы пешеходы не наступали на кабель, - объяснил он главе региона. - И что самое печальное - посаженные деревца еще ни разу не поливались. Особенно жалко березки, высаженные на перекрестке улиц ...
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|Общество
|06.06.2018 15:09
Дольщики ЖК «Адмиралтейский» Красноармейского района Волгограда записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, который завтра на прямой линии будет общаться с россиянами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, жилой комплекс должны были сдать еще в 2015 году, однако и по сей день люди не отпраздновали новоселье. Мало того, как следует из видеообращения, горожан даже не признают обманутыми дольщиками. Особые претензии за бездействие в решении их проблем волгоградцы адресовали руководству инспекции госстройнадзора Волгоградской области. И спросили у президента, как в зеленую папку, где глава государства фиксирует жалобы россиян, им можно передать красную папку со всеми отписками, которые они получали...
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|Телеком
|06.06.2018 14:42
Для демонстрации возможностей сети 5G был выбран футбольный товарищеский матч Россия - Турция, который проходил на стадионе ВЭБ Арена в Москве. Прямая трансляция игры шла в офисе компании «МегаФон» на Оружейном переулке, 41, где гости события наблюдали за игрой футболистов в режиме реального времени в формате виртуальной реальности. «Для трансляции использованы 5 специальных камер с возможностью съёмки в формате 180 градусов. Это позволило создать полноценное виртуальное присутствие на футбольном матче с максимальным погружением. B данном кейсе мы смогли показать практическое применение 5G в новых диапазонах частот, выделенных ГКРЧ «МегаФону» для тестовых запусков сетей пятого поколения сотовой...
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|Борьба с коррупцией
|06.06.2018 14:41
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении ведущего специалиста отдела надзора за питанием населения территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, 7 мая было принято решение о проведении внеплановой проверки гостиничного комплекса. В бригаду проверяющих в том числе был включен подозреваемый. При проверке в самой гостинице, прошедшей 25 мая, выяснилось, что там расположено кафе. Специалист не стал изучать документы, а сразу предложил коммерсанту обойтись без проверки. За это он...
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|Расследования
|06.06.2018 14:27
Провести три года и десять месяцев в колонии общего режима предстоит волгоградцу за издевательство над ребенком. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 39-летний мужчина в пьяном виде оскорблял и избивал свою единственную 16-летнюю дочь. Случалось это часто - мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным. После очередных побоев в прокуратуру Центрального района обратилась бабушка девочки. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину отец полностью признал. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Сейчас мужчина уже лишен родительских...
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|Общество
|06.06.2018 14:04
Жители поселка Песчанка, прилегающего к городу Краснослободск, обвинили местные власти в мести за несанкционированную свалку. Впрочем, жертвами этой «мести» стали люди, которых и так своим вниманием власти не балуют. «Наш посёлок, как и многие другие, всегда был обделён в плане бюджета и возможностей, но в 2018 году решили обделить нас ещё и правами. Уже который месяц из посёлка не ходит маршрутное такси №5, которое соединяло посёлок Песчанка и город Краснослободск, - рассказали жители. - Пешеходам, в том числе детям, приходится идти несколько километров пешком под палящим солнцем. Когда задали вопрос администрации, когда это закончится и у нас появится...
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7 июня 04:52
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