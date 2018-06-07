Директор Волгоградского ТЮЗа занизил доход на 6 рублей





Директор ГБУК «Волгоградский театр юного зрителя» Альберт Авходеев уточнил сведения о ежегодном доходе, которые были опубликованы в рамках декларационной кампании за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» ссылаясь на данные, размещенные на сайте комитета культуры Волгоградской области, так, согласно первоначальной декларации, доход за 2017 год руководителя театра составил 1553891,09 рублей. Согласно уточненным данным, доход Альберта Авходеева оказался больше на 6 рублей 18 копеек. Такую бы щепетильность да некоторым депутатам и чиновникам. Например, депутат Волгоградской гордумы Александр Егунов занизил доход за 2016 год аж на 100 миллионов рублей. Также не были обнародованы сведения о части имущества его супруги. Прокурор Волгограда направил иск в суд к городской думе об исправлении обнародованных данных о доходах депутата Александра Егунова, так как в представительном органе отказались исправлять недостоверную информацию.



