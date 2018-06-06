Осторожно, мошенники!: в Волгоградской области активизировались лженалоговики

В Волгоградской области участились случаи мошеннических действий, которые совершаются от имени сотрудников налоговых органов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, аферисты звонят в основном руководителям коммерческих организаций. Представляясь руководителями инспекций они просят оказать содействие в бронировании мест для отдыха, организации банкетов, либо предоставлении иных материальных благ. В случае отказа угрожают провести внеплановую налоговую проверку в отношении данной организации.

В УФНС заявляют, что налоговые органы Волгоградской области не имеют никакого отношения к указанным действиям. В данном случае налицо все признаки мошеннических действий с использованием персональных данных должностных лиц налоговых органов.

В связи с этим налоговые органы просят о всех фактах совершения мошеннических действий сообщать в правоохранительные органы, а также по телефонам отдела безопасности УФНС России по Волгоградской области: +7 (8442) 74-29-02, +7 (8442) 74-29-35, +7 (8442) 74-29-09.



