Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, 219-й день рождения которого отмечается сегодня в России, наверняка удивился бы, увидев, в каком соседстве пребывает его бюст, установленный в сквере на улице Краснознаменской в центре Волгограда. А почитатели его творчества, которые пришли сегодня возложить цветы к подножию памятника, вообще назвали эту территорию ужасающей, о чем они и заявили ИА Высота 102».

«Посмотрите, после того, как убрали забор, которым была огорожена строящаяся рядом с памятником гостиница, ни одной живой ели, ни одной живой березки не осталось. Стоят как покойники, только вот несколько тополей чудом уцелели, - сетует житель Волгограда Иван Селегенев. – Как можно было уничтожить десятки деревьев? Получается, одно строим, другое – губим?».

Людмила Уланова и Наталья Говорова, которые помнят пушкинский сквер зеленым, цветущим и ухоженным, говорят, что такое впечатление, будто проехались здесь танками. «Это пример вандализма и варварства, который мы показываем нашей молодежи», - убеждены волгоградки.

Любители поэзии напомнили одно из стихотворений поэта, которое он написал почти 150 лет назад: «Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу: любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».

«Но, судя по всему, эти чувства ни застройщики новых зданий, ни власти давно уже не испытывают», - заключили горожане.

Отметим, что праздник поэзии и русского языка, который традиционно в Волгограде проходил в день рождения поэта в сквере, состоится сегодня, как и в прошлом году, в Комсомольском саду.

Обращения представителей Пушкинского общества, Царицинского фонда культуры, Союза писателей, волгоградцев, которые просили еще год назад привести в порядок эту территорию, похоже, так никто и не услышал.



