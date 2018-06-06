В Волгограде на взятке поймали ведущего специалиста Роспотребнадзора

Жители поселка Песчанка, прилегающего к городу Краснослободск, обвинили местные власти в мести за несанкционированную свалку. Впрочем, жертвами этой «мести» стали люди, которых и так своим вниманием власти не балуют. «Наш посёлок, как и многие другие, всегда был обделён в плане бюджета и возможностей, но в 2018 году решили обделить нас ещё и правами. Уже который месяц из посёлка не ходит маршрутное такси №5, которое соединяло посёлок Песчанка и город Краснослободск, - рассказали жители. - Пешеходам, в том числе детям, приходится идти несколько километров пешком под палящим солнцем. Когда задали вопрос администрации, когда это закончится и у нас появится...