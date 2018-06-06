|Телеком
|06.06.2018 14:42 Реклама
Будущее наступило: в России прошла первая VR-трансляция футбольного матча в 5G
Для демонстрации возможностей сети 5G был выбран футбольный товарищеский матч Россия - Турция, который проходил на стадионе ВЭБ Арена в Москве. Прямая трансляция игры шла в офисе компании «МегаФон» на Оружейном переулке, 41, где гости события наблюдали за игрой футболистов в режиме реального времени в формате виртуальной реальности.
«Для трансляции использованы 5 специальных камер с возможностью съёмки в формате 180 градусов. Это позволило создать полноценное виртуальное присутствие на футбольном матче с максимальным погружением. B данном кейсе мы смогли показать практическое применение 5G в новых диапазонах частот, выделенных ГКРЧ «МегаФону» для тестовых запусков сетей пятого поколения сотовой связи. Это реальное воплощение преимуществ технологии пятого поколения: скорость, стабильность, пропускную способность и возможность множественных подключений без потери качества», – комментирует генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.
Трансляция проходила с использованием стандартизированных диапазонов 27578 – 27875 МГц, выделенных ГКРЧ только «МегаФону», на коммерчески доступной (5G Ready) платформе AirScale производства Nokia с новыми платами для обработки радиоинтерфейса 5G. Для обеспечения радиопокрытия использованы режим TDD, агрегация четырёх несущих по 100 МГц шириной каждая, MIMO 2x2 и модуляция 64QAM.
«6 лет назад в апреле 2012 года «МегаФон» первый в стране запустил 4G LTE. Сегодня в 2018 году мы уже показываем новую реальность, которая пройдёт под знаком 5G. Минимальные задержки сигнала, высокая пропускная способность, энергоэффективность, облачные сети доступа и гибкий интерфейс технологии пятого поколения сформируют ближайшее будущее человечества. «МегаФон» благодаря техническому лидерству, инфраструктурным возможностям и высокопрофессиональным специалистам начинает делать это первым уже сегодня», – отмечает генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...
|Общество
|06.06.2018 17:49
На разделительной полосе напротив площади Ленина в городе Волжский Волгоградской области появился светодиодный арт-объект в форме футбольного мяча. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, мяч стал частью полноценного светового проекта. Теперь разделительная полоса буквально утопает в красках и свете: ели подсвечивают современные разноцветные фонари. Эта красота – подарок волжских предпринимателей и просто неравнодушных граждан городу. Помощь в монтаже объектов оказали сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» и муниципального казённого предприятия «Волжские межрайонные электросети». Власти города просят горожан бережно относиться к новому арт-объекту.
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|Общество
|06.06.2018 17:06
Платить пожилому отцу алименты обязал его сына и дочь суд Алексеевского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 70-летнему мужчина оказался в тяжелом финансовом положении, а его взрослые дети не заботились о нем. К тому же пенсионера подвело здоровье - ему понадобились уход и лекарства. После проверки районный прокурор подал иск в суд. Когда решение мирового судьи вступит в силу, контролировать его исполнение будут представители надзорного ведомства.
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|Экология
|06.06.2018 16:48
Коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину записали жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", люди просят главу государства вмешаться в ситуацию и помочь им избавиться от свалки химических отходов, которую перевозят из Кировского района Волгограда. "Мы живем на Волге, в красивом крае. Столкнулись с тем, что нашу природу убивают, к нам перевозят свалку химотходов из Кировского района Волгограда против воли жителей. Ситуация экологическая дошла до такой стадии, что невозможно дышать", - поделились своей проблемой светлоярцы. Инициативная группа жителей поселка записала и второе обращение, адресованное всем жителям поселка Светлый Яр. Их...
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|Экология
|06.06.2018 16:10 (Обновлено: 06.06.2018 16:10)
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, 219-й день рождения которого отмечается сегодня в России, наверняка удивился бы, увидев, в каком соседстве пребывает его бюст, установленный в сквере на улице Краснознаменской в центре Волгограда. А почитатели его творчества, которые пришли сегодня возложить цветы к подножию памятника, вообще назвали эту территорию ужасающей, о чем они и заявили ИА Высота 102». «Посмотрите, после того, как убрали забор, которым была огорожена строящаяся рядом с памятником гостиница, ни одной живой ели, ни одной живой березки не осталось. Стоят как покойники, только вот несколько тополей чудом уцелели, - сетует житель Волгограда Иван...
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|Общество
|06.06.2018 15:45
Жители Ерзовки бьют тревогу: автомобильная дорога по улице Промышленная, которая является единственной транспортной артерией между областным центром и частью поселка Ерзовка и по которой ежедневно проходят многотонные фуры, автомобили, общественный транспорт – под угрозой обрушения. Как заявили ИА «Высота 102» в ОНФ, представители которого выезжали на место, размытие дороги началось еще в прошлом году, а нынешней весной после таяния обильных снегов оно привело к частичному обрушению дамбы. По словам главы Ерзовского городского поселения Сергея Зубанкова, дорога находится на балансе поселения, поэтому и бремя по ее ремонту и сооружению новой сливной системы лежит на местных властях. Более того, уже...
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|Общество
|06.06.2018 15:25 (Обновлено: 06.06.2018 15:46)
Житель Волгограда, 75-летний ветеран военной службы Виктор Иванович Белоусов сообщил редакции ИА «Высота 102» о поразительной реакции чиновников на его жалобу. 1 июня он посетовал губернатору Волгоградской области на состояние улицы Невской. «Ремонтные работы, которые начались здесь осенью 2017 года, рядом с пересечением улицы Новороссийской, так и остались незаконченными. Брошен свернутый электрокабель для подводки электричества, который обозначен двумя автомобильными покрышками, соединенных скотчем. Это для того, чтобы пешеходы не наступали на кабель, - объяснил он главе региона. - И что самое печальное - посаженные деревца еще ни разу не поливались. Особенно жалко березки, высаженные на перекрестке улиц ...
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|Общество
|06.06.2018 15:09
Дольщики ЖК «Адмиралтейский» Красноармейского района Волгограда записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, который завтра на прямой линии будет общаться с россиянами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, жилой комплекс должны были сдать еще в 2015 году, однако и по сей день люди не отпраздновали новоселье. Мало того, как следует из видеообращения, горожан даже не признают обманутыми дольщиками. Особые претензии за бездействие в решении их проблем волгоградцы адресовали руководству инспекции госстройнадзора Волгоградской области. И спросили у президента, как в зеленую папку, где глава государства фиксирует жалобы россиян, им можно передать красную папку со всеми отписками, которые они получали...
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|Борьба с коррупцией
|06.06.2018 14:41
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении ведущего специалиста отдела надзора за питанием населения территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, 7 мая было принято решение о проведении внеплановой проверки гостиничного комплекса. В бригаду проверяющих в том числе был включен подозреваемый. При проверке в самой гостинице, прошедшей 25 мая, выяснилось, что там расположено кафе. Специалист не стал изучать документы, а сразу предложил коммерсанту обойтись без проверки. За это он...
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|Расследования
|06.06.2018 14:27
Провести три года и десять месяцев в колонии общего режима предстоит волгоградцу за издевательство над ребенком. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 39-летний мужчина в пьяном виде оскорблял и избивал свою единственную 16-летнюю дочь. Случалось это часто - мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным. После очередных побоев в прокуратуру Центрального района обратилась бабушка девочки. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину отец полностью признал. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Сейчас мужчина уже лишен родительских...
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|Общество
|06.06.2018 14:04
Жители поселка Песчанка, прилегающего к городу Краснослободск, обвинили местные власти в мести за несанкционированную свалку. Впрочем, жертвами этой «мести» стали люди, которых и так своим вниманием власти не балуют. «Наш посёлок, как и многие другие, всегда был обделён в плане бюджета и возможностей, но в 2018 году решили обделить нас ещё и правами. Уже который месяц из посёлка не ходит маршрутное такси №5, которое соединяло посёлок Песчанка и город Краснослободск, - рассказали жители. - Пешеходам, в том числе детям, приходится идти несколько километров пешком под палящим солнцем. Когда задали вопрос администрации, когда это закончится и у нас появится...
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|Общество
|06.06.2018 13:26
Яхта известного британского мецената, продюсера и путешественника Грэма Кентслея "бросила якорь" в Волгограде на время ЧМ-2018. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-секретарь федерации парусного спорта Волгоградской области Андрей Труфанов, в конце апреля яхта “Sharlyn” вышла в поход “От Дуная до Волги” из Болгарского Созополя. Она стала первой британской яхтой, “открывшей” российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, прошедшим под Крымским мостом. Это произошло накануне церемонии его открытия. Ожидается, что путешественник посетит все матчи ЧМ-2018, которые пройдут на “Волгоград-Арене”. После завершит путешествие в Астрахани, а затем, примет участие в 35 регате “Кубок Нижней Волги”. Отметим, что самого Грэма...
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|Общество
|06.06.2018 13:22
Мороженое "ПУТИНА" поступило в продажу в магазины Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" жители поселка Аэропорт, вафельные стаканчики с шоколадным лакомством сразу бросаются в глаза из-за яркой упаковки, на которой под российским триколором выведено имя, известное, без преувеличения, каждому жителю РФ. Купить такое мороженое можно в местном магазине всего за 15 рублей. Покупатели поделились с редакцией фотографией такого "президентского" мороженого, правда, не сообщили, насколько быстро оно раскупается. Также остался неизвестным и производитель шоколадного деликатеса. Сам Владимир Путин, как известно, предпочитает мороженое производства Кореновского молочного комбината. Его продукцию глава государства попробовал во время посещения авиасалона "МАКС" в...
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|Экология
|06.06.2018 12:55 (Обновлено: 06.06.2018 13:21)
В управлении Росприроднадзора подтвердили факты, изложенные в публикации «Высоты 102», о захламлении острова Сарпинский отходами и бытовым мусором. Как сообщили информагентству в ведомстве, твердые коммунальные отходы, которые образуются на острове, должны размещаться на ближайшем полигоне, эксплуатируемом ООО «Комус», в Светлоярском районе Волгоградской области. Однако, по информации комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области, в настоящее время договоров на вывоз отходов с территории острова со специализированной организацией не имеется. Причиной этого является отсутствие технической возможности транспортных средств, вывозящих мусор, для заезда на паромную переправу, говорится в ответе управления. Информация о ранее выявленных свалках на территории острова тем...
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|Происшествия
|06.06.2018 12:48
На жительницу Котельниково, несколько раз ударившую ножом мужа, заведено уголовное дело. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник в райбольницу Котельниково доставили 27-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением живота. Как оказалось, травму котельниковцу нанесла его 34-летняя супруга. Это произошло во время ссоры, вспыхнувшей после застолья с горячительными напитками. После этого женщина сама вызвала врачей. Известно, что у нее уже есть несколько судимостей. Сейчас ей грозит до восьми лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.
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|Общество
|06.06.2018 12:47
В детском оздоровительном лагере “Сказка” Волжского трубного завода (входит в Трубную металлургическую компанию) празднично отметили открытие 30-ого юбилейного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», на торжественную линейку собрались 300 школьников, которые отдохнут и поправят здесь здоровье в июне. Всего летом сюда съедутся около 1360 ребят в возрасте от 7 до 14 лет. «Сегодня замечательный день. За эти 30 лет прошло 120 смен и более 40 тысяч ребят смогли найти здесь друзей и весело провести время. Волжский трубный завод и ваши родители ежегодно представляют вам возможность для комфортного и приятного летнего отдыха....
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