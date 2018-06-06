







Для демонстрации возможностей сети 5G был выбран футбольный товарищеский матч Россия - Турция, который проходил на стадионе ВЭБ Арена в Москве. Прямая трансляция игры шла в офисе компании «МегаФон» на Оружейном переулке, 41, где гости события наблюдали за игрой футболистов в режиме реального времени в формате виртуальной реальности.

«Для трансляции использованы 5 специальных камер с возможностью съёмки в формате 180 градусов. Это позволило создать полноценное виртуальное присутствие на футбольном матче с максимальным погружением. B данном кейсе мы смогли показать практическое применение 5G в новых диапазонах частот, выделенных ГКРЧ «МегаФону» для тестовых запусков сетей пятого поколения сотовой связи. Это реальное воплощение преимуществ технологии пятого поколения: скорость, стабильность, пропускную способность и возможность множественных подключений без потери качества», – комментирует генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Трансляция проходила с использованием стандартизированных диапазонов 27578 – 27875 МГц, выделенных ГКРЧ только «МегаФону», на коммерчески доступной (5G Ready) платформе AirScale производства Nokia с новыми платами для обработки радиоинтерфейса 5G. Для обеспечения радиопокрытия использованы режим TDD, агрегация четырёх несущих по 100 МГц шириной каждая, MIMO 2x2 и модуляция 64QAM.

«6 лет назад в апреле 2012 года «МегаФон» первый в стране запустил 4G LTE. Сегодня в 2018 году мы уже показываем новую реальность, которая пройдёт под знаком 5G. Минимальные задержки сигнала, высокая пропускная способность, энергоэффективность, облачные сети доступа и гибкий интерфейс технологии пятого поколения сформируют ближайшее будущее человечества. «МегаФон» благодаря техническому лидерству, инфраструктурным возможностям и высокопрофессиональным специалистам начинает делать это первым уже сегодня», – отмечает генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.