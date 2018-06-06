Отец-истязатель из Волгограда отправится в колонию

Провести три года и десять месяцев в колонии общего режима предстоит волгоградцу за издевательство над ребенком. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 39-летний мужчина в пьяном виде оскорблял и избивал свою единственную 16-летнюю дочь. Случалось это часто - мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным. После очередных побоев в прокуратуру Центрального района обратилась бабушка девочки. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину отец полностью признал. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Сейчас мужчина уже лишен родительских прав.

Также районный суд вынес частные определения в адрес районного отдела опеки и попечительства, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района и ПДН ОП №4 УМВД России по Волгограду в связи с ненадлежащей профилактической работой.