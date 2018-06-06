



Жители поселка Песчанка, прилегающего к городу Краснослободск, обвинили местные власти в мести за несанкционированную свалку. Впрочем, жертвами этой «мести» стали люди, которых и так своим вниманием власти не балуют. «Наш посёлок, как и многие другие, всегда был обделён в плане бюджета и возможностей, но в 2018 году решили обделить нас ещё и правами. Уже который месяц из посёлка не ходит маршрутное такси №5, которое соединяло посёлок Песчанка и город Краснослободск, - рассказали жители. - Пешеходам, в том числе детям, приходится идти несколько километров пешком под палящим солнцем. Когда задали вопрос администрации, когда это закончится и у нас появится маршрутка, услышали, мол, идут аукционные мероприятия на данный маршрут. Возможно, будет в июле, сказал глава. По практике ожидания знаем, что, скорее всего, это будет к сентябрю. На фоне отсутствия общественного транспорта, дорогу, по которой идут пешеходы, администрация решила перекопать и снести бульдозером. Возможно, это был своеобразный подарок на 1 июня. Глава администрации решил таким образом наказать всех жителей посёлка за стихийную свалку, образовавшуюся на обочине дороги. Он предупредил, что, если мы засыплем дорогу своими силами, он раскопает её ещё больше».









Жители возмущены до предела: «Конечно, надо искать тех, кто выбрасывает мусор на обочину и применять к ним меры. Ведь такие есть и не только из нашего населённого пункта, но и из Краснослободска и прилегающих посёлков. Но почему должно страдать от этого всё наше население? Исходя из всего этого, мы имеем полный транспортный коллапс, изувеченную дорогу и растущие горы мусора». «Очень обидно видеть на горизонте символ ЧМ-2018 и иметь к себе отношение, как к нелюдям», - заключили жители поселка.



