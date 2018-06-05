Приезд по вызову на дом женщины-ветеринара обернулся для некоторых жителей Волгограда потерей крупных сумм денег и серьезным ущербом для здоровья, а то и смертью домашних питомцев. В редакцию ИА «Высота 102» обратились сразу несколько хозяев собак и кошек, которые надеялись на помощь квалифицированного специалиста, а в итоге лишь потеряли время и немалые средства. Причем речь идет о десятках тысяч рублей. Так, волгоградка по имени Мария сама не поняла, как раскошелилась на 41 тысячу рублей. «Дело было ранним утром, у моей кошки были проблемы с родами, я очень переживала и была в полуобморочном состоянии. Приехавшая по вызову ветеринар произвела какие-то странные...