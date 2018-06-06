Реклама на сайте | Мобильная версия
Общество
 06.06.2018 15:25(Обновлено: 06.06.2018 15:46)

В Волгограде ветеран военной службы попросил губернатора «дать пинка» своим подчиненным

Вот так теперь выглядит улица Невская в Центральном районе.
6июня15:25
Вот так теперь выглядит улица Невская в Центральном районе.


Житель Волгограда, 75-летний ветеран военной службы Виктор Иванович Белоусов  сообщил редакции ИА «Высота 102» о поразительной реакции чиновников на его жалобу. 1 июня  он посетовал  губернатору Волгоградской области на состояние улицы Невской.  «Ремонтные работы, которые начались  здесь  осенью 2017 года, рядом с  пересечением улицы Новороссийской, так и остались незаконченными. Брошен свернутый электрокабель для подводки электричества, который обозначен двумя автомобильными покрышками, соединенных скотчем. Это для того, чтобы пешеходы не наступали на кабель, - объяснил он главе региона. - И что самое печальное - посаженные деревца еще ни разу не поливались. Особенно жалко березки, высаженные  на перекрестке улиц  Невская и Рокоссовского». 
По словам ветерана, он попросил в письме   губернатора  дать  пинка должностным лицам, отвечающим за данные виды работ.  «И вот получил результат: сегодня утром все было сделано - стоят девять новых фонарей, политы деревья,  завершаются  работы  по укладке плитки», - сообщил  Виктор Белоусов.  По его словам, он, как и многие волгоградцы, «очень рад переменам в благоустройстве города, но подобные случаи разгильдяйства и безответственности вызывают боль и злость, вот и приходится обращаться к губернатору». 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградской области зажигают новые звездыВ Волгограде «любимый» застройщик обладминистрации просит добавки«Доска позора»: В Волгограде груда стройматериалов грозит спикировать с крыши на головы прохожихВ Волгограде уставшие от обещаний жители своими силами ремонтируют дороги во дворах домовВодителей двух фур оштрафовали за нарушение запрета движения по дорогам Волгоградской области
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгоградской области директора автоколонны вызвали в суд из-за «неприступных» автобусов

Депутата Госдумы от Волгоградской области попросили помочь в создании парка фронтовикам в Городищенском районе

Глава МВД России проинспектировал Волгоград

Прокуратура Камышинского района Волгоградской области возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора МУП «Автоколонна городского округа город...

Ветераны села Орловка Городищенского района вот уже два года не могут найти понимания с местной властью по созданию...

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Волгоград. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации региона, генерал полиции Российской...

Общество 06.06.2018 17:49

Волжскому подарили светодиодный футбольный мяч На разделительной полосе напротив площади Ленина в городе Волжский Волгоградской области  появился светодиодный арт-объект в форме футбольного мяча. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, мяч стал частью полноценного светового проекта. Теперь разделительная полоса буквально утопает в красках и свете: ели подсвечивают современные разноцветные фонари. Эта красота – подарок волжских предпринимателей и просто неравнодушных граждан городу. Помощь в монтаже объектов оказали сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» и муниципального казённого предприятия «Волжские межрайонные электросети». Власти города просят горожан бережно относиться к новому арт-объекту.
Прочитана: 4 раз
Общество 06.06.2018 17:06

Платить пожилому отцу алименты обязал его сына и дочь суд Алексеевского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 70-летнему мужчина оказался  в тяжелом финансовом положении, а его взрослые дети не заботились о нем. К тому же пенсионера подвело здоровье - ему понадобились уход и лекарства. После проверки районный прокурор подал иск в суд. Когда решение мирового судьи вступит в силу, контролировать его исполнение будут представители надзорного ведомства. 
Прочитана: 326 раз
Экология 06.06.2018 16:48

Коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину записали жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", люди просят главу государства вмешаться в ситуацию и помочь им избавиться от свалки химических отходов, которую перевозят из Кировского района Волгограда. "Мы живем на Волге, в красивом крае. Столкнулись с тем, что нашу природу убивают, к нам перевозят свалку химотходов из Кировского района Волгограда против воли жителей. Ситуация экологическая дошла до такой стадии, что невозможно дышать", - поделились своей проблемой светлоярцы. Инициативная группа жителей поселка записала и второе обращение, адресованное всем жителям поселка Светлый Яр. Их...
Прочитана: 2276 раз
Экология 06.06.2018 16:10 (Обновлено: 06.06.2018 16:10)

Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают "покойники" – высохшие ели и березы Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, 219-й день рождения которого отмечается сегодня в России, наверняка удивился бы, увидев, в каком соседстве пребывает его бюст, установленный в сквере на улице Краснознаменской в центре Волгограда. А почитатели его творчества, которые пришли сегодня возложить цветы к подножию памятника, вообще назвали эту территорию ужасающей, о чем они и заявили ИА Высота 102».  «Посмотрите, после того, как убрали забор, которым была огорожена строящаяся рядом с памятником гостиница, ни одной живой ели, ни одной живой березки не осталось. Стоят как покойники, только вот несколько тополей чудом уцелели,  - сетует житель Волгограда Иван...
Прочитана: 2034 раз
Общество 06.06.2018 15:45

Активисты ОНФ просят закрыть опасную дорогу под Волгоградом Жители Ерзовки бьют тревогу: автомобильная дорога по улице Промышленная, которая является единственной транспортной артерией между областным центром и частью поселка Ерзовка и по которой ежедневно проходят многотонные фуры, автомобили,  общественный транспорт – под угрозой обрушения. Как заявили ИА «Высота 102» в ОНФ, представители которого выезжали на место, размытие дороги началось еще в прошлом году,  а нынешней весной после таяния обильных снегов оно привело к частичному обрушению дамбы. По словам главы Ерзовского городского поселения Сергея Зубанкова, дорога находится на балансе поселения, поэтому и бремя по ее ремонту и сооружению новой сливной системы лежит на местных властях. Более того, уже...
Прочитана: 679 раз
Общество 06.06.2018 15:09

Дольщики ЖК «Адмиралтейский» Красноармейского района Волгограда записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, который завтра на прямой линии будет общаться с россиянами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, жилой комплекс должны были сдать еще в 2015 году, однако и по сей день люди не отпраздновали новоселье. Мало того, как следует из видеообращения, горожан даже не признают обманутыми дольщиками. Особые претензии за бездействие в решении их проблем волгоградцы адресовали руководству инспекции госстройнадзора Волгоградской области. И спросили у президента, как в зеленую папку, где глава государства фиксирует жалобы россиян, им можно передать красную папку со всеми отписками, которые они получали...
Прочитана: 2078 раз
Телеком 06.06.2018 14:42

Будущее наступило: в России прошла первая VR-трансляция футбольного матча в 5G Для демонстрации возможностей сети 5G был выбран футбольный товарищеский матч Россия - Турция, который проходил на стадионе ВЭБ Арена в Москве. Прямая трансляция игры шла в офисе компании «МегаФон» на Оружейном переулке, 41, где гости события наблюдали за игрой футболистов в режиме реального времени в формате виртуальной реальности. «Для трансляции использованы 5 специальных камер с возможностью съёмки в формате 180 градусов. Это позволило создать полноценное виртуальное присутствие на футбольном матче с максимальным погружением. B данном кейсе мы смогли показать практическое применение 5G в новых диапазонах частот, выделенных ГКРЧ «МегаФону» для тестовых запусков сетей пятого поколения сотовой...
Прочитана: 629 раз
Борьба с коррупцией 06.06.2018 14:41

В Волгограде на взятке поймали ведущего специалиста Роспотребнадзора Уголовное дело о получении взятки возбуждено  в отношении ведущего специалиста отдела надзора за питанием населения  территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, 7 мая было принято решение о проведении внеплановой проверки гостиничного комплекса. В бригаду проверяющих в том числе был включен подозреваемый. При проверке в самой гостинице, прошедшей 25 мая, выяснилось, что там расположено кафе. Специалист не стал изучать документы, а сразу предложил коммерсанту обойтись без проверки. За это он...
Прочитана: 2453 раз
Расследования 06.06.2018 14:27

Провести три года и десять месяцев в колонии общего режима предстоит волгоградцу  за издевательство над ребенком. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 39-летний мужчина в пьяном виде  оскорблял и избивал свою единственную 16-летнюю дочь. Случалось это часто - мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным.  После очередных побоев в прокуратуру Центрального района  обратилась бабушка девочки. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину отец полностью признал. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Сейчас мужчина уже лишен родительских...
Прочитана: 829 раз
Общество 06.06.2018 14:04

"Доска позора": Под Волгоградом чиновники «отомстили» жителям за свалку уничтожением дороги Жители поселка Песчанка, прилегающего к городу Краснослободск, обвинили местные власти в мести за несанкционированную свалку. Впрочем, жертвами этой «мести» стали люди, которых и так своим вниманием власти не балуют. «Наш посёлок, как и многие другие, всегда был обделён в плане бюджета и возможностей, но в 2018 году решили обделить нас ещё и правами. Уже который месяц из посёлка не ходит маршрутное такси №5, которое соединяло посёлок Песчанка и город Краснослободск, - рассказали жители. - Пешеходам, в том числе детям, приходится идти несколько километров пешком под палящим солнцем. Когда задали вопрос администрации, когда это закончится и у нас появится...
Прочитана: 924 раз
Общество 06.06.2018 13:26

В Волгограде "бросил якорь" первый известный болельщик из Англии Яхта известного британского мецената, продюсера и путешественника  Грэма Кентслея "бросила якорь" в Волгограде на время ЧМ-2018. Как сообщил ИА “Высота 102” пресс-секретарь федерации парусного спорта Волгоградской области Андрей Труфанов, в конце апреля яхта “Sharlyn” вышла в поход “От Дуная до Волги” из Болгарского Созополя. Она стала первой британской яхтой,  “открывшей” российскую границу в Севастополе, и первым парусным судном, прошедшим под Крымским мостом. Это произошло накануне церемонии его открытия. Ожидается, что  путешественник  посетит  все матчи ЧМ-2018, которые пройдут на “Волгоград-Арене”. После завершит путешествие в Астрахани, а затем, примет участие в 35 регате “Кубок Нижней Волги”.  Отметим, что  самого Грэма...
Прочитана: 5144 раз
Общество 06.06.2018 13:22

В Волгограде появилось мороженое "ПУТИНА" в патриотичной упаковке Мороженое "ПУТИНА" поступило в продажу в магазины Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" жители поселка Аэропорт, вафельные стаканчики с шоколадным лакомством сразу бросаются в глаза из-за яркой упаковки, на которой под российским триколором выведено имя, известное, без преувеличения, каждому жителю РФ. Купить такое мороженое можно в местном магазине всего за 15 рублей. Покупатели поделились с редакцией фотографией такого "президентского" мороженого, правда, не сообщили, насколько быстро оно раскупается. Также остался неизвестным и производитель шоколадного деликатеса. Сам Владимир Путин, как известно, предпочитает мороженое производства Кореновского молочного комбината. Его продукцию глава государства попробовал во время посещения авиасалона "МАКС" в...
Прочитана: 881 раз
Экология 06.06.2018 12:55 (Обновлено: 06.06.2018 13:21)

В Волгограде чиновников обязали придумать способ вывоза мусора с острова Сарпинский В управлении Росприроднадзора подтвердили факты, изложенные в публикации «Высоты 102»,  о захламлении острова Сарпинский отходами и бытовым мусором. Как сообщили информагентству в ведомстве, твердые коммунальные отходы, которые образуются на острове, должны размещаться на ближайшем полигоне, эксплуатируемом ООО «Комус»,  в Светлоярском районе Волгоградской области. Однако, по информации комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области, в настоящее время договоров на вывоз отходов с территории острова со специализированной организацией не имеется. Причиной этого является отсутствие технической возможности транспортных средств, вывозящих мусор, для заезда на паромную переправу, говорится в ответе управления. Информация о ранее выявленных свалках на территории острова тем...
Прочитана: 2607 раз
Происшествия 06.06.2018 12:48

На жительницу Котельниково, несколько раз ударившую  ножом мужа, заведено уголовное дело. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник в райбольницу Котельниково доставили 27-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением живота. Как оказалось,  травму котельниковцу нанесла его 34-летняя супруга. Это произошло во время ссоры, вспыхнувшей после застолья с горячительными напитками. После этого женщина сама вызвала врачей.  Известно, что у нее уже есть несколько судимостей. Сейчас ей грозит до восьми лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.
Прочитана: 1512 раз
Общество 06.06.2018 12:47

В детском оздоровительном лагере Волжского трубного завода «Сказка» открылся 30-ый юбилейный сезон В детском оздоровительном лагере “Сказка” Волжского трубного завода (входит в Трубную металлургическую компанию) празднично отметили  открытие 30-ого юбилейного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102», на торжественную линейку собрались 300 школьников, которые отдохнут и поправят здесь здоровье в июне. Всего летом сюда съедутся около 1360 ребят в возрасте от 7 до 14 лет.   «Сегодня замечательный день. За эти 30 лет прошло 120 смен и более 40 тысяч ребят смогли найти здесь друзей и весело провести время. Волжский трубный завод и ваши родители ежегодно представляют вам возможность для комфортного и приятного летнего отдыха....
Прочитана: 410 раз


6 июня 17:49
Волжскому подарили светодиодный футбольный мячСмотреть фотографии
6 июня 17:06
В Волгоградской области суд обязал "блудных детей" платить отцу алименты Комментарии2
6 июня 16:48
Жители поселка Светлый Яр в Волгоградской области попросили Путина избавить их от свалки химотходов Комментарии8Cмотреть видео
6 июня 16:10
Бюст Александра Пушкина в центре Волгограда окружают "покойники" – высохшие ели и березы Комментарии15Смотреть фотографии
6 июня 15:45
Активисты ОНФ просят закрыть опасную дорогу под Волгоградом Комментарии2Смотреть фотографии
6 июня 15:25
В Волгограде ветеран военной службы попросил губернатора «дать пинка» своим подчиненным Комментарии11Смотреть фотографии
6 июня 15:09
Волгоградские дольщики хотят передать Владимиру Путину красную папку Комментарии15Cмотреть видео
6 июня 14:42
Будущее наступило: в России прошла первая VR-трансляция футбольного матча в 5GСмотреть фотографии
6 июня 14:41
В Волгограде на взятке поймали ведущего специалиста Роспотребнадзора Комментарии19Смотреть фотографии
6 июня 14:27
Отец-истязатель из Волгограда отправится в колонию Комментарии3
6 июня 14:04
"Доска позора": Под Волгоградом чиновники «отомстили» жителям за свалку уничтожением дороги Комментарии13Смотреть фотографии
6 июня 13:26
В Волгограде "бросил якорь" первый известный болельщик из Англии Комментарии12Смотреть фотографии
6 июня 13:22
В Волгограде появилось мороженое "ПУТИНА" в патриотичной упаковке Комментарии20Смотреть фотографии
6 июня 12:55
В Волгограде чиновников обязали придумать способ вывоза мусора с острова Сарпинский Комментарии9Смотреть фотографии
6 июня 12:48
Рецидивистка из Волгоградской области изрезала мужа Комментарии3
6 июня 12:47
В детском оздоровительном лагере Волжского трубного завода «Сказка» открылся 30-ый юбилейный сезонСмотреть фотографии
6 июня 12:17
В Волгоградской области пьяный пешеход после ДТП сам доехал до больницы
6 июня 12:17
В Волгоградской области директору фирмы грозит срок за “липовый” ремонт нового мусоровоза Комментарии1
6 июня 12:02
В Волгограде налоговики уличили "Красный Октябрь" в неуплате 331 млн рублей налогов Комментарии13Смотреть фотографии
6 июня 11:09
Жители Волгограда жалуются на неуловимого ветеринара-«вампира» Комментарии12Смотреть фотографии
6 июня 11:00
Волонтеры «КАУСТИКа» помогли организовать праздник для детей с ограниченными возможностями на борту теплоходаСмотреть фотографии
6 июня 10:58
В Волгоградской области на завышении цен к ЧМ-2018 пыталась заработать каждая шестая гостиница Комментарии10
6 июня 10:48
В Волгоградской области "вежливый" водитель сбил женщину Комментарии6
6 июня 10:46
Астраханский губернатор подарил свой пригласительный на ЧМ-2018 в Волгограде ветерану спорта Комментарии9
6 июня 08:22
Представитель FIFA назвал стадион "Волгоград Арена" фантастическим Комментарии26Смотреть фотографии
6 июня 04:45
Аравийцы и египтяне на "Волгоград Арене" поборются за выход из "российской" группы Комментарии9Смотреть фотографии
5 июня 21:28
На севере Волгограда восьмилетний школьник попал под машину
5 июня 20:28
Волгоградцы хотят спросить президента России о медицине, зарплате и бензине Комментарии2Cмотреть видео
5 июня 20:14
Участники патриотического автопробега из Тамбова стартовали в Волгоградскую область
5 июня 20:13
«Высота 102 ТВ»: Шок от цен на бензин дошел до власти Волгоградской области Комментарии7Cмотреть видео
Общество
6 июня 17:49
Волжскому подарили светодиодный футбольный мячСмотреть фотографии
6 июня 17:06
В Волгоградской области суд обязал "блудных детей" платить отцу алименты Комментарии2
6 июня 15:45
Активисты ОНФ просят закрыть опасную дорогу под Волгоградом Комментарии2Смотреть фотографии
6 июня 15:25
В Волгограде ветеран военной службы попросил губернатора «дать пинка» своим подчиненным Комментарии11Смотреть фотографии
6 июня 15:09
Волгоградские дольщики хотят передать Владимиру Путину красную папку Комментарии15Cмотреть видео
6 июня 14:04
"Доска позора": Под Волгоградом чиновники «отомстили» жителям за свалку уничтожением дороги Комментарии13Смотреть фотографии
6 июня 13:26
В Волгограде "бросил якорь" первый известный болельщик из Англии Комментарии12Смотреть фотографии
6 июня 13:22
В Волгограде появилось мороженое "ПУТИНА" в патриотичной упаковке Комментарии20Смотреть фотографии
6 июня 12:47
В детском оздоровительном лагере Волжского трубного завода «Сказка» открылся 30-ый юбилейный сезонСмотреть фотографии
6 июня 11:09
Жители Волгограда жалуются на неуловимого ветеринара-«вампира» Комментарии12Смотреть фотографии
6 июня 11:00
Волонтеры «КАУСТИКа» помогли организовать праздник для детей с ограниченными возможностями на борту теплоходаСмотреть фотографии
6 июня 10:58
В Волгоградской области на завышении цен к ЧМ-2018 пыталась заработать каждая шестая гостиница Комментарии10
6 июня 08:22
Представитель FIFA назвал стадион "Волгоград Арена" фантастическим Комментарии26Смотреть фотографии
5 июня 18:07
В Волгограде УК обязали привести в порядок крышу Комментарии3
5 июня 16:45
В Волгоградской области суд обязал колонию создать условия для отпуска осужденным Комментарии6
5 июня 16:38
В Волгограде ждут бывшего зампредседателя правительства РФ Комментарии24Смотреть фотографии
5 июня 13:56
На время ЧМ-2018 ДПС Волгограда усилили полицейские Астрахани и еще четырех регионов Комментарии5Смотреть фотографии
5 июня 12:57
В Волгограде мировые звезды предстоящих матчей ЧМ-2018 «шагнули» на стены Комментарии5Смотреть фотографии
5 июня 12:17
Рабочие со стадиона "Волгоград Арена" пошли за зарплатой в суд Комментарии19Смотреть фотографии
5 июня 09:03
Жителям пострадавших от паводка районов Волгоградской области выделили деньги Комментарии9
5 июня 04:30
В Волгограде предпринимателя оштрафовали за заказную маршрутку на 150 тысяч рублей Комментарии27
4 июня 18:52
В Волгоградской области за гибель «шабашника» осудили его работодателя
4 июня 17:00
В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили» Комментарии12Смотреть фотографии
4 июня 15:04
В Волгоградской области судмедэксперт лоббировал "родственную" ритуальную фирму Комментарии4
4 июня 14:05
Жители Волгоградской области готовят вопросы для «прямой линии» с Путиным Комментарии28Смотреть фотографии
4 июня 13:37
Инженера из Германии спасают волгоградские врачи Комментарии20
4 июня 13:08
После налета Росгвардии обитатели тепличных трущоб в Волгоградской области не успели уйти под землю Комментарии14Смотреть фотографииCмотреть видео
4 июня 13:05
Доска позора: Кусок крыши жилого дома может рухнуть на головы волгоградцев Комментарии11Смотреть фотографии
4 июня 12:35
До первого матча ЧМ -2018 в Волгограде осталось ровно две недели Комментарии12Смотреть фотографии
4 июня 12:17
Для жителей миллионного Волгограда откроют всего пять пляжей Комментарии25Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 6 Июня, Ср
Волгоград
Облачно, температура 23..25 С, давление 744..746 мм рт.ст., ветер Западный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
6 Июня, Ср
1 $ 61.9822 руб.
1 € 72.5130 руб.
1 GBP 82.6781 руб.
1 CHF 62.8304 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату ВолоцковуКомментарии66
В Волгограде «взбесились» цены на бензинКомментарии51
Владельцев тепличных "китай-городов" в Волгоградской области заподозрили в коррумпированных связяхКомментарии49
В Волгограде на пьедестал победителей праймериз «ЕР» взошли действующие депутатыКомментарии44
В Волгограде муниципальным служащим сохранят зарплату за «футбольные» выходныеКомментарии41
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018Комментарии38
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймеризКомментарии35
В Волгоградской области повысили прожиточный минимумКомментарии31
Прокуратура проверит обоснованность повышения цен на бензин в Волгоградской областиКомментарии28
Жители Волгоградской области готовят вопросы для «прямой линии» с ПутинымКомментарии28
В Волгограде предпринимателя оштрафовали за заказную маршрутку на 150 тысяч рублейКомментарии27
В Волгограде изучат финансовую отчетность фонда капремонтаКомментарии27
Представитель FIFA назвал стадион "Волгоград Арена" фантастическимКомментарии26
Катера Каспийской флотилии переброшены из Астрахани в Керчь для охраны Крымского мостаКомментарии26
Для жителей миллионного Волгограда откроют всего пять пляжейКомментарии25

Самые читаемые новости

«Скотный двор»: Селяне в Волгоградской области не хотят жить на кладбище животных
Просмотров: 15410
«Высота 102 ТВ»: Шок от цен на бензин дошел до власти Волгоградской областиКомментарии7
Просмотров: 14437
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде гордума может стать «закрытым клубом»Комментарии10
Просмотров: 10838
В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату ВолоцковуКомментарии66
Просмотров: 9670
Главный единоросс Волгоградской области объяснил провал депутатов Косолапова и Волоцкова на праймеризКомментарии35
Просмотров: 6689
Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краны
Просмотров: 6420
На севере Волгограда восьмилетний школьник попал под машину
Просмотров: 5992
Волгоградцы рисуют образ будущей гордумы: в приоритете – молодость, энергичность и забота
Просмотров: 5400
После налета Росгвардии обитатели тепличных трущоб в Волгоградской области не успели уйти под землюКомментарии14
Просмотров: 4865
В Волгограде "бросил якорь" первый известный болельщик из АнглииКомментарии12
Просмотров: 4624

Рекомендуемые к прочтению новости

Жизнь кошачья: спасенная волгоградцем одноглазая Муха принесла радость в новый дом
Рекомендации: +58 / 9-
Испускающий оранжевый смог цех завода в Волгограде «окружили» башенные краны
Рекомендации: +52 / 8-
В Волгограде «взбесились» цены на бензинКомментарии51
Рекомендации: +47 / 11-
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде глава Минприроды поучаствовал в мозговом штурме на тему спасения ВолгиКомментарии4
Рекомендации: +35 / 25-
Докатились: Болельщиков из Волгоградской области оставили на обочине маршрутов ЧМ-2018Комментарии38
Рекомендации: +33 / 9-
В Астраханской области из-за сорванного ветром батута одна девочка находится в коме, у второй – перелом тазаКомментарии2
Рекомендации: +29 / 5-
В Волгограде владельцы элитных иномарок требуют «зеленый» проезд в зону «последней мили»Комментарии12
Рекомендации: +28 / 3-
«Скотный двор»: Селяне в Волгоградской области не хотят жить на кладбище животных
Рекомендации: +27 / 15-