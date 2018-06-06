







Житель Волгограда, 75-летний ветеран военной службы Виктор Иванович Белоусов сообщил редакции ИА «Высота 102» о поразительной реакции чиновников на его жалобу. 1 июня он посетовал губернатору Волгоградской области на состояние улицы Невской. «Ремонтные работы, которые начались здесь осенью 2017 года, рядом с пересечением улицы Новороссийской, так и остались незаконченными. Брошен свернутый электрокабель для подводки электричества, который обозначен двумя автомобильными покрышками, соединенных скотчем. Это для того, чтобы пешеходы не наступали на кабель, - объяснил он главе региона. - И что самое печальное - посаженные деревца еще ни разу не поливались. Особенно жалко березки, высаженные на перекрестке улиц Невская и Рокоссовского».

По словам ветерана, он попросил в письме губернатора дать пинка должностным лицам, отвечающим за данные виды работ. «И вот получил результат: сегодня утром все было сделано - стоят девять новых фонарей, политы деревья, завершаются работы по укладке плитки», - сообщил Виктор Белоусов. По его словам, он, как и многие волгоградцы, «очень рад переменам в благоустройстве города, но подобные случаи разгильдяйства и безответственности вызывают боль и злость, вот и приходится обращаться к губернатору».



